«Когда у нас будет 250 г материала с астероида Бенну, мы увидим частицы, которые возможно возникли до рождения нашей планеты, возможно, что некоторые зерна могут быть старше самой Солнечной системы», — говорит профессор Данте Лауретта, руководитель исследовательской миссии.

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В прошлое воскресенье, 24 сентября, капсула НАСА «Осирис-Рекс» вошла в атмосферу Земли со скоростью, примерно в 15 раз превышающей скорость пули.

На такой скорости от трения в атмосфере он превратился в огненный шар, но тепловой экран и парашютная система замедлили его движение, и осуществили мягкое приземление в пустыне штата Юта в США.

Капсула спускаемого аппарата доставила ценнейший груз: горсть пыли, собранную с астероида Бенну, межпланетного камня размером с гору, который возможно поможет дать нам ответ на один из самых важных вопросов человечества, откуда мы пришли и как зародилась жизнь на нашей планете.

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Мы пытаемся понять наше прошлое. Как появилась Земля и почему она стала обитаемой? Откуда взялась вся вода в наших океанах? Откуда возник весь воздух в нашей атмосфере? И что еще более важно, каков источник всех органических молекул, составляющих жизнь на Земле?

Популярная теория гласит о том, что многие из ключевых компонентов жизни прибыли на нашу планету в самом начале, с момента появления Земли, в виде метеоритных дождей, некоторые, возможно, были похожи на астероид Бенну.

Астероид Бенну — это «гора из обломков», скопление рыхлого материала, оставшегося от строительства других планет.

Путешествие за фрагментами астероида Бенну началось в 2016 году, когда НАСА отправила исследовательскую станцию «Осирис-Рекс» к космическому объекту диаметром около полкилометра.

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Понадобилось два года, чтобы долететь до этого небесного тела, и еще два года было потрачено на его картографирование, прежде чем команда исследовательской миссии смогла определиться с местом посадки на поверхность космического камня, для забора образцов грунта.

Одну из значимых ролей в этой миссии и принятии решения о выборе места посадки космической станции, отвели Брайану Мэйю, британской рок-легенде, гитаристу группы Queen, по совместительству астрофизику и эксперту в создании стереоизображений. Именно Брайан Мэй входящий в научно-исследовательскую группу Осирис-Рекс составил подробный атлас астероида Бенну. После того, как он изготовил трёхмерную модель поверхности, он и его коллега Клаудия Манцони, составили итоговый список мест посадки на астероид Бенну для сбора образцов. Именно они определили наиболее безопасные места для посадки.

Во время взятия пробы, 20 октября 2020 года, случилось неожиданное. План заключался в том, чтобы до посадки на поверхность астероида выпустить струю сжатого азата и собрать поднятую таким образом пыль. Но всё пошло не так как было запланировано. Осирис-Рекс приблизился к астероиду, держа захват на конце трехметрового манипулятора.

Когда захват коснулся поверхности, он в неё провалился, а к моменту выхода струи азота он был уже на 10 сантиметров ниже. Под давлением струи газа открылся кратер диаметром восемь метров, а разлетевшаяся пыль оказалась повсюду. Впрочем самое главное было сделано, часть материала попала в камеру для сбора.

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Теперь образцы грунта доставлены на Землю. Osiris-Rex успешно выполнил свою миссию и завершил своё семилетнее путешествия протяженностью в 7 миллиардов километров.

Камеру с образцами грунта доставили в Космический центр Джонсона в Техасе, где построена специальная перчаточная комната для анализа образцов.

Доктор Эшли Кинг из Музея естественной истории (NHM) в Лондоне будет одним из первых, кто будет исследовать этот материал. Он входит в группу «предварительного осмотра», которая проведёт первоначальный анализ.

«Возвращение образцов грунта с астероида — это чрезвычайно редкое событие. И если, вы хотите провести первоначальные исследования то должны сделать их на отлично», — сообщил он. "Это весьма захватывающее событие".

Специалисты НАСА считают астероид Бенну самой опасной скалой в Солнечной системе. Его траектория движения в космическом пространстве такова, что делает его наиболее вероятным кандидатом на столкновение с Землей из всех известных нам на данный момент. Но не опасаться этого, вероятность такого события чрезвычайно мала. Столкновение не произойдет в ближайшие два столетия.

В грунте астероида Бенну наверняка есть вода, правда её там совсем немного, около 10% его удельного веса, и она вся заключена в минералах. Ученым сейчас предстоит выяснить, схожи ли пропорции различных изотопов водорода в этой воде с пропорциями в земных океанах.

Если, как полагают некоторые учёные, ранняя планета Земля была настолько горячей, что потеряла значительную часть собственной воды, обнаружение совпадения изотопного состава на Бенну могло бы поддержать мысль о том, что последующая бомбардировка астероидами имела большое значение для увеличения объема наших океанов.

Помимо этого, предполагается, что грунт астероида Бенну содержит от 5% до 10% углерода в своём составе. Вот в этом и заключается значительная часть интереса. Как всем известно, наша планета состоит из неорганических молекул. Могли ли молекулы, вроде воды, прибыть из космоса, чтобы способствовать зарождению жизни на молодой планете Земля?

Один из первых анализов, который будет проведён с этими образцами, будет заключаться в подсчёте всех содержащихся в них молекул на основе углерода.

«Изучая малые небесные тела, мы уже знаем, что астероиды, вероятно, содержат разные органические молекулы. Но попавшие на землю метеориты часто загрязнены земным материалом, поэтому образцы собранные непосредственно в космосе дают нам возможность по-настоящему узнать, что представляют собой первозданные органические компоненты».

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Профессор Лауретта добавляет: «На самом деле, мы никогда не искали аминокислоты, основные компоненты белков, в метеоритах из-за проблемы загрязнения. «Поэтому мы думаем, что действительно продвинем наше понимание того, что мы называем «гипотезой внеземного происхождения», и идеи того, что эти астероиды были источником строительных блоков жизни».