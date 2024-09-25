Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
GreedFall II стартовала в Steam в 40 раз хуже первой части
Игровую индустрию продолжает сотрясать от громких провалов. На этот раз удар пришёлся на французскую студию Spiders и их проект GreedFall II.

Последние месяцы отметились серией громких провалов в игровой индустрии, когда проекты с внушительными бюджетами собирали порой катастрофически маленькую аудиторию в Steam.

Пожалуй, больше всего внимания СМИ было приковано к Concord от Sony, пиковый онлайн* которой в Steam не превысил и 1000 человек. Аналогичная ситуация также произошла с Flintlock: The Siege of Dawn и Dustborn. Все эти игры были представлены на крупнейших конференциях, их трейлеры демонстрировались на презентациях, которые посмотрели суммарно миллионы зрителей. Однако цифры продаж оказались удручающе низкими.

Нечто подобное прямо сейчас происходит с GreedFall II от французской студии Spiders. Проект только что вышел в раннем доступе Steam.

Как и первая часть, игра представляет собой ролевой экшн в фентезийном мире. Однако если пять лет назад первая GreedFall собрала на пике более 16 000 игроков, то появившаяся сейчас GreedFall II с трудом набирает около 400 одновременно играющих геймеров.

Иными словами, новинка пока примерно в 40 раз менее популярна, чем её предшественник. Отзывы на игру также противоречивы, и отрицательные сейчас преобладают. Под критику попадает общее «сырое» состояние игры, неудачно изменённая боевая система, сильно устаревший уровень графики и просадки FPS даже на весьма достойных видеокартах.

Особенно сильно досталось редактору персонажей. Он упоминается чуть ли не в каждом втором отзыве. Красивых «персов» в игре сделать крайне сложно, а доступные по умолчанию варианты якобы выглядят один страшнее другого, словно над ними работали печально известные специалисты Sweet Baby Inc.

К слову, дополнительно оттолкнуть какую-то часть аудитории могли трейлеры игры, где одна и та же женщина с раскрашенным лицом, дредами и топорами наперевес рубила противников. 

Последнее может показаться субъективным, но именно спорные персонажи и невозможность создать приемлемых собственных вызывают ещё более сильный отток игроков. Вдобавок, акценты на аудитории у авторов могут быть весьма странными. К примеру, в упомянутом выше Concord из 16 доступных персонажей мужчинам нашлось только 4 места, причём «белым» из них был лишь один.

Заметим также, что на фоне оглушительных провалов другие игры, напротив, добиваются внезапного успеха. Так, например, в этом году настоящего триумфа добились японская Palworld (продвинутый аналог покемонов) и китайский экшен Black Myth: Wukong. Обе показали цифры пикового онлайна на уровне более 2 миллионов (!) человек. 

Это означает, что общие продажи только в одном Steam для обеих игр составили десятки миллионов копий.

Ну а из совсем недавних успехов стоит отметить старт Warhammer 40,000: Space Marine 2. Проект от Saber Interactive в пиковый момент собрал более 225 000 игроков, тем самым сделав игру самой популярной во всей франшизе Warhammer.

* – имеется в виду момент, когда в игру одновременно зашло максимальное число геймеров, эту статистику легко можно отследить с помощью сервиса SteamDB.

#игры #steam #игры 2024 #greedfall #greedfall 2
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA перечислила новинки с DLSS: Witchfire, GreedFall II, Echo Point Nova и другие наименования
В PlayStation Store появились подтверждения выхода ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver 1 и 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
4
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
14
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
1
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
3
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
5
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
8
В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
+
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
+
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
2
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
8
Dimensity 9400 на 86% обошел Apple A18 Pro в тесте производительности GPU
4
88-летняя стримерша, получившая прозвище «Бабушка Скайрима», объявила о завершении карьеры
2
Человек-паук Тома Холланда получит ключевую роль в фильме «Мстители: Судный день»
+
Раскрыты характеристики камеры и зарядки OnePlus 13R
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
19
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
11
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
49
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
17
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3

Сейчас обсуждают

HREN
09:51
Автору надо отключать мозг после выхода из дома, а не wi-fi.
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
Nvidia&Intel Hater
09:51
Не нашел сохранения с медведем даже в сети ,но зато нашел бой с Тором сохранку .на убогий .твоя в полном дерьме.жду причитаний тесты не тесты.конченый огрызок.3050 и кал это синоним.На 15 кадров мини...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:49
Есть интересные видосы от Стратега Диванного Легиона, в частности, Парадокс капитана-предателя. Ссылки не даю, ведь скоро руководство будет требовать относиться к себе как к мёртвым - только хорошо) П...
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Nvidia&Intel Hater
09:45
в твоих влажных мечтах.уродец зеленопопый,ты из петушиного угла что вылез то.вроде туда тебя всем сайтом загнали недавно.ты один из самых обоссываемых персонажей наряду с кламвульвой-бернинганом и фел...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:45
5090 купят ИИ учителя, им даже 2к$ это даром по сравнению с серверными решениями. Эйфория как во времена майнинга, но конца не видно. А даже 5080 будет кастратом, отстающим в 2 и более раза. При этом,...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Nvidia&Intel Hater
09:44
и это говорит клоун у которого в компе все из говна и палок.даже 4090 самую убогую что выпускали купил.зато гордится -я зеленожоп.а по факту отпердоленный хуангом в мозг чепушила.с твоим процом не на ...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Артём Николаев
09:41
Именно из-за этой логики не удаётся победить инфляцию. Народ готов скупать вообще всё даже в кредит под 30%, потому что это лучше, чем x2 в цене через год.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Docent
09:34
Для того Раиси и убили. Нынешний иранский презик-подпиндосник евреев тронуть не посмеет...
Axios: «Хезболла» призвала Иран присоединиться к ударам по Израилю, но Тегеран ответил отказом
Nvidia&Intel Hater
09:33
слитый это ты.клоун с калорифером, которого разрывает мой 5600.твой проц гавно.читай как мантру а сам ты тупорылый зеленожопый мудак.вы с ушлепком бернинганом не близнецы с одного яйца или с одним яйц...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
stellsnake
09:25
Можно закапывать. Хуявей это не эпл.
Huawei прекращает выпуск ноутбуков на базе Windows
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем