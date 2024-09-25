Игровую индустрию продолжает сотрясать от громких провалов. На этот раз удар пришёлся на французскую студию Spiders и их проект GreedFall II.

Последние месяцы отметились серией громких провалов в игровой индустрии, когда проекты с внушительными бюджетами собирали порой катастрофически маленькую аудиторию в Steam.

Пожалуй, больше всего внимания СМИ было приковано к Concord от Sony, пиковый онлайн* которой в Steam не превысил и 1000 человек. Аналогичная ситуация также произошла с Flintlock: The Siege of Dawn и Dustborn. Все эти игры были представлены на крупнейших конференциях, их трейлеры демонстрировались на презентациях, которые посмотрели суммарно миллионы зрителей. Однако цифры продаж оказались удручающе низкими.

Нечто подобное прямо сейчас происходит с GreedFall II от французской студии Spiders. Проект только что вышел в раннем доступе Steam.

Как и первая часть, игра представляет собой ролевой экшн в фентезийном мире. Однако если пять лет назад первая GreedFall собрала на пике более 16 000 игроков, то появившаяся сейчас GreedFall II с трудом набирает около 400 одновременно играющих геймеров.

Иными словами, новинка пока примерно в 40 раз менее популярна, чем её предшественник. Отзывы на игру также противоречивы, и отрицательные сейчас преобладают. Под критику попадает общее «сырое» состояние игры, неудачно изменённая боевая система, сильно устаревший уровень графики и просадки FPS даже на весьма достойных видеокартах.

Особенно сильно досталось редактору персонажей. Он упоминается чуть ли не в каждом втором отзыве. Красивых «персов» в игре сделать крайне сложно, а доступные по умолчанию варианты якобы выглядят один страшнее другого, словно над ними работали печально известные специалисты Sweet Baby Inc.

К слову, дополнительно оттолкнуть какую-то часть аудитории могли трейлеры игры, где одна и та же женщина с раскрашенным лицом, дредами и топорами наперевес рубила противников.

Последнее может показаться субъективным, но именно спорные персонажи и невозможность создать приемлемых собственных вызывают ещё более сильный отток игроков. Вдобавок, акценты на аудитории у авторов могут быть весьма странными. К примеру, в упомянутом выше Concord из 16 доступных персонажей мужчинам нашлось только 4 места, причём «белым» из них был лишь один.

Заметим также, что на фоне оглушительных провалов другие игры, напротив, добиваются внезапного успеха. Так, например, в этом году настоящего триумфа добились японская Palworld (продвинутый аналог покемонов) и китайский экшен Black Myth: Wukong. Обе показали цифры пикового онлайна на уровне более 2 миллионов (!) человек.

Это означает, что общие продажи только в одном Steam для обеих игр составили десятки миллионов копий.

Ну а из совсем недавних успехов стоит отметить старт Warhammer 40,000: Space Marine 2. Проект от Saber Interactive в пиковый момент собрал более 225 000 игроков, тем самым сделав игру самой популярной во всей франшизе Warhammer.

* – имеется в виду момент, когда в игру одновременно зашло максимальное число геймеров, эту статистику легко можно отследить с помощью сервиса SteamDB.