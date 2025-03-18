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Alex040
Смартфон Honor GT Pro выйдет в апреле с процессором Snapdragon 8 Elite
Honor готовит новый аппарат, но, в отличие от серии Magic 7, по заметно более низкой цене.

Компания Honor на ближайшие месяцы готовит целую россыпь новинок, среди которых будут модели Honor 400, X70 и новые складные устройства. В свою очередь, самой близкой премьерой может оказаться модель Honor GT Pro.

Этот гаджет  выступает старшей версией представленного в конце прошлого года Honor GT. Напомним, та модель предложила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 за рекордно низкую цену около 2200 юаней (25,5 тыс. рублей).

Грядущий GT Pro сделает аналогичный ход, но уже не со старым флагманским чипом Qualcomm, а с актуальным Snapdragon 8 Elite. Иными словами, идея новой модели Honor в том, чтобы предложить наиболее мощный мобильный процессор в гаджете с ценником существенно меньше, чем у флагманов.

Львиная часть информации о характеристиках GT Pro была опубликована инсайдерами ещё в конце февраля. Оставались неизвестными лишь отдельные параметры и хотя бы приблизительное время выхода на рынок.

Теперь же портал HuaweiCentral, ссылаясь на инсайдера DirectorShiGuan, сообщает, что устройство будет представлено в апреле. Более того, инсайдер замечает, что в этом месяце могут выйти и другие новинки.

Базовая модель Honor GT с процессором Snapdragon 8 Gen 3.

Помимо Snapdragon 8 Elite новый смартфон Honor будет выделяться как минимум батареей и сканером отпечатков. Девайсу приписывают аккумулятор ёмкостью около 6500 мАч, причём созданный по новой кремний-углеродной технологии. Такие батареи безопаснее, быстрее заряжаются и не теряют заряд прямо на глазах в случае отрицательных температур.

В свою очередь, сканер отпечатков будет ультразвуковым. В отличие от традиционных оптических, такое решение должно быть быстрее, иметь более обширную площадь срабатывания и не требовать подсветки со стороны дисплея. А самое главное: ультразвуковые датчики не боятся мокрых и грязных пальцев.

Смартфону приписывают OLED-экран 6,78’’ с разрешением 1.5К. Скорее всего, матрица будет поддерживать частоту обновления 120 Гц и частоту ШИМ 3840 Гц, что в теории снижает утомляемость глаз. Экран получит практически плоскую форму с минимальным 2.5D скруглением по краям. Мощность проводной зарядки ожидается на уровне 100 Вт.

По камерам информации почти нет. Известно лишь о главном датчике с разрешением 50 Мп на базе некого относительно крупного сенсора. На вспомогательных модулях Honor наверняка сэкономит. То же самое касается и беспроводной зарядки – она в утечках не упоминается.

#honor #honor gt pro
Источник: huaweicentral.com
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