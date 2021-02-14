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Новинка от Onyx Boox, получившая название Viking, позиционируется как премиальное устройство для чтения электронных книг, и с этим трудно не согласиться, ведь модель обладает качественными материалами корпуса, подсветкой без мерцания и защитным чехлом, входящим в комплект. Разумеется, как и в других ридерах от Onyx, в качестве операционной системы используется Android, по функциям ограничивающаяся далеко не только открытием текстовых файлов, но более подробно все перечисленные преимущества, а также недостатки, рассмотрим в основном тексте обзора.

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Характеристики

Дисплей: 6 дюймов, E-ink Carta с разрешением 1024x758 точек, отображением 16 оттенков серого и подсветкой без мерцания Moon Light 2

Чипсет: Rockchip RK3128, 4 ядра Cortex-A7 с частотою 1.2 ГГц

Графика: Mali-400 MP2

Операционная система: Android 4.4 KitKat

Пользовательская память: 8 ГБ с поддержкой карт памяти microSD

Оперативная память: 1 ГБ

Wi-Fi: однодиапазонный, 2.4 ГГц

Bluetooth: версия 4.1

Разъём для зарядки: MicroUSB версии 2.0

Аккумулятор: 3000 мА·ч (11.4 Вт·ч)

Дополнительно: функция SNOW Field, чехол в комплекте

Габариты: 158.9 x 114 x 8 мм

Вес: 201.7 грамма

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Комплектация

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Комплект поставки типичен для большинства устройств Onyx. Товар упакован в красивую белую коробку, на лицевой части которой изображена Осебергская ладья, некогда являвшаяся кораблём викингов, и ставшая известной благодаря своей необычной форме. Коробка имеет застёжку, состоящую из двух магнитов, что тоже даёт её некую премиальность.

Если не считать электронную книгу, то внутри коробки можно обнаружить защитный чехол, кабель USB - microUSB для зарядки и подключения к ПК, а также инструкцию и гарантийный талон. Адаптер питания не предусмотрен, но, учитывая невысокий ток зарядки устройства, сгодится почти любой бюджетный вариант, или же можно заряжать книгу через компьютер.

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Внешний слой чехла состоит из экокожи, внутренний - из замши, а его каркас, для придания прочности, изготовлен из пластика. Подобные чехлы вы не раз могли наблюдать в комплекте с другими книжками от ONYX. При закрытии и открытии чехла модель Viking может погружаться в спящий режим или выходить из него, а это значит, что на обложке предусмотрен магнит, а в самой электронной книге находится датчик Холла. При надетом чехле абсолютно все разъёмы и кнопки ридера остаются доступны. Вес чехла составляет 95.6 грамма, а толщина слоёв, без учёта фиксирующих книгу выступов, около 3 мм.





Дизайн

Внешне обозреваемое устройство максимально схоже с представленной ранее моделью Onyx Boox Monte Cristo 5, с той лишь разницей, что у новинки уменьшилось разрешение экрана, но это изменение чисто технического характера, необходимое для того, чтобы разнообразить модельный ряд.

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Основным материалом корпуса стал алюминиевый сплав чёрного цвета, который ощущается очень прочным, и на котором почти незаметны следы от пальцев. В руках корпус не скользит, но в зависимости от температуры окружающей среды может становиться довольно холодным или наоборот очень тёплым, что вовсе не имеет значения, если вы будете пользоваться чехлом. Передняя сторона устройства защищена стеклом Asahi Glass и имеет совсем немного, чуть более чем на 1 мм, выпирающие бортики по краям, которые почти не ощущаются при использовании ридера, но они в некоторых случаях могут защитить экран. Рамки вокруг экрана, без учёта боковых граней, занимают примерно 1 см, и меньшие размеры попросту не нужны, так как с ними будет неудобно держать книгу в одной руке. Нижняя рамка занимает 2 см, а верхняя - около 1.15 см.

В центре нижней части передней стороны присутствует сенсорная кнопка, обозначенная в виде логотипа ONYX, которая изначально настроена на возврат к предыдущей странице (действию) при коротком нажатие и на включение/выключение подсветки при длительном зажатии. Настройки операционной системы позволяют заменить эти действия на открытие меню, переход на главный экран, обновление страницы, перелистывание страниц или открытие словаря.

Боковые кнопки с зонами в виде тонких белых полосок отвечают за перелистывание страниц, но, как и в случае с кнопкой под экраном, на них настраиваются и другие, перечисленные ранее действия. Зажатие обеих кнопок ведёт к созданию скриншота экрана, что очень удобно для обозревателей техники, но и не только для них.

Верхний торец электронной книги пустует.

Нижняя грань - кнопка, отвечающая за включение/выключение и переход/выход из спящего состояния, а также слот для карты памяти microSD и разъём microUSB для зарядки.

Светодиодный индикатор, встроенный в механическую кнопку, загорается синим цветом при включении героя обзора, и светится красным при его зарядке. Свечение приятное и достаточное яркое для того, чтобы увидеть его с большого расстояния.

На нижней части задней стороны есть пластиковая вставка с краткой информацией о товаре, но основное её предназначение в том, чтобы улучшить работу модулей связи (Wi-Fi и Bluetooth) и сделать разборку корпуса более лёгкой. В целом к качеству сборки нареканий нет.

Дисплей

Сенсорный экран электронной книги (E-ink Carta) обладает разрешением 1024х758 пикселей, что при диагонали 6 дюймов даёт плотность точек в 212 ppi. Это не самый высокий показатель по меркам аналогичных по диагонали книг, но, как показывает практика, для большинства пользователей этого достаточно, так как шрифт выглядит ровным, а небольшие лесенки из пикселей могут разглядеть только люди с очень хорошим зрением, да и то лишь при сильном масштабировании текста. Экран монохромный - он способен отображать 16 оттенков серого, хотя вы можете заметить, что некоторые скриншоты получаются цветными. На самом деле цвета формируются на уровне железа и операционной системы, и не могут быть выведены на дисплей ввиду его ограничений.

Под микроскопом структура субпикселей выглядит более чем стандартно для матриц типа E-ink.

Максимальная яркость подсветки Moon Light 2 составляет 240 кд/м² - такое значение строится из диодов холодного (до 111 кд/м²) и тёплого света (до 129 кд/м²). Показателя хватает для всех случаев, а при комфортном внешнем освещении использовать подсветку и вовсе не обязательно, так как даже под ярким солнцем информацию отлично видно. Холодные и тёплые оттенки можно смешивать или отключать полностью, тем самым создавая оптимальные условия для чтения, в зависимости от собственных предпочтений. Минимальная яркость едва превышает 0.5 кд/м², поэтому в полной темноте подсветка не будет слепить глаза.

Модуляции подсветки, а уж тем более видимого мерцания, не удалось обнаружить при любом уровне яркости. Глазам будет максимально комфортно, особенно если учитывать, что свечение будет направлено не прямо в глаза пользователя, как в случае с мобильными устройствами, а на подложку экрана. Ещё из интересного можно выделить функцию SNOW Field, устраняющую артефакты при перелистывании страниц, но её поддержка гарантируется только в предустановленном софте Neo Reader 3.0 и AlReaderX Pro.

Экраном поддерживается до двух одновременных касаний, что пригодится для управления жестами, и наверняка чаще всего будет востребована функция увеличения/уменьшения шрифта через так называемый щипок, когда два пальца отдаляются друг от друга или наоборот движутся в одну точку. Точность нажатий не идеальная, если говорить о мелких элементах на экране, к примеру, о кнопках на стандартной клавиатуре, поэтому иногда возникают ошибочные нажатия.

Железо, операционная система и софт

Операционная система представлена в виде модифицированного для применения в электронных книгах Android 4.4, а в качестве чипсета, отвечающего за работу устройства, выступает Rockchip RK3128. Производительности девайса достаточно для чтения книг, а именно это и есть основная задача героя обзора, и чего-то большего от него требовать не стоит. После первого включения доступно 4.79 ГБ пользовательской памяти, и с учётом поддержки карт памяти можно скачать огромное количество книг, способное исчисляться десятками тысяч, а то и более.





На главной странице вся верхняя часть отведена для быстрого доступа к последней читаемой книге, а чуть ниже находится так называемая Библиотека, через которую удобно просматривать другие книги, отсортированные многочисленными фильтрами (по автору, названию, языку, жанру и т.д.).





Список предустановленных приложений включает в себя часы, передачу файлов, плеер, калькулятор, браузер, словарь и софт для интернет-сёрфинга.





Браузер наделён простейшими функциями, и в целом годится для просмотра информации, но хоть сколько-нибудь комфортно пролистывать страницы получится только в режиме обновления экрана с увеличенной скоростью, когда время отклика значительно сокращается. При этом ухудшится качество изображения, так что для обычных книг ускорять прорисовку не стоит.





Приложение Музыка представляет собой плеер для воспроизведения аудиофайлов, ведь в модели Viking присутствует Bluetooth для подключения беспроводных наушников или колонок. Скорее есть смысл слушать аудиокниги, а не музыку, но ещё в софте Neo Reader можно выставить проговаривание слов с помощью голосового движка от Google.





Подключение устройств по Bluetooth максимально простое и ничем не отличается от такового на смартфонах и планшетах.





Словарь способен переводить с русского языка на английский и в обратной последовательности - удобство в том, что слова могут быть автоматически перенесены из предустановленного софта для чтения. Достаточно лишь выделить слово и нажать на предназначенную для этого кнопку, а удобнее всего это реализовано в Neo Reader 3.0. При активном интернет-подключении в этом софте через переводчик Google получается переводить не только отдельные слова, но ещё фразы и предложения.





Магазин приложений Google Play попросту вырезан из прошивки, но всё ещё получается устанавливать приложения и даже некоторые простенькие игры через скачанные APK-файлы.





Большой объём данных удобнее всего передать в память ONYX Viking путём подключения устройства к компьютеру, но есть и интересные альтернативные методы. В первую очередь предлагается передавать файлы через Wi-Fi, путём ввода в браузере адреса, отображаемого на электронной книге, и удобство в том, что для этого не нужна регистрация.





Ещё один метод - это облачное хранилище с Push-передачей, в котором уже предстоит авторизоваться как на электронной книге, так и на ПК или устройстве, работающем на Android. Если нужно передать небольшое количество файлов, то такой способ вполне имеет право на жизнь.





Что касается чтения, то предустановленный Neo Reader 3.0 в большей степени заточен для работы с DjVu и PDF-файлами, хотя он дружит и с множеством других форматов, обладая немалым количеством настроек. При просмотре PDF с 6-дюймогого экрана о максимальном удобстве речи не идёт, но в целом это возможно.





Софт AlReaderX Pro обладает ещё более тонкими настройками и предпочтителен для форматов FB2, FB2.zip, EPUB, HTML, TXT, DOC, DOCX, RTF и т.п. В приложении получается моментально настроить размер шрифта и яркость подсветки, а ещё в быстром меню есть отдельные кнопки для перехода в ночной/дневной режим чтения, включения автопрокрутки, поиска слов и многих других возможностей.

Время работы и зарядки

При обычном чтении, без использования модулей Wi-Fi и Bluetooth, даже с включенной подсветкой модель Viking способна работать неделями при умеренном использовании. Тест с автопролистыванием текста каждые 15 секунд на средней яркости (в приложении Neo Reader 3.0) разрядил батарею со 100 до 5% за 46 часов 32 минуты, в ходе которых было сделано 11159 перелистываний. При этом после уменьшения заряда примерно до 15% скорость разрядки существенно увеличивается, поэтому график разряда нельзя назвать равномерным. Наивысшая яркость подсветки разрядит героя обзора примерно за 17 часов при такой же частоте листания страниц. Для большей автономности следует полностью выключать устройство, а не переводить его в режим ожидания - это в том случае, если вас не смущает, что девайс каждый раз будет включаться около 28 секунд.

Максимальная мощность зарядки при выключенном устройстве не превышает 3.7 Вт (5.28 вольт, 0.71 ампера), а это значит, что с запасом хватит использования адаптера питания, выдающего ток 1 А. На полную зарядку уходит примерно 5 часов 33 минуты - именно в этот момент отключается диод красного цвета в кнопке питания. Судя по показания USB-тестера, ёмкость аккумулятора даже немного превышает заявленные производителем 3000 мА·ч.

Итоги

Электронная книга Onyx Boox Viking относится к тем устройствам, которые проверены годами - несмотря на кажущуюся новизну, аппаратная платформа в таких ридерах практически не меняется, а значит и неприятных сюрпризов, как правило, ждать не стоит. Единственное, что в последних моделях, работающих ещё на Android 4.4, отсутствует магазин приложений Google Play, что несколько усложняет скачивание софта. Не всех порадует и устаревающий разъём microUSB, но в остальном, за исключение неравномерного разряда, всё на достойном уровне. Список плюсов выглядит следующим образом:





отлично смотрящийся и качественно собранный корпус из алюминиевого сплава;

функциональная операционная система с поддержкой практически неограниченного количества форматов книг;

сенсорный экран с защитным стеклом, дополненный тремя сенсорными кнопками;

подсветка без мерцания и с тонкой настройкой яркости;

Поддержка карты памяти, Wi-Fi и Bluetooth;

длительное время работы в режиме чтения книг;

защитный чехол (обложка) в комплекте.

На момент написания обзора модель Onyx Viking доступна в продаже в российских магазинах примерно за 13990 рублей.