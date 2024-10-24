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Alex040
В 2025 году Samsung представит не только Galaxy S25, но и два необычных флагмана
На будущий год Samsung готовит обновление классических флагманов, новые складные модели и даже совершенно новый класс устройств.

Фантазия на тему внешнего вида раздвижного смартфона Samsung.

Последние годы для корейского гиганта Samsung складываются не лучшим образом: общая рыночная доля компании понемногу падает. В свою очередь, рынок складных смартфонов, на котором Samsung была первооткрывателем, уже в значительной степени перешёл в руки китайских компаний.

Впрочем, корейцы не намерены сдаваться. Уже в январе 2025 Samsung анонсирует флагманскую линейку Galaxy S25, однако далее следует ожидать более неожиданных новинок.

Так, Samsung хочет выпустить собственный тройной складной смартфон. Пока на рынке есть только одно подобное устройство. Это вышедший недавно Mate XT от Huawei. Однако флагман Huawei пока ограничен лишь Китаем, а его цена в 2800$ может отпугнуть даже самых ярых поклонников мобильных инноваций.

По словам журналистов портала GSMArena и корейских первоисточников, Samsung уже давно работает над проектом тройного складного смартфона. Окончательно убедили компанию в необходимости этой идеи неутешительные продажи актуальных моделей складных Fold и Flip. Якобы поставки дисплеев со стороны Samsung Display в этом году составят всего 12 миллионов вместо запланированных изначально 20 миллионов.

Mate XT от Huawei.

В основном такое сокращение связано со стремительным наступлением китайских производителей, где уже буквально каждая компания имеет в своём ассортименте одну или несколько складных моделей. Вдобавок экраны для них часто производят местные бренды, а не Samsung.

Что касается тройных складных смартфонов, то наиболее очевидных преимуществ у них два. Во-первых, это, конечно же, крупный экран. В полностью разложенном виде тот же Mate XT предлагает дисплей более 10’’, т. е. это уже полноценный планшет. Кроме того, тройные складные смартфоны могут быть настоящими трансформерами. Например, две части могут выступать в роли дисплея, а третья под ними имитирует клавиатуру.

Другим большим анонсом Samsung в 2025 году может стать первый раздвижной смартфон. Ничего подобного на рынке ещё нет, хотя различные концепты и прототипы от разных компаний показывались ещё с 2020 года. К слову, в 2021 Samsung зарегистрировала свой первый патент на устройство данного типа.

Первоисточником информации о грядущей новинке является уважаемое корейское издание The Elec, которое прежде уже неоднократно делилось сбывавшимися инсайдами.

Давний прототип раздвижного смартфона TCL мог увеличиваться до 7,8’’. Фото: Android Authority.

Если в случае складных смартфонов пользователь может выбирать между компактным внешним экраном и большим внутренним, то для раздвижного девайса такой выбор не нужен. Устройство будет буквально подстраиваться под ваши предпочтения, превращаясь из компактного смартфона в обычный, а далее в мини-планшет и планшет. Причём вы всегда сможете выбирать какие-то промежуточные значения, что невозможно в складных моделях.

The Elec утверждают, что раздвижной смартфон может появиться в ассортименте Samsung во второй половине 2025 года. Его экран в максимально «растянутом» виде составит внушительные 12,4’’. Это значительно больше любых прототипов, которые демонстрировали такие компании, как Tecno, Oppo, TCL, LG и Motorola. Там дисплей обычно мог «маневрировать» всего между 6 и 8’’.

Ключевые проблемы раздвижных смартфонов связаны не только с надёжностью, но и с батареями. В предыдущих прототипах, например от Tecno, ёмкость аккумулятора составляла немногим более 3000 мАч. Для устройства, экран которого может достигать 8 и более дюймов, это катастрофически мало.

Однако выходом здесь могут стать новые кремний-углеродные батареи, которые сочетают компактность и высокую ёмкость. Рискнём предположить, что именно такую батарею получит грядущий флагман Samsung, тем более китайские компании уже начали применять данные аккумуляторы даже не в самых дорогих обычных новых смартфонах.

Прототип раздвижного смартфона Tecno в полностью раскрытом состоянии.

Что касается других планов Samsung по смартфонам на 2025 год, то здесь стоит отметить Galaxy S25, обновлённые Fold и Flip, а также, возможно, более дешёвую модель Flip.

Модели S25 получат как минимум новые экраны, процессоры, большое обновление ИИ-функций и поддержку спутниковой связи. Больше всего новшеств достанется версии Ultra, которая получит обновлённый дизайн с заметно уменьшенными рамками и весом. Также «ультре» приписывают не менее 16 ГБ оперативной памяти, новую сверхширокоугольную камеру и увеличение экрана с 6.79’’ до 6.88’’.

Новый Galaxy Fold 7 наверняка переймёт ключевые новшества у выпущенного недавно эксклюзивно для Южной Кореи Fold Special Edition. Эта модель имеет более крупные внешние и внутренние экраны, более удобное соотношение сторон, основную камеру 200 Мп, заметно уменьшенную толщину и поддержку Wi-Fi 7.

О новшествах Galaxy Flip 7 пока ничего не сообщается. Зато тот же источник, который заявил о тройном складном смартфоне Samsung, считает, что компания может выпустить в 2025 дополнительную «дешёвую» версию Flip. А вот недорогой версии Fold, увы, ждать не стоит.

#смартфоны #samsung #android #galaxy #складные смартфоны #флагманы
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