Ну хоть как-то они нам еще насолить могут...

Ни для кого не секрет, какая судьба в итоге ждет американскую валюту, и что страны БРИКС уже сегодня обладают более внушительным экономическим потенциалом, чем страны коллективного Запада. Тем не менее, инвесторам надо где-то пересидеть переходный период глобальной нестабильности и делать они это предпочитают по привычке в долларах.

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Таким образом, чем дольше Федеральный резерв США изображает борьбу с инфляцией, тем дольше инвесторы уговаривают себя в том, что время больших перемен еще не пришло и можно еще какое-то время «переждать» в долларах. Напомним, что в 70-х годах прошлого века глава Федрезерва Пол Волкер вынужден был задрать базовую ставку выше 21%, чтобы избежать гиперинфляции в США. Сегодня же ставка установлена в коридоре 5,25-5,5%, чего для реальной борьбы с инфляцией недостаточно.

В этом контексте российский рубль — далеко не единственная валюта, которая страдает от нынешней ставки ФРС, поскольку та же турецкая лира за прошлый год потеряла к американскому доллару 41% своей стоимости. Кроме того, на курсы мировых валют влияет и геополитическая напряженность, поскольку инвесторы вынуждены учитывать возможность новых враждебных шагов со стороны США по отношению к России, Турции и другим крупным международным игрокам.

В общем, после недавнего выступления нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на форуме в американском Джексон-Хоуле, где главный американский финансист заявил о возможности дальнейшего повышения базовой ставки, рубль опять пошел вниз по отношению к доллару. Можно не сомневаться, что в Вашингтоне прекрасно понимают, какое давление подобные разговоры оказывают на другие мировые валюты, и готовы еженедельно выпускать Пауэлла с новыми выступлениями, но если ФРС и правда может поднять ставку, не логично было бы просто это сделать.

Любопытно, что аналитик издания Блумберг Симон Уйат уже не раз обращает внимание на то, что в США растет количество штатов, которые заявляют о росте безработицы среди населения. Аналитики давно подметили, что чаще всего массовая безработица является предвестницей рецессии, которая в любом случае вынудит Пауэлла снизить базовую процентную ставку.

Более того, с официальной инфляцией в США на уровне 3%, которая, правда, не учитывает рост цен на продукты питания и топливо, Пауэлл может заявить о том, что под его руководством ФРС США «одержали победу» над инфляцией, а потому настало время перейти к борьбе с безработицей. В общем, выступление в Джексон-Хоуле, судя по всему, было одной из последних возможностей для ФРС надавить на другие мировые валюты и глава Федрезерва не преминул ею воспользоваться.