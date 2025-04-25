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Alex040
Wccftech: Модели iPhone 17 получат 8 и 12 ГБ ОЗУ, а в iPhone 18 будут исключительно 12 ГБ памяти
Увеличенные объёмы нужны, чтобы Apple не отставала от конкурентов в гонке нейросетей.

Тонкий корпус будущего iPhone 17 Air.

Портал Wccftech, ссылаясь на известного инсайдера Минг-Чи Куо, рассказал, сколько оперативной памяти получат два ближайших поколения iPhone.

Напомним, все актуальные модели iPhone 16, включая даже версию Pro Max, оснащены 8 ГБ RAM. Однако, начиная с этого года, Apple заметно улучшит конфигурации большинства новых моделей. Это будет самый большой апгрейд «оперативки» за всё последнее время.

Слухи о том, что некоторые модели iPhone 17 получат 12 ГБ ОЗУ, ходят в сети уже давно. Ранее предполагалось, что такой объём памяти будет лишь у версий Pro. Однако Минг-Чи Куо утверждает, что сверхтонкая версия iPhone 17 Air также получит 12 ГБ. Якобы изначально Apple хотела оснастить таким объёмом даже базовую модель iPhone 17, но столкнулась с дефицитом поставок и высокими ценами.

Поэтому в нынешнем году 12 ГБ ОЗУ получат лишь три модели из четырёх. При этом инсайдер считает, что в линейке iPhone 18 все девайсы без исключения будут оснащены 12 ГБ памяти.

Дизайн блока тыльных камер в линейке iPhone 17.

Заметное повышение объёмов RAM нужно Apple, прежде всего, для работы функций ИИ (нейросетей). Значительная часть из них функционирует прямо на самом девайсе, и нынешние 8 ГБ здесь критически мало. Также увеличение памяти может быть необходимо для усиления функций, связанных с различными режимами записи видео.

Напомним, базовой модели iPhone 17 предыдущие слухи приписывают продвинутый LTPO-экран и режим 120 Гц, что уже давно есть у моделей iPhone Pro. В свою очередь, версия Air идёт на смену Plus, у неё также будет экран 120 Гц. Изюминкой гаджета станет сверхтонкий корпус около 5.5 мм, чего в смартфонах Apple ещё не было. Увы, гаджет будет оснащён только одной камерой и урезан по объёму аккумулятора.

Моделям iPhone Pro обещают новый дизайн блока камер, новый телевик с разрешением 48 Мп, возможность записывать видео в разрешении 8K и иные улучшения видеозаписи. Ожидаются обновления качества экрана, а также большой апгрейд системы охлаждения, что улучшит стабильность процессора под нагрузкой. Также новым iPhone 17 приписывают фронтальные камеры по 24 Мп, но будут ли они у всех моделей или только в Pro – пока неизвестно.

Что касается iPhone 18, выходящих в 2026, то здесь известны лишь крупицы информации. Этим моделям инсайдеры приписывают новые процессоры, впервые созданные TSMC по техпроцессу 2 нм. Также обещаются более ёмкие (кремний-углеродные?) батареи и впервые камеры с переменной апертурой объектива в стиле современных флагманов Huawei.

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#apple #iphone 17 #iphone 18
Источник: wccftech.com
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