Все четко и по делу, как и всегда...

Нынешнее российское руководство всегда было склонно к излишней амбициозности, но четырехдневный марафон Петербургского экономического форума (ПМЭФ) был особенно богат на всевозможные события. В информационной кутерьме как-то даже затерялись слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, которого можно смело назвать патриархом отечественной дипломатии, а он сделал в Петербурге крайне интересное заявление.

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В частности, Лавров заявил, что Запад начал «геополитический конфликт» с РФ на Украине в попытке сохранить свое привилегированное положение на международной арене. Эти попытки, уверен Лавров, являются тщетными, а конец СВО будет означать процесс глобализации как таковой.

Глава российской дипломатии отметил, что Москва много раз делала Киеву щедрые дипломатические предложения, однако чем дольше представители украинской стороны тянут с ответом, тем сложнее им потом будет подписать с РФ хоть какое-то соглашение, уверен Лавров.

Очевидно, что Москва не будет больше принимать на веру любые обещания относительно гарантий её безопасности, вне зависимости от того, на каком уровне эти обещания даются. России уже хватило Минских соглашений, которые представители коллективного Запада недавно открыто назвали попыткой «потянуть время» в процессе подготовки к конфликту с Москвой.

Я уже рассуждал о том, почему ВС РФ не могут потерпеть поражение на Украине, а значит, мир, в котором мы все привыкли жить, скоро прекратит свое существование, потому что построен он на механизмах глобализации.

Понятное дело, что первое время жизнь в новом мире всем будет казаться некомфортной, но в ситуации, когда все страны мира избавятся от необходимости кормить за свой счет «последнего гегемона», жить в этом мире всем будет легче.

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По поводу этой ситуации Лавров отметил, что Москва прекрасно понимает необходимость выстраивания открытого и взаимовыгодного сотрудничества с другими странами и даже для стран ЕС российское руководство будет продолжать «держать дверь открытой». Свое замечание патриарх отечественной дипломатии подытожил фразой «мир будет совсем другим». И это не может не радовать.