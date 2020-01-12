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Новинка от бренда Onyx была названа в честь миссионера Давида Ливингстона, который наиболее стал знаменит благодаря миссионерской и исследовательской деятельностями в Африке. В честь Ливингстона, в свою очередь, названы города, водопады и горы, а ещё Давид за свою храбрость получил от африканцев прозвище «Великий лев». Поэтому на коробке электронной книги, а также на обложке можно наблюдать изображение льва.

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Главными особенностями Onyx Boox Livingstone стали высокое разрешение экрана, ёмкий аккумулятор, а также умный чехол. Но особое внимание производитель уделил новой подсветке MOON Light 2, которая, как гласят рекламные материалы, лишена недостатки в виде мерцания. Но это, и многое другое, будет отдельно проверено в обзоре.

Характеристики

Анонс: 2019, декабрь

Экран: градации серого, E-Ink, 6", 1072x1448, 300 ppi, 16 цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Carta Plus, подсветка MOON Light 2, SNOW Field

Wi-Fi: b/g/n, 2.4 ГГц (однодиапазонный)

ОС: Android 4.4 KitKat

Железо: 1.2 ГГц, 4 ядра

Память: RAM 1 ГБ, ROM 8 ГБ, Micro-SD

Аккумулятор: Li-Pol, 3000 мА·ч

Масса: 170.7 г

Размеры: 156 x 112.5 x 8.8 мм

Bluetooth 4.1

Micro USB 2.0

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Комплектация

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Поставляется электронная книга в большой красивой коробке с магнитным клапаном. Внутри коробки также можно обнаружить следующие предметы:

Блок питания;

USB - micro USB-кабель;

"Умный" чехол с технологией Side Control;

Инструкция и гарантийный талон.

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В комплекте, пожалуй, есть всё самое необходимое, что нужно для электронной книги. В первую очередь порадовал приятный на вид чехол с пластиковыми вставками, гарантирующими защиту для ридера, а в большинстве случаев, как и с Livingstone, экраны у подобной техники очень хрупкие.

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Некоторые пользователи, впервые столкнувшиеся с электронными книгами, не знают о таком недостатке и просто кладут девайс без чехла, к примеру, в сумку, что приводит к быстрой поломке устройства. Поэтому когда чехол идёт сразу в комплекте, то это несомненный плюс. Вес чехла – 94.2 грамма.

Ещё на чехле есть дополнительные кнопки для листания страниц - на практике такое решение очень удобно, а ещё, если одновременно зажать кнопки, то будет сделан скриншот экрана.

Контактная площадка находится на внутренней стороне чехла, и именно через неё происходит подключение к книге, что делает возможным работу кнопок и функции отключения экрана при закрытии обложки (вероятно, за счёт датчика Холла). Стоит открыть обложку, как экран вновь включится.

Блок питания способен выдавать ток в 1.25 А (официально - 1 A), и это стандартный показатель для зарядных устройств, которые идут в комплекте с электронными книгами. К качеству кабеля претензий нет - с его помощью можно заряжать и устройства, потребляющие ток 2 A, при этом без значительных потерь напряжения.

Внешний вид и элементы управления

С дизайнерской точки зрения ридер мало чем отличается от аналогичных устройств, но, хотя рамки вокруг экрана могут показаться большими, по размерам ридер вышел очень компактным. В этом можно убедиться, сравнив габариты Onyx Boox Livingstone с таковыми, к примеру, у PocketBook 640. Ну а совсем тонкие рамки электронной книге не нужны, так как из-за них существенно увеличится риск выронить устройство из рук.

Сам дисплей, как и полагается, немного углублён в корпус, который в свою очередь имеет приятную прорезиненную поверхность. Таким образом, экран минимально защищён, а сама книга не скользит в руках в том числе и без чехла.

Под дисплеем есть надпись Boox, а ещё ниже неё находится кнопка, долгое зажатие которой включает/отключает подсветку. В интерфейсе, как и в большинстве приложений, одиночное нажатие кнопки позволяет вернуться на предыдущую страницу, но в софте OReader таким способом открывается дополнительное меню.

На верхней грани находится только кнопка включения/выключения (также переход в спящий режим).

На кнопке есть светодиодный индикатор, который горит во время зарядки и выключается, когда устройство полностью заряжено. Свет индикатора довольно тусклый, его отчётливо видно разве что в темноте.

На нижней - разъём micro USB для зарядки и слот для карты microSD. Никаких заглушек не предусмотрено, из чего следует, что корпус не защищён от попадания влаги внутрь устройства.

Задняя сторона электронной книги интересна лишь наличием контактной площадки для подключения к "умной" обложке.

Дисплей

Электронная книга получила экран E-Ink Carta Plus со стеклянной подложкой и высоким разрешением 1072x1448 пикселей. Фактическая диагональ экрана составляет 5.9 дюйма, а не официальные 6", поэтому и плотность пикселей будет чуть выше заявленных 300 ppi. В общем, здесь всё на уровне лучших электронных книг, в том числе хорошая контрастность и сравнительно высокая скорость отрисовки.

Есть поддержка мультитача до 2 одновременных касаний. Это нужно для масштабирования страниц двумя пальцами, как на мобильных устройствах.

Дисплей довольно отзывчивый по меркам электронных книг, хотя пользователям, которые привыкли к смартфонам, любая подобная книга покажется медлительной. На самом деле, если читать книги, а не увлекаться дополнительными возможностями вроде интернет-сёрфинга, то скорости перелистывания будет достаточно.

Даже под микроскопом шрифты выглядят весьма качественными.

Максимальная яркость экрана составляет 237 кд/м² - такой показатель складывается из подсветки холодного (максимум - 125 кд/м²) и тёплого тонов (112 кд/м²), а в настройках книги позволено как смешивать тона, так и включать их отдельно друг от друга. Учитывая то, что экран не бликует при сильной внешней засветке, к примеру, на ярком солнце, то такого уровня яркости более чем достаточно. Равномерность подсветки в разных частях экрана практически идеальная, если верить данным, полученным с помощью колориметра, хотя на глаз в левом и правом углу нижней части экрана наблюдаются засветы.

Минимальная подсветка находится на уровне 0.07 кд/м², что гораздо меньше, чем у смартфонов и планшетов. С такой яркостью будет более чем комфортно читать в темноте, и сложно даже представить себе ситуацию, когда подсветку придётся снижать до минимального уровня. Из особенностей - подсветка начинает работать, когда в настройках выставлено два деления регулировки яркости, тогда как при одном делении она фактически выключена.

Настройка цветовой температуры достаточно детальная, и она позволяет выбрать оптимальный уровень яркости и тона - считается, что днём лучше выставить холодную подсветку, а перед сном выбрать что-то из тёплых тонов, чтобы быстрее заснуть.

Как заявляет производитель, Onyx Boox Livingstone уникальна тем, что у новой подсветки её экрана под названием Moon Light 2 отсутствует мерцание, которое может привести к повышенной утомляемости. К сожалению, у меня не было возможности проверить модуляцию подсветки на других электронных книгах, но есть отзывы о том, что у некоторых пользователей от других подсветок болят глаза при длительном чтении. Как показывают фотодатчик и бытовой прибор Radex Lupin, значимого уровня модуляции подсветки у экрана Livingsotne действительно нет даже на минимальной яркости. По заверениям Onyx это стало возможно благодаря источнику постоянного напряжения.

Железо и софт

Если верить информации в приложении DeviceInfo, то в качестве процессора в электронной книге используется Rockchip RK3128, анонсированный ещё в далёком 2014 году. Данный чипсет ранее использовался только в немногочисленных планшетах, а ещё в электронных книгах Onyx, причём как в наиболее дешёвых, таких как James Cook 2, так и в далеко не самом бюджетном герое обзора - Onyx Boox Livingstone. Кстати, не стоит удивляться, что некоторые скриншоты получились цветными – они так выглядят на уровне операционной системы, в том числе, если экран чёрно-белый или даже если бы дисплей отсутствовал вовсе.

Производительности Rockchip RK3128 в паре с 1 ГБ оперативной памяти хватает для чтения книг, а вот пытаться запускать тяжёлые или просто динамичные игры на ридере не следует. Тут помимо железа ещё и экран неподходящий. Изначально свободно около 5 ГБ пользовательской памяти, но её можно расширить с помощью карт памяти объёмом не более 64 ГБ (карты на 128 ГБ устройство просто не видит).

Чтение книг возможно с помощью предустановленного софта с большим количеством настроек - речь идёт о приложениях Neo Reader 3.0 и OReader, которые пользователь может выбрать перед открытием книги из библиотеки. Прежде всего, удобно то, что в каждом приложение возможна регулировка тёплого и холодного тонов подсветки с помощью свайпов в правой и левой части экрана соответственно. Таким образом, не нужно что-либо дополнительно открывать, а значит, и ничего не будет отвлекать от чтения. Также пользователю доступны изменение шрифта, создание закладок, автолистание cтраниц (в Neo Reader), настройка отступов, выбор частоты обновления и многое другое. Есть и фирменная настройка Snow Field, работающая с предустановленным софтом для чтения – она призвана уменьшить количество артефактов (следов символов с предыдущих страниц), но при этом скорость перелистывания заметно снижается. Лично я предпочитаю не использовать Snow Field, так как артефакты в любом случае трудно заметить.

Поддерживаются самые разные форматы книг, документов и изображений: это B2, FB2. ZIP, FB3, EPUB, TXT, MOBI (PRC), PDF, DJVU, PDB, RTF, DOC, DOCX, HTML, CHM, JPG, PNG, GIF, BMP. Такая всеядность избавляет от необходимости что-либо конвертировать, правда для открытия отдельных изображений, а также документов PDF и DJVU, придётся воспользоваться именно OReader или сторонним решением.

Есть в Onyx Boox Livingstone и браузер, но с его помощью более-менее комфортно можно только читать текст, а о просмотре видео речи даже не идёт из-за низкой скорости обновления данных на экране.

В качестве операционной системы установлен Android - до сих пор используется версия 4.4.4, с которой сейчас работают не все новые версии приложений. Тем самым функционал устройства ограничивается. Можно ещё конечно упомянуть, что Android быстрее разряжает аккумулятор, однако это компенсируется сравнительно ёмким аккумулятором.

Передача любых файлов возможна не только с помощью компьютера, но и через Wi-Fi. При этом передаются файлы либо с ПК, либо с Android-устройства - нужно лишь следовать указаниям в разделе "Передача".

Ещё один способ передачи - Push-файлы, когда сначала с аккаунта на ПК можно загрузить файл в облако, а потом его скачать на ридере. Скачанные файлы находятся в папках Push и Wi-Fi Transfer, и их достаточно легко найти через предустановленный файловый менеджер.

При наличии интернета также интересна и возможность использовать бесплатные библиотеки с каталогами OPDS. Это даёт выбор из огромного количества книг, которые можно скачать на ридер и в дальнейшем читать уже в режиме офлайн для экономии заряда, а не секрет, что включенный Wi-Fi довольно быстро разряжает любой ридер.

Звук

Поддержка Bluetooth позволяет подключить к ридеру беспроводные наушники и колонки, благодаря чему становится возможным воспроизведение различных аудиофайлов, в том числе и аудиокниг. Правда, для воспроизведения необходимо установить соответствующий софт, к примеру, аудиоплеер AIMP. Удобно то, что в этом плеере можно управлять громкостью с помощью кнопок на чехле.

Время работы

Заряжается электронная книга с током, едва превышающим значение в 0.65 A, поэтому, учитывая довольно ёмкий по меркам электронных книг аккумулятор на 3000 мАч, процесс зарядки длится долго. А именно - 5 часов 48 минут, хотя за 1 час Onyx Livingstone заряжается до 31%.

Если выставить яркость подсветки примерно на половину и перелистывать страницы каждые 20 секунд, то модель Livingstone может проработать более 2 дней и 6 часов (около 9800 перелистываний с Snow Field и с выключенными Wi-Fi и Bluetooth).

Работа при максимальной подсветке и с периодичностью листания в одну страницу за 10 секунд может разрядить аккумулятор примерно за 14 часов 15 минут (около 5100 перелистываний), что тоже хороший показатель, правда у конкурентов без Android ОС показатели должны быть ещё лучше. Разряжается герой обзора неравномерно - наблюдается очень долгое удержание на 100% заряда.

Совсем без использования подсветки заряда хватило на более 12000 перелистываний или на 17 часов 11 минут работы с перелистыванием каждые 5 секунд.

Итоги

Очередная электронная книга от Onyx может похвастаться такими достоинствами, как высокое разрешение экрана, сравнительно компактные размеры, хорошая сборка, «умная» обложка, 1 ГБ оперативной памяти, поддержка карт памяти, ёмкий аккумулятор и возможность прослушивать аудиофайлы через Bluetooth. Новая версия подсветки MOON Light 2 обладает хорошими уровнями яркости и детальной настройкой цветовой температуры, и у неё действительно отсутствует модуляция (мерцание). Правда не могу утверждать, что подсветки других электронных книг мерцают, или что их мерцание, при наличии, вредно для глаз.

Операционную систему Android тоже стоит занести в плюсы, так как она позволяет устанавливать на ридер не только большое количество приложений, но и простенькие игры, вроде шашек или шахмат, которые тоже будут смотреться на экране вполне уместно.

Правда есть в ОС и свои минусы, одним из которых является отсутствие магазина Google Play в прошивке, а значит, пользователю самому нужно скачивать софт из сторонних источников, либо пробовать устанавливать другие магазины приложений. Старая операционная система к тому же подразумевает, что в некоторых случаях придётся искать версии приложений, которые будут оптимально работать на Android 4.4.4.

Цена на электронную книгу не самая маленькая – на момент написания обзора она составляла чуть более 12000 российских рублей. Из немногочисленных недостатков также отмечу, что график разряда не отличается равномерностью, а частого обновления прошивок ждать не стоит, не говоря уже о появлении новой версии Android.

Учитывая то, что достоинств у электронной книги гораздо больше, то устройство можно порекомендовать большинству пользователей, а особенно тем, для кого важно наличие Android и подсветки.