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Основные характеристики

Дисплей: IPS-матрица с диагональю 6.8 дюйма, разрешением 2460x1080 и соотношением сторон 20.5:9

Чипсет: MediaTek Helio G85, 2 ядра Cortex-A75 2000 МГц и 6 ядер Cortex-A55 1800 МГц, графика Mali-G52 MC2

Техпроцесс: 12 нм

Память: 4 или 6 ГБ оперативной (LPDDR4X) и 128 ГБ пользовательской (eMMC 5.1)

Операционная система: Android 11 с фирменной оболочкой HiOS V7.6

Задняя камера: 64 + 2 + 2 + 0.08 Мп

Фронтальная камера: 16 Мп

Bluetooth: v5.0, A2DP

Wi-Fi: двухдиапазонный (ac), 2.4 + 5 ГГц

Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo

Диапазоны LTE: B1/3/7/8/20

Датчики: акселерометр, магнитометр, гироскоп, шагомер, датчики приближения и освещённости, сканер отпечатков пальцев

NFC

Разъём для зарядки: Type-C 2.0 с поддержкой USB OTG

Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки

Вес: 200 г (без чехла)

Габариты: 168.67 x 76.44 x 8.82 мм

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Комплектация

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Продаётся смартфон в прочной картонной коробке, содержимое которой выглядит следующим образом:

блок питания мощностью до 18 Вт (7.5 В, 2.4 А);

кабель USB — Type-C для зарядки и подключения к ПК;

силиконовый чехол весом 19.5 граммов;

защитная плёнка на экран;

иголка для извлечения лотка с SIM-картами и картой памяти;

документация.

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Силиконовый полупрозрачный бампер не слишком жёсткий, а потому его удобно надевать на смартфон, как или снимать чехол с корпуса.

Дизайн и элементы управления

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Смартфон достаточно увесистый, что ожидаемо с учётом его ёмкого аккумулятора, и обладает крепким на ощупь, хорошо собранным корпусом. За исключением пачкающихся вставок на задней стороне устройства, в основном корпус сделан из практичного матового пластика, поэтому вовсе не обязательно использовать чехол. В плане дизайна всё выглядит современно — рамки на передней стороне (~2.5 мм по бокам, 3.5 мм сверху и 5.5 мм снизу) и круглый вырез диаметром почти 5 мм под фронтальную камеру не должны раздражать своим присутствием.

Над фронтальной камерой находится разговорный динамик, чуть правее которого сделаны датчики освещённости и приближения, и нечастый гость в смартфонах — фронтальная вспышка. К сожалению, использовать вспышку в качестве светодиодного индикатора событий нельзя, как не предусмотрел производитель и отдельного диода.

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На верхней грани нечего нет, а на нижней — мини-джек (3.5 мм), основной (и единственный) микрофон, разъём Type-C с поддержкой OTG и громкоговоритель. Именно нижний динамик используется для воспроизведения мультимедийного контента, поэтому о стереозвуке речи не идёт.

Левый торец — удобный раздельный лоток для двух СИМ-карт размера nano и карточки microSD.

Рифлёная качелька для регулировки громкости и слегка углублённая в корпус кнопка питания, совмещённая со сканером отпечатков пальцев, традиционно находятся на правой грани.

На задней стороне, помимо крупной отражающейся на свету надписи Tecno Camon, есть выпирающий блок с камерами и вспышкой. Без использования чехла смартфон сильно покачивается на различных поверхностях при нажатии на правую часть дисплея.

Дисплей

Экран смартфона получил не только большую диагональ 6.8 дюйма, но ещё и высокое разрешение 2460x1080 с не самым привычным соотношением сторон 20.5:9. Плотность пикселей 395 PPI, поэтому отдельные пиксели на экране невооружённым глазом разглядеть нереально. Углы обзора комфортные, как нет проблем и с отзывчивостью, несмотря на одновременную поддержку 5, а не 10 касаний, как это принято сейчас в большинстве среднебюджетных смартфонов. Есть и качественное олеофобное покрытие, уменьшающее загрязнённость экрана следами от пальцев и облегчающее протирку поверхности стекла.

Структура субпикселей стандартная для IPS-матрицы.

Максимальная яркость подсветки при полностью белом экране достигает 570 кд/м², однако при любом уменьшении зоны белого цвета наблюдается снижение показателя примерно до 440 кд/м². В любом случае, с учётом отличных антибликовых свойств, такой уровень подсветки позволяет разглядеть информацию на экране даже при яркой внешней засветке. Минимальная яркость подходит для полной темноты — 5.14 кд/м².

Градаций яркости немного — в настройках предусмотрено всего 100 делений. Уже при выставленных 85% показатель снижается до 200 кд/м², а при 80% — до 150 кд/м², из-за чего на улице нередко приходится выкручивать яркость именно на максимум. Равномерность подсветки высокая — почти 93%, без явных засветов. Контрастность на максимальной яркости — 1288:1. Частота обновления матрицы стандартная — 60 Гц.

Цветовой охват экрана немного шире охвата пространства sRGB, что свидетельствует о небольшой перенасыщенности отображаемых оттенков. Цветовая температура сильно завышена — вместо оптимальных 6500K получилось более 9000K, что обычно даёт более высокую яркость, но делает цвета излишне холодными. Настроек цветового охвата и цветовой температуры в смартфоне нет.

Время отклика матрицы составляет 20 мс при переходе с чёрного цвета на белый и обратно (10 мс вкл. + 10 мс выкл.), и 30.4 мс при переходе между полутонами серого цвета (50 и 80% серого).

Модуляция подсветки при низком уровне яркости незначительная — частота в несколько десятков тысяч Гц безопасна для зрения.





Железо, операционная система и софт

Герой обзора работает на анонсированном в апреле 2020 года чипсете MediaTek Helio G85 с ядрами Cortex-A75 и Cortex-A55, что даёт смартфону сравнительно неплохую производительность. В полной мере игровым смартфон не является — если в PUBG удаётся получить стабильные 30 FPS на графике Высоко/Высоко или 40 FPS на настройках Баланс/Ультра, то в World of Tanks (при загруженных HD-текстурах) и Genshin Impact приходится выставлять низкие настройки графики, чтобы избежать сильных просадок FPS. С другой стороны, хотя бы на низкой графике удаётся поиграть во все или почти во все игры.

В Antutu версии 9.0.12 девайс набирает около 256 000 баллов, а результаты других тестов доступны на скриншотах ниже. Продаётся Tecno Camon 17P в версиях с 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти не самого быстрого стандарта eMMC. В обзоре рассмотрим девайс с 6 ГБ оперативки. Некоторые приложения и игры удаётся переместить на карту памяти microSD.

Сильного троттлинга при продолжительном использовании смартфона не выявлено, как не становится Camon 17P слишком горячим при комнатной температуре 28°C.

Операционной системой стала новая версия Andoid 11 с фирменной оболочкой HiOS, значительно отличающейся по оформлению от стандартной Android. Предустановленного софта немного — в основном это сервисы от Tecno и Google и удаляемые Facebook и WPS офис. Как рекламу в ОС можно рассматривать только отображающиеся в верхней шторке уведомления из предустановленных сервисов Tecno, с советами установить игры или приложения, но они легко отключаются через ту же верхнюю шторку.

Среди функций оболочки выделяются управление жестами, одноручный режим, клонирование приложений (только небольшой части из них), боковая выдвижная Smart-панель для быстрого вызова функций, игровой режим, смена расположения наэкранных кнопок и прочие возможности, которые можно увидеть на скриншотах ниже и которые ещё будут упомянуты в обзоре.

Набор датчиков включает в себя все самые популярные варианты, однако гироскоп с большой долей вероятности является не аппаратным, а программным. При просмотре панорамных видео картинка, когда смартфон наклоняется в любую сторону, сменяется с задержкой и не всегда точно. Впрочем, это не самая плохая реализация датчика, и в целом гироскопом можно пользоваться для нединамичных видео и игр.

Методы разблокировки

Боковой сканер отпечатков обладает высокой точностью, и при помощи него можно разблокировать смартфон за 0.25-0.4 секунды. Ещё сканер, в зависимости от выставленных настроек, используется как сенсорная кнопка для принятия вызова, записи звонков и отключения будильника.

По лицу аппарат обычно становится разблокированным через 0.65 секунды после нажатия на кнопку питания, при ярком внешнем освещении. Разблокировка возможна даже в полной темноте за счёт функции автоповышения яркости экрана.

Связь

Со связью всё стандартно — поддерживаются одновременная работа в сетях 4G для обеих СИМ-карт и двухдиапазонных Wi-Fi с высокой скоростью соединения. Bluetooth версии 5.0 позволяет использовать кодеки LDAC, AAC, SBC, но только не aptX. NFC отлично подходит для оплаты товаров, поддерживая сервис Google Pay — модуль, судя по реакции на NFC-метки, находится в верхней части задней стороны корпуса.

Звук основного динамика по громкости годится для большинства ситуаций, однако для комфортного прослушивания музыки звучанию очень не хватает насыщенности. Сила вибрации небольшая, однако в кармане джинсов вибровызов чаще всего ощущается. Нужно быть осторожным при использовании смартфона без чехла — на твёрдых поверхностях от вибрации девайс немного смещается, и в теории может упасть со стола и т.п.

Из возможностей операционной системы — автоматическая запись звонков, индикация вспышкой во время входящего звонка (при звонках в WhatsApp мигает и передний диод) и детальные настройки блокировки звонков и СМС. Тесная интеграция с приложением WhatsApp, которое устанавливается отдельно, позволяет путём нажатия на кнопку записывать звонки в популярном мессенджере, также включить вспышку при звонках или даже изменять голос и украшать лицо в видеозвонках. Это всё уникальные фишки, доступные именно в смартфонах Tecno.

Ещё одна особенность Camon 17P — работа FM-радио без подключенных проводных наушников и гарнитур. Даже в помещении удаётся поймать радиостанции, хотя с наушниками сигнал будет сильнее. Стандартным приложением для прослушивания радио поддерживается вывод звука на динамик и запись эфира.

Камеры

Основная камера (64 Мп, f/1.8, автофокус, вспышка) по умолчанию снимает в разрешении 16 Мп и 64 Мп в отдельном режиме Ultra HD, что может дать небольшой прирост в детализации. При съёмке в обычном режиме всегда используется неотключаемый искусственный интеллект, в некоторых ситуациях частично пересвечивающий фото, хотя снимок, сделанный на мгновенье позже, может смотреться уже более выигрышно. В целом основной модуль позволяют получить достойные фотографии при хорошем освещении, а из функций у него есть автоматический HDR, панорамная съёмка, замедленная съёмка, фотографирование документов с автоматической обрезкой границ и создание коротких видео с различными эффектами.

При включенном ночном режиме динамический диапазон расширяется, благодаря чему фотографии становятся более светлыми. Детализация снимков при этом по-прежнему невысокая, и чаще всего объекты в кадре становятся ещё более размытыми.

Обычный режим

Ночной режим



Модуль макро (2 Мп, f/2.4) в силу своего невысокого разрешения не способен выдать качественные фотографии, хотя результат получается и не самый плохой. Удобно, что переключиться на модуль можно прямо с экрана видоискателя, тогда как большинство производителей прячут переключатель в отдельное меню.

За размытие заднего фона отвечает отдельный модуль на 2 Мп. Во всяком случае, при его закрытии пальцем эффект Боке пропадает. Размытие выполняется без серьёзных проблем, но иногда с не совсем точно выделенными зонами.

Ещё один модуль со скромным разрешением 0.08 Мп указывается в характеристиках как AI Lens, и его предназначение заключается в улучшении работы искусственного интеллекта. На практике же трудно понять, как влияет модуль на снимки и влияет ли вообще.

Что действительно понравилось — так это стандартное приложение Камера. В нём много функций, а переключение в различные режимы осуществляется быстро и удобно, через свайп из нижней части экрана. Не хватает разве что профессионального режима съёмки с возможностью сохранения фотографий в RAW.

Записать видео получается не только в стандартном разрешении FullHD, но и при 2560x1440 пикселей, именуемые производителем как разрешение 2K. Количество кадров стандартное — 30 FPS, а какой-либо стабилизации картинки нет. Зато автофокусировка работает в большинстве случаев быстро и точно.





Фронтальная камера (16 Мп, f/2.4) за счёт яркой передней вспышки значительно улучшает снимки, сделанные в темноте. Лучше сделать сразу несколько снимков, поскольку плохое освещение приводит к тому, что фотографии не всегда оказываются в фокусе. Для фронтальной камеры, помимо вспышки, есть портретный режим, съёмка видео 2K, набор фильтров и объёмных стикеров, широкоугольное селфи и замедленная съёмка.

Навигация

В городских условиях не замечено потерь спутников и прочих проблем с навигацией. Возможна работа со спутниками GPS (однодиапозонный, L1), GLONASS, BeiDou и Galileo, а более удобным процесс навигации сделает электронный компас, с которым максимально быстро определяется направление движения. Периодически магнитометру может потребоваться калибровка, которая проводится через предустановленный софт «Компас».

Время работы и зарядки

Смартфон обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч и комфортным временем работы — разве что в тяжёлых играх аппарат разряжается сравнительно быстро. При умеренном использовании в комбинированном режиме Tecno Camon 17P обычно приходится заряжать раз в два дня. Тесты автономности были проведены при включенном Wi-Fi и с одной работающей СИМ-картой.

Игра PUBG Mobile с яркостью подсветки в 150 кд/м² (настройки графики Высоко/Высоко)

7.5 часа

24 часа в режиме ожидания

6% заряда

Видео HD (офлайн) в MX-плеере с яркостью подсветки в 150 кд/м²

19 часов 4 минуты

Тест PC Mark с рекомендованной яркостью подсветки в 200 кд/м²



12 часов 34 минуты

Полная зарядка аккумулятора от комплектного адаптера питания занимает ровно 2.5 часа (31% за 30 минут и 60% за час). Максимальная мощность зарядки доходит до 14.6 Вт (7.55 В, 1.93 А), тогда как беспроводная зарядка не поддерживается.

Итоги

Если сравнивать героя обзора со смартфонами Tecno Camon 15 серии, то чувствуется, что китайским брендом была проделана большая работа над тем, чтобы сделать устройства более привлекательными для российских и европейских пользователей. Было решено отказаться от устаревшего разъёма microUSB, корпус уже не заляпывается следами от пальцев, а также заметно выросла яркость дисплея, и, конечно, был добавлен долгожданный модуль NFC. Модель Camon 17P не лишена недостатков, но при этом обладает своими уникальными особенностями. На момент написания обзора (июль 2021 года) смартфон в России можно было приобрести за 15 999 рублей, что делает его достойным представителем мобильных устройств среднего класса.

Плюсы смартфона:

практичный, не пачкающийся от пальцев корпус;

большой дисплей с высоким разрешением и достаточной для большинства случаев яркостью;

функциональная операционная система с автоматической записью звонков, тесной интеграцией с WhatsApp и прочими функциями;

передняя вспышка;

раздельный лоток для карточек;

точные и быстрые методы разблокировки;

неплохая автономность;

большое количество датчиков;

6 ГБ оперативной и 128 ГБ пользовательской памяти;

модуль NFC;

работа радио без наушников;

силиконовый бампер в комплекте.

Минусы и особенности:

из камер интересны только основной задний и передний модули, и только при хорошем освещении;

отсутствие светодиодного индикатора событий;

пользовательская память не самого быстрого стандарта eMMC;

программный, не идеально работающий гироскоп;

не поддерживается кодек aptX при беспроводном подключении.