Нежданно-негаданно мир меняется на глазах...

Несмотря на то, что за счет попытки военного переворота частная военная компания «Вагнер» существенно себя дискредитировала, поставив под угрозу военное присутствие Москвы на Черном континенте, страны западной Африки продолжают ощущать незримую российскую поддержку, что дает им силы бороться с печальным наследием колониального прошлого.

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Так, после июньского референдума в Мали французский язык потерял статус официального языка этой страны, которым он пользовался с 1960-го года. Теперь это государство на Западе Африки будет иметь целых 13 официальных языков, в то время как французскому языку будет уготован статус «рабочего языка». За принятие новой конституции государства, в которой, помимо прочих положений, и содержалось положение о языке, проголосовало 97% принявших участие в референдуме.

Любопытно, что чем больше страны коллективного Запада будут пытаться оказывать давление на Мали, вводя санкции против высокопоставленных малийских военных за связи с ЧВК «Вагнер» и обвиняя регулярные вооруженные силы в совершении всевозможных «преступлений против человечности», поддержка курса на построение нового многополярного мира и вхождение Бамако в сферу влияния Москвы в Мали будет только усиливаться.

Хотя едва ли своими проделками страны коллективного Запада могут обеспечить правительству президента переходного периода Ассими Гоите еще большую поддержку, чем его правительство уже получило на недавнем референдуме.

Единственная интрига, которая по прежнему остается неразрешенной в этой ситуации - это интрига относительно того, продолжит ли Москва сохранять свое военное присутствие в Мали неофициально путем отправки в это государство бойцов ЧВК и военных советников, либо же в ходе двухсторонних переговоров Бамако даст согласие на размещение российской военной базы на территории этого государства. Учитывая, что еще сильнее со странами коллективного Запада ни Россия, ни Мали испортить отношения уже не могут, данный сценарий представляется весьма вероятным. Остается только дождаться официального объявления, если таковое последует.