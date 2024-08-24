Новейшая игра под издательством Sony вышла одновременно на PlayStation 5 и ПК, но с цифрами её популярности что-то не так.

Японская компания Sony, по всей видимости, столкнулась с весьма посредственным стартом своей новой игры-шутера Concord, на которую возлагала надежды и активно продвигала в социальных сетях все последние месяцы.

В феврале этого года Sony уже праздновала большой успех, когда её игра Helldivers 2 внезапно достигла в Steam пикового онлайн на уровне 458 тысяч игроков. Это означает, что в первые же недели только в Steam проект купили миллионы пользователей. Для японского издателя это был серьёзный успех, никогда прежде продукты Sony в Steam не показывали настолько высоких цифр.

Новая Concord, как и Helldivers 2, ориентирована на мультиплеер и также имеет футуристическую, космическую тематику. Таким образом, можно было ожидать, что и новая игра покажет неплохие цифры. Вероятно, удивлению Sony сейчас нет предела, так как в пиковые моменты онлайн игры не превышает всего-навсего одну тысячу человек:

Число онлайн-пользователей в Concord (сверху) и Helldivers 2 по данным сервиса SteamDB



Если Helldivers 2 для Sony создавала независимая шведская студия Arrowhead Game, то разработка Concord велась силами американского коллектива Firewalk, с офисом в Вашингтоне. Изначально Firewalk были независимы, но полтора года назад Sony решила купить команду, сделав её одной из своих внутренних студий. Обычно это означает крайнюю степень уверенности издателя в разработчике.

Помимо покупки студии, Sony явно не жалела денег для рекламы проекта. Трейлеры Concord демонстрировались на крупнейших выставках и мероприятиях компании. Целые серии трейлеров были показаны на официальных каналах PlayStation с сотнями тысяч и миллионами подписчиков.

Для игры Sony снимала короткометражные фильмы, вела рекламу в социальных сетях, проводила несколько раундов тестирования, включая публичные, а также делилась роликом с восторженной реакцией на игру от популярных западных блогеров. Об игре сообщали крупнейшие западные игровые порталы.

В связи со столь серьёзными предпринятыми усилиями для боссов компании, возможно, сейчас непонятно, почему одна игра принесла в Steam 458 тысяч игроков на старте, а другая – менее 1 тысячи.

В качестве причин провала Concord называются усталость пользователей от проектов, ориентированных сугубо на онлайн, и слишком высокая похожесть игры на некоторые другие подобные проекты. Также на Concord могли оказать влияние обязательное требование регистрации аккаунта PSN для ПК-игроков, а ещё недавний крайне успешный релиз китайской Black Myth: Wukong с её пиковым онлайн’ом на уровне 2,5 миллионов человек.

Заметим, что вся аналитика не учитывает ещё одну вескую причину, которую авторы на западе, возможно, не станут называть вслух. Причина может крыться в основных игровых персонажах. Вот лишь некоторые из них:

Напоследок заметим, что выше указаны цифры Concord в Steam. Разумеется, игра выходила и на PlayStation 5, где теоретически могла снискать более высокую популярность.

Что касается самой Sony, то уже в сентябре компания хочет выпустить на ПК God of War Ragnarök, которая ранее выходила на PS4 и PS5. Также в сентябре, по данным инсайдеров, якобы может состояться некое крупное мероприятие Sony, где компания анонсирует внушительное число новых игр, а также игровую приставку PlayStation 5 Pro. Впрочем, пока это лишь слухи.