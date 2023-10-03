Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни

Капсула спускаемого аппарата доставила ценнейший груз: горсть пыли, собранную с астероида Бенну, межпланетного камня размером с гору, который возможно поможет дать нам ответ на один из самых важных вопросов человечества, откуда мы пришли и как зародилась жизнь на нашей планете.
[ ] для раздела Блоги
+

реклама

«Когда у нас будет 250 г материала с астероида Бенну, мы увидим частицы, которые возможно возникли до рождения нашей планеты, возможно, что некоторые зерна могут быть старше самой Солнечной системы», — говорит профессор Данте Лауретта, руководитель исследовательской миссии.

реклама



В прошлое воскресенье, 24 сентября, капсула НАСА «Осирис-Рекс» вошла в атмосферу Земли со скоростью, примерно в 15 раз превышающей скорость пули.

На такой скорости от трения в атмосфере он превратился в огненный шар, но тепловой экран и парашютная система замедлили его движение, и осуществили мягкое приземление в пустыне штата Юта в США.

Капсула спускаемого аппарата доставила ценнейший груз: горсть пыли, собранную с астероида Бенну, межпланетного камня размером с гору, который возможно поможет дать нам ответ на один из самых важных вопросов человечества, откуда мы пришли и как зародилась жизнь на нашей планете.

реклама



Мы пытаемся понять наше прошлое. Как появилась Земля и почему она стала обитаемой? Откуда взялась вся вода в наших океанах? Откуда возник весь воздух в нашей атмосфере? И что еще более важно, каков источник всех органических молекул, составляющих жизнь на Земле?

Популярная теория гласит о том, что многие из ключевых компонентов жизни прибыли на нашу планету в самом начале, с момента появления Земли, в виде метеоритных дождей, некоторые, возможно, были похожи на астероид Бенну.

Астероид Бенну — это «гора из обломков», скопление рыхлого материала, оставшегося от строительства других планет.

Путешествие за фрагментами астероида Бенну началось в 2016 году, когда НАСА отправила исследовательскую станцию «Осирис-Рекс» к космическому объекту диаметром около полкилометра.

реклама



Понадобилось два года, чтобы долететь до этого небесного тела, и еще два года было потрачено на его картографирование, прежде чем команда исследовательской миссии смогла определиться с местом посадки на поверхность космического камня, для забора образцов грунта.

Одну из значимых ролей в этой миссии и принятии решения о выборе места посадки космической станции, отвели Брайану Мэйю, британской рок-легенде, гитаристу группы Queen, по совместительству астрофизику и эксперту в создании стереоизображений. Именно Брайан Мэй входящий в научно-исследовательскую группу Осирис-Рекс составил подробный атлас астероида Бенну. После того, как он изготовил трёхмерную модель поверхности, он и его коллега Клаудия Манцони, составили итоговый список мест посадки на астероид Бенну для сбора образцов. Именно они определили наиболее безопасные места для посадки.

Во время взятия пробы, 20 октября 2020 года, случилось неожиданное. План заключался в том, чтобы до посадки на поверхность астероида выпустить струю сжатого азата и собрать поднятую таким образом пыль. Но всё пошло не так как было запланировано. Осирис-Рекс приблизился к астероиду, держа захват на конце трехметрового манипулятора.

Когда захват коснулся поверхности, он в неё провалился, а к моменту выхода струи азота он был уже на 10 сантиметров ниже. Под давлением струи газа открылся кратер диаметром восемь метров, а разлетевшаяся пыль оказалась повсюду. Впрочем самое главное было сделано, часть материала попала в камеру для сбора.

реклама



Теперь образцы грунта доставлены на Землю. Osiris-Rex успешно выполнил свою миссию и завершил своё семилетнее путешествия протяженностью в 7 миллиардов километров.

Камеру с образцами грунта доставили в Космический центр Джонсона в Техасе, где построена специальная перчаточная комната для анализа образцов.

Доктор Эшли Кинг из Музея естественной истории (NHM) в Лондоне будет одним из первых, кто будет исследовать этот материал. Он входит в группу «предварительного осмотра», которая проведёт первоначальный анализ.

«Возвращение образцов грунта с астероида — это чрезвычайно редкое событие. И если, вы хотите провести первоначальные исследования то должны сделать их на отлично», — сообщил он. "Это весьма захватывающее событие".

Специалисты НАСА считают астероид Бенну самой опасной скалой в Солнечной системе. Его траектория движения в космическом пространстве такова, что делает его наиболее вероятным кандидатом на столкновение с Землей из всех известных нам на данный момент. Но не опасаться этого, вероятность такого события чрезвычайно мала. Столкновение не произойдет в ближайшие два столетия.

В грунте астероида Бенну наверняка есть вода, правда её там совсем немного, около 10% его удельного веса, и она вся заключена в минералах. Ученым сейчас предстоит выяснить, схожи ли пропорции различных изотопов водорода в этой воде с пропорциями в земных океанах.

Если, как полагают некоторые учёные, ранняя планета Земля была настолько горячей, что потеряла значительную часть собственной воды, обнаружение совпадения изотопного состава на Бенну могло бы поддержать мысль о том, что последующая бомбардировка астероидами имела большое значение для увеличения объема наших океанов.

Помимо этого, предполагается, что грунт астероида Бенну содержит от 5% до 10% углерода в своём составе. Вот в этом и заключается значительная часть интереса. Как всем известно, наша планета состоит из неорганических молекул. Могли ли молекулы, вроде воды, прибыть из космоса, чтобы способствовать зарождению жизни на молодой планете Земля?

Один из первых анализов, который будет проведён с этими образцами, будет заключаться в подсчёте всех содержащихся в них молекул на основе углерода.

«Изучая малые небесные тела, мы уже знаем, что астероиды, вероятно, содержат разные органические молекулы. Но попавшие на землю метеориты часто загрязнены земным материалом, поэтому образцы собранные непосредственно в космосе дают нам возможность по-настоящему узнать, что представляют собой первозданные органические компоненты».

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Профессор Лауретта добавляет: «На самом деле, мы никогда не искали аминокислоты, основные компоненты белков, в метеоритах из-за проблемы загрязнения. «Поэтому мы думаем, что действительно продвинем наше понимание того, что мы называем «гипотезой внеземного происхождения», и идеи того, что эти астероиды были источником строительных блоков жизни».

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

наса астероид бенну осирис-рекс
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
5
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
9
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z790 Godlike
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 4080 Noctua OC Edition
20
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER Expertbox D20
6
Обзор телевизора Hisense U7HQ55
19
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R V2 White
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
5
В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
11

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
49
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
2
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
37
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
16
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
22

Сейчас обсуждают

swr5
19:46
Писали, что двигатель закрытого типа с металлическим теплоносителем.
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
Alexander Korsar
19:46
Тяги, бархатные тяги, кефтеме.
Во Владивостоке с 1 октября отключили паркоматы из-за санкций Евросоюза
SeTi2019
19:40
Щас ты мне расскажешь про ролссройсы и мазерати у каждой хрущевки. Давай фото выкладывай вида из окна своего. Чечня тоже очень бедный дотационный регион и там тоже есть дворцы и бентли... но не у всех...
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
Profit
19:40
а бюджет ВосточноАзиатского сектора выше натовского в 100 раз и что ты высрал ?)))
Химическая промышленность Германии трещит по швам без российских ресурсов
Вассисуалий Лоханкин
19:35
А в Шешином сарае есть джакузи?)))
Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — на каком процессоре выгоднее собрать игровой компьютер
Dimank
19:33
Точка серого на 1000 Кельвинов сдвинута, но у автора всё равно экран хорошо настроен!
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
Александр Сечков
19:31
А что ты так бомбишь? Каждому разрешению своя диагональ. Когда то и 17-19" было пределом мечтаний. Лучшее враг хорошего.
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
Александр Сечков
19:28
Ой, простите великодушно, что ваши нежные глазоньки, такое увидели. Впредь берусь обеСЧать не повторять таких ошибок! Если конечно великий и ужасный автонабор не вмешается.
Игроки в Counter Strike 2, использующие ОС Windows 7, столкнулись с необоснованными блокировками
Bearcub
19:25
Как приятно читать секеля. На его фоне даже второклассник выглядит профессором. Потому как так виртуозно путать тёплое с мягким - это талант)))
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Александр Сечков
19:24
1440p на 32" пикселей не видно, если глазом не упираться. А 4К для 27" круто конечно, но немного избыточно. Да и карточку на голову сильнее надо. Если уж 4К то на большой диагонали.
ТОП-15 мифов о видеокартах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем