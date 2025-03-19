Новинка сохранит вырез-остров в стиле iPhone, а замена процессора не выглядит как однозначное улучшение.

Актуальная модель Honor 200 Lite. Фото: WomenStuff.



Бренд Honor готовит на ближайшие месяцы целую серию различных премьер. Если вчера мы сообщали о мощной модели GT Pro с процессором Snapdragon 8 Elite, то сегодня в сети появились фото ещё одной новинки – Honor 400 Lite.

Этот девайс станет младшим и самым доступным по цене гаджетом в линейке Honor 400. Напомним, Honor чередует свои номерные модели, выпуская чётные глобально, а нечётные в основном для рынка Китая. Таким образом, Honor 400 Lite идёт на смену Honor 200 Lite. Линейка Honor 300 в России официально не выходила, да и версии Lite у неё нет.

Утекшие в сеть изображения показывают, что гаджет сохранил большой вырез на фронтальной панели. На фоне предшественника заметно изменён дизайн блока камер, а также появилась новая отдельная кнопка, к которой привязаны различные функции камеры. Скорее всего, её возможности будут программно настраиваемы.

Основная камера, судя по надписи на корпусе, сохранит разрешение 108 Мп. От бесполезной «заглушки» на 2 Мп на этот раз отказались. У гаджета будет только основная камера (108 Мп) и некая сверхширокоугольная. Наличие оптической стабилизации, которой не было в предшественнике, в данной модели пока под вопросом.

Honor 400 Lite.



Наконец, по иллюстрациям очевидно, что новинка будет доступна как минимум в трёх ключевых цветах.

Что касается характеристик гаджета, то точно известно лишь о процессоре: на смену Dimensity 6080 придёт Dimensity 7025. Это весьма противоречивый апгрейд. Ядра центрального процессора Dimensity 7025 заметно мощнее, чем у 6080 (+20-30% в GeekBench). Однако графический ускоритель, напротив, показывает результаты в тестах почти в полтора раза хуже. Причём для игр наиболее важен именно GPU.

Остальные характеристики девайса достоверного подтверждения пока не получили. Впрочем, в карточке для модели Honor 400 Lite популярный портал GSMArena указывает на существенный апгрейд батареи: вместо старого аккумулятора ёмкостью 4500 мАч может использоваться новый на 5500 мАч.

Диагональ OLED-экрана якобы останется прежней – 6,7’’, но частота обновления будет увеличена с 90 до 120 Гц. Наконец, модуль Bluetooth обновят с 5.1 до 5.3. Объёмы памяти останутся на прежнем уровне: 8 ГБ и 256 ГБ.

Примерно в одно время с Honor 400 Lite будут запущены и более продвинутые модели серии Honor 400. Там на фоне предшественников ожидаются новые кремний-углеродные батареи, металлические корпуса, новые процессоры и увеличенные матрицы камер.