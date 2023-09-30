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Флагманский смартфон Honor 90: новый дизайн, мощные характеристики и быстрая зарядка

В России объявили о начале продажи нового смартфона HONOR 90. Это очередной смартфон компании Huawei, который получил флагманские характеристики.
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Изображение с сайта kimovil.com

В России объявили о начале продажи нового смартфона HONOR 90. Это очередной смартфон компании Huawei, который получил флагманские характеристики. Устройство оснащено 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1200×2664 пикселей и частотой обновления 60, 90 и 120 Гц.

Honor 90 был представлен 17 марта 2023 года, но до нашей страны он добрался только осенью. Он пришёл на смену предыдущему флагманскому поколению - Honor 80.

Корпус Honor 90 выполнен из стекла и металла, а обтекаемые формы без острых углов, придает ему стильный и современный вид. Помимо этого он имеет компактные размеры и небольшой вес, что делает его удобным для повседневного использования.

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Устройство работает под управлением операционной системы Android 13 с фирменной оболочкой MagicOS 7.1 на восьмиядерной SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 Accelerated Edition. Оно также поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 66 Вт, с помощью которой можно зарядить аккумулятор емкостью 5000 мАч на 70% за 15 минут.

Одной из основных особенностей этого мобильного устройства является его процессор. Он оснащен процессором Snapdragon 7 Gen 1, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Кроме того, устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон оснащен тремя объективами. Основной объектив сзади на 200 МП с цифровой стабилизацией и объективом f/1.9, широкоугольная на 12МП и датчик глубины на 2 МП. Фронтальная камера имеет разрешение 50 МП.

Помимо перечисленного в Honor 90 есть слоты для двух сим карт, но нет поддержки карты памяти. Также нет разъёма для наушников 3,5.

Цена Honor 90 начинается от 38 000 рублей. Он доступен в следующих цветах: Изумрудный зеленый, арктический лед, полночный черный.

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В итоге, Honor 90 является отличным выбором для тех, кто ищет мощный и стильный смартфон с хорошей камерой и быстрой зарядкой по вполне невысокой цене в сравнении с аналогами. Он предоставляет все необходимые функции для комфортного использования и может стать отличным помощником в повседневной жизни.

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