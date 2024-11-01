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Alex040
В 2025 году Samsung выпустит Galaxy S25 Slim с новым дизайном и минимальной толщиной
Новая технология кремний-углеродных аккумуляторов и другие технические новшества могут помочь Samsung создать самый тонкий Galaxy за всю историю этой линейки.

Актуальная модель Galaxy S24. Фото: GSMArena.

Издание GSMArena со ссылкой на авторитетный корейский портал ETNews сообщает, что в планах Samsung на следующий год значится новая модель Galaxy S25 Slim.

Причём изначально компания выпустит саму линейку S25, включающую базовую модель, версию Plus и ультимативную версию Ultra. В свою очередь, модель Slim может появиться значительно позже, как минимум через несколько месяцев.

Журналисты сравнивают новую модель со смартфоном Galaxy Alpha, толщина которого составляла около 6.7 мм. Этот девайс в последствии частично подарил свой дизайн моделям S6, которые для Samsung стали весьма успешными. При этом грядущий смартфон, который ожидается в 2025, может быть тоньше 6.7 мм.

Сообщается, что с помощью S25 Slim Samsung в целом хочет понять, насколько интересуют её пользователей сверхтонкие смартфоны. Если эксперимент будет успешным, то его последствия могут отразиться на всей линейке Galaxy S26.

Тесты автономности Galaxy S24 на фоне ряда конкурентов. Уменьшение батарей ради меньшей толщины может быть не самой лучшей идеей.

Наконец, по некоторым данным, Slim-версия может заменить собой выпускаемые сейчас смартфоны Galaxy S FE. Последние являются более доступными по цене версиями флагманов, предлагая при этом крупный экран. Впрочем, существует вариант, при котором компания выпустит оба смартфона.

Со своей стороны заметим, что активность Samsung может быть связана с желанием опередить Apple. Напомним, «яблочной» компании уже около полугода приписывают намеренье выпустить в следующем году модель iPhone 17 Slim вместо iPhone 17 Plus.

Что касается технических моментов, то их корейские первоисточники не раскрывают. Однако главным двигателем прогресса, кажется, выступают новые кремний-углеродные аккумуляторы. Их уже этой осенью активно начали использовать китайские бренды.

Однако китайцы используют новые батареи для того, чтобы наращивать автономность своих гаджетов. Например, Xiaomi даже в небольшой Xiaomi 15 с диагональю 6,36’’ благодаря новой технологии сумела установить батарею ёмкостью 5400 мАч.

Redmi Note 14 Pro+ использует кремний-углеродную батарею ёмкостью 6200 мАч.

То же самое делают и другие китайские бренды, экспериментируя с батареями более 6000 мАч. К примеру, Vivo собирается установить в грядущую серию камерофонов S20 аккумуляторы по 6500 мАч, при этом толщина гаджета составит всего-навсего 7.2 мм! Настолько впечатляющие вещи позволяют делать новые батареи.

В свою очередь, Samsung и Apple, кажется, собрались идти иным путём. Они будут использовать новые аккумуляторы не для рекордов автономности, а для создания рекордно тонких устройств. Последнее может иметь свой смысл, так как визуально такие девайсы будут смотреться очень эффектно. С другой стороны, будут ли такие модели работать также долго, как обычные смартфоны – неизвестно.

Напоследок напомним, что помимо сверхтонкого Galaxy S25 Slim Samsung готовит на следующий год ещё пару необычных флагманских моделей.

#samsung #android #galaxy s25 #флагманы #s25
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