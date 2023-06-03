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Обзор планшета Blackview Tab 15 Pro – 4 динамика, поддержка LTE и чехол в комплекте

Бренд Blackview больше всего известен по выпуску защищённых смартфонов, но в портфолио производителя есть и обычные, незащищённые от воды модели, как и планшеты. В обзоре же рассмотрим именно планшет – бюджетный Blackview Tab 15 Pro с металлическим корпусом, ёмким аккумулятором и большим количеством памяти.
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В целом новинка выглядит весьма интересной за свою невысокую стоимость, к тому же она может работать в сети LTE. Но это только на первый взгляд, а как всё будет на самом деле, подробнее узнаем из обзора.

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Характеристики

 

Дизайн и комплектация

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По дизайну всё просто, и то же время приятно и современно. Основа корпуса, а точнее задней части планшета – металл с небольшими пластиковыми вставками для беспроблемной работы модулей связи. Используемые материалы отличаются практичностью – на них не остаётся жирных следов от пальцев. Грани планшета плоские, опять же, как это сейчас принято делать. По сборке можно заметить небольшие неровности, а нижний угол из-за особенностей разъёма 3.5 мм получился слегка острым и неприятным на ощупь. Корпус немного скрипит в руках, хотя при использовании чехла всё это не будет проблемой.

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На задней стороне помимо надписей видим выпирающую камеру и способную работать как фонарик вспышку. Светодиод один, но и его будет достаточно для того, чтобы подсветить или сфотографировать что-то с близкого расстояния.

Передняя сторона – прямоугольный экран с рамками толщиною примерно 0.9 см. По центру верхней рамки есть фронтальная камера и довольно яркий светодиодный индикатор уведомлений. При необходимости можно выключить индикацию зарядки и/или различных оповещений.

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Сканера отпечатков нет, зато возможна разблокировка девайса по лицу.

Сверху, если держать планшет горизонтально, у Tab 15 Pro есть кнопка питания, качелька для регулировки громкости и единственный в модели микрофон.

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Снизу вообще ничего нет, зато на левой и правой боковых гранях предусмотрено по два динамика, а на правой стороне так и вовсе помимо разъёма Type-C и лотка для карточек в уголке сделан уже упомянутый 3.5 мм-разъём. А ведь по какой-то причине не во всех планшетах толщиною примерно 7 мм производители реализуют мини-джек. Звук из динамиков громкий, правда басы почти отсутствуют.

Лоток рассчитан на использование двух SIM-карт nano, одну из которых удаётся заменить на карту памяти microSD. Однако в большинстве случаев такая замена не потребуется, ведь в планшете много собственной пользовательской памяти.

Комплектация у Blackview Tab 15 Pro весьма богатая – если адаптер питания на 18 Вт и кабель USB – Type-C воспринимаются как некий стандарт, то чехол и наклеенная с завода плёнка уже будут преимуществом перед некоторыми конкурентами. К тому же ещё есть дополнительное защитное стекло, стилус в виде обычной ручки, и, как обычно, иголка для извлечения/вставки карточек и документация.

Чехол будет удобен не только как средство защиты корпуса – ещё из него получается отличная подставка за счёт сворачиваемой передней части. За счёт работы датчика Холла при закрытии чехла планшет автоматически блокируется, а при открытии наоборот включается экран разблокировки.

Планшет удаётся поставить даже вертикально:

У стилуса же необычное круглое основание наконечника и магнитный колпачок. По функциям ничего уникального, как и чувствительность наконечника явно не самая высокая. Для простых непрофессиональных задач и такого варианта должно быть достаточно.

Дисплей

 

Как и указано в характеристиках, дисплей планшета представляет собой IPS-матрицу с разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц, и всё это при диагонали 10.5 дюйма. На экран комфортно смотреть под различными углами и он обладает хорошей отзывчивостью. Количество одновременных касаний, по сути, максимальное – до 10.

Структура субпикселей стандартная для IPS-матриц.

Интересны будут несколько программных фишек – помимо режима защиты зрения со значительно уменьшающейся цветовой температурой доступен режим чтения, когда всё становится чёрно-белым. Подобные функции должны быть хорошо знакомы пользователям планшетов бренда Honor и Huawei.

Максимальная яркость подсветки в центре экрана доходит до 340 кд/м² (в центре) – с учётом хороших антибликовых свойств при таком значении уже можно пользоваться планшетом на улице, пусть и с минимальным комфортом в солнечные дни. С другой стороны, в некоторых частях экрана значение снижается до 282 кд/м², а это уже больше вариант для помещений. Так как датчика освещённости в Blackview Tab 15 Pro нет, то отсутствует и авторегулировка яркости. Минимальная яркость комфортная – примерно 5 или 6 кд/м², в зависимости от выбранного профиля изображения. Контрастность неплохая – около 1330:1.

Цветовой охват при стандартных настройках (профиль Стандарт) довольно узкий, при этом наблюдается снижение яркости подсветки в центре до 284 кд/м². Цветовая температура же примерно на уровне 6000K, что немного меньше оптимальных 6500K.

В остальных профилях охват становится шире и больше соответствует охвату пространства sRGB. Самым интересным выглядит профиль Повышенная контрастность, в котором достигает наиболее высокая яркость подсветки, а цветовая температура составляет примерно 6850K, что не даёт видимых паразитных оттенков на сером цвете.

Можно дополнительно вручную отрегулировать цветовую температуру в профиле Профессиональный, если в этом есть необходимость.

Время отклика по методике BtW – 19.2 мс, а по методике GtG (50% и 80% серого) – 39.2 мс.

Железо, операционная система и софт

 

Сердцем Blackview Tab 15 Pro является чипсет Unisoc T606, в составе которого ядра Cortex-A75, Cortex-A55 и графика Mali-G57. Такой вариант нельзя назвать мощным, хотя для нетребовательных пользователей будет достаточно и его, а с учётом цены планшета это явно не худшее решение. В тесте Antutu 9.6.1 планшет набирает примерно 240 000 баллов. Немаловажное преимущество многих китайских новинок – это большой запас пользовательской памяти, которой в герое обзора 256 ГБ сравнительно быстрого стандарта UFS 2.1. В большинстве случаев этого хватает, но ничто не мешает дополнительно использовать карточку microSD объёмом до 1 ТБ. Оперативной памяти тоже немало – 8 ГБ, так что ещё несколько лет планшет точно должен быть актуальным. Расширить ОЗУ можно ещё максимум на 6 ГБ за счёт заимствования из пользовательской памяти, однако ощутимой пользы это обычно не даёт.

Нагрев корпуса в синтетических тестах можно назвать умеренным при комнатной температуре 25-26°C. Основной нагрев приходится на небольшую часть задней стороны, позади фронтальной камеры, где может располагаться чипсет. Явного снижения производительности во время длительной работы не замечено.

Операционной системой стала Android 12 с оболочкой Doke OS_P 3.0, довольно близкой к стандартному варианту от Google, но со своим приложением для обновления прошивки, небольшими различиями в оформлении и оптимизацией для работы с планшетами. Есть несколько предустановленных приложений и одна игра – из них не удаляется разве что WPS офис. Местами есть небольшие проблемы с переводом на русский язык.

Отдельного внимания заслуживает режим ПК, в котором появляются окна, делающие Android похожим на Windows. На рабочем столе удаётся открыть много окон, и есть возможность менять их размер либо разворачивать на весь экран. При этом некоторый софт просто не работает в таком режиме. Меню с приложениями открывается нажатием кнопки в левом нижнем углу, а кроме того есть список с недавно открытым софтом и быстрая регулировка звука. Режим ПК способен автоматически активироваться при подключении фирменной клавиатуры – она в базовый комплект не входит, но и стоит недорого.

Связь

 

Если не считать отсутствие отдельного речевого динамика, который можно было бы нормально прижать к уху во время разговоров, то в остальном по возможностям связи Blackview Tab 15 Pro мало чем отличается от современных смартфонов. Нет разве что NFC, зато воспользоваться можно связью 4G и двухдиапазонным Wi-Fi. Из поддерживаемых диапазонов LTE: B1/B3/B7/B8/B20 – наличие последнего не обязательно, но очень желательно для России. Bluetooth 5.0, что непривычно, работает только с кодеком SBC, если верить информации, предоставленной операционной системой при подключении различных беспроводных гарнитур.

Есть FM-радио, для которого требуется подключение проводных наушников/гарнитур. Автопоиск работает ужасно, поэтому многие станции мне приходилось добавлять вручную.

GPS в планшете одночастотный, не отличающийся высокой точность позиционирования и возможностью работы с большим количеством спутников. Впрочем, в городе навигация работает нормально.

Камеры

 

На задней стороне планшета установлен сенсор Hynix Hi-1336 с разрешением 13 МП – в основном его используют как фронтальный или широкоугольный вариант, хотя в недорогом планшете он смотрится разумно, с учётом наличия вспышки, фазового автофокуса и 10-кратного цифрового увеличения. В остальном ничего интересного – профессионального и ночного режима, или даже HDR нет.

Видео на основную камеру записывается в FullHD 30 FPS, а на фронтальный модуль – только HD 30 FPS. Всё это происходит без стабилизации, а вот автофокусировка на основном модуле присутствует.

Передняя камера – сенсор Samsung ISOCELL 4H7 с разрешением 8 МП. Разумнее всего его будет применять для видеозвонков.

Время работы и зарядки

 

Blackview Tab 15 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 8280 мА*ч, что очень даже неплохо и даёт нормальную по планшетным меркам автономность. Устройство при умеренном использовании вполне может проработать более суток, правда в режиме ожидания расход заряда явно повышенный.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высокая)
8 часов 25 минут
24 часа в режиме ожидания
12% заряда
Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки 150 кд/м²
11 часов 50 минут
PC Mark с рекомендованной яркостью 200 кд/м² (тест Work 3.0)
9 часов 4 минуты


Поддерживается условно быстрая зарядка, фактическая мощность которой достигает 17.3 Вт. Поскольку аккумулятор довольно ёмкий, то от 0 до 100% устройство заряжается почти за 3 часа.

Итоги

 

За свою цену у Blackview Tab 15 Pro есть немало плюсов – богатая комплектация, особенно с учётом функционального чехла, неплохая автономность, четыре громких динамика, поддержка LTE, разъём 3.5 мм, много памяти и яркий светодиодный индикатор. Даже экраном худо-бедно, но можно пользоваться вне помещений, если выставить профиль Повышенная контрастность. Ещё одна приятная возможность – многооконный режим ПК, автоматически включающийся при подключении клавиатуры.

Недостатков же оказалось немного – Bluetooth работает только с кодеком SBC, датчиков в планшете немного, нет записи звонков, да и стоит ещё немного поработать над оптимизацией операционной системы.

Приобрести планшет можно в официальном магазине Blackview на Aliexpress примерно за 13 000 рублей на момент написания обзора.

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