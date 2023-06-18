Главное неукоснительно соблюдать все ритуалы.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

В советские годы появилось множество обязательных к выполнению публичных ритуалов, которые, может быть, сегодня и забыты, но когда-то казались неотъемлемой частью повседневной жизни. Взять, к примеру, хотя бы пионерскую линейку, которая неизменно сопровождала любое массовое мероприятие с участием пионеров.

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Новые времена рождают новые ритуалы. Уже теперь хорошо понятно, что в формирующимся новом мировом порядке, где будет множество центров силы, Африка будет находиться в российской зоне влияния, что логично, учитывая тот вклад, который Москва в свое время внесла в освободительное движение многих африканских государств.

Только вот незадача, страны коллективного Запада всеми правдами и неправдами стараются ограничить международные контакты Москвы, подвергая публичной обструкции любого государственного мужа, который отважится без «уважительного повода» отправиться на переговоры в нашу страну.

Вот и придумала какая-то умная голова новой способ ездить в «изолированную» Москву, который подразумевает предварительный заезд на территорию некогда братского нам государства. При этом последующее посещение российской столицы неизменно должно сопровождаться призывами «начать мирные переговоры».

Первой этот способ опробовала достаточно внушительная африканская делегация, которая включала четырех глав государств, включая президента ЮАР Сирила Рамафосу, премьер-министра Египта и госминистра Конго. После посещения Киева, где лидеры африканских стран терпеливо выслушали нереалистичные «хотелки» украинского руководства, делегация прибыла в Санкт-Петербург и на переговорах с Владимиром Путиным сразу же призвала Россию к переговорам с Украиной.

Понятное дело, что в ответ африканские политики услышали все то, что Москва уже много раз говорила про «недоговороспособное» киевское руководство, про четкое соблюдение Москвой норм международного права и про приверженность нашей страны гуманистическим идеалам. Ну, в общем-то и все, а все остальное время визита можно обсуждать за закрытыми дверями любые детали двухстороннего и многостороннего партнерства.

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Чуется мне, что в ближайшее время вслед за первой африканской делегацией в Москву потянется длинный поток дипломатических миссий, которые будут неизбежно предварительно посещать Киев в качестве обязательной части культурной программы, предваряющей главные переговоры.