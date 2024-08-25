Портал GSMArena протестировал сразу два новеньких Pixel 9, удивившись новому дисплею. При этом камера оказалась не столь совершенной.

Pixel 9 Pro XL. Фото: GSMArena.



На прошлой неделе Google анонсировала свои новейшие смартфоны линейки Pixel 9. Гаджетов на этот раз оказалось больше обычного: были представлены три традиционные модели и складной Pixel 9 Pro Fold.

Между тем, за прошедшее время портал GSMArena уже успел заполучить и протестировать два из четырёх смартфонов. Среди них самый недорогой представитель линейки – базовый Pixel 9. Вторым гаджетом оказался Pixel 9 Pro XL.

Pixel 9. Несмотря на изменения дизайна, аппарат, по мнению авторов, хорошо лежит в руке. Однако, в отличие от моделей Pro, у всех базовых Pixel 9 глянцевая тыльная панель. Поэтому чёрную версию, по мнению GSMArena, лучше не брать. На ней отпечатки будут заметнее всего. Зато похвалы удостоился новый ультразвуковой сканер отпечатков в экране, что пришёл на смену оптическому.

Дисплей Pixel 9 очень существенно прибавил в яркости на фоне предшественника. Она примерно на 25% больше в ручном режиме и ~ на 50% больше в автоматическом. GSMArena отмечают, что у линейки Pixel 9 на данный момент сейчас вообще самые яркие дисплеи на рынке.

Тесты яркости дисплея моделей Pixel в ручном и автоматическом режиме.



При этом батарея, к удивлению, хуже не стала. В тестах Pixel 9 продемонстрировал уверенное преимущество над предшественником. Если Pixel 8 продержался там 11 часов и 17 минут, то Pixel 9 вытянул 13 часов и 5 минут. Это не рекордно, но в целом неплохо.

Скорость зарядки, несмотря на увеличение мощности, лучше не стала и, наоборот, даже происходит чуть медленнее. А вот с производительностью у гаджета всё спорно и странно. GSMArena сказали, что не могут представить объективных результатов, так как софт для тестирования обозначается как «несовместимый» в Play Store. А при загрузке из сторонних источников тесты выдают результаты даже хуже Pixel 8. Впрочем, это, по мнению GSMArena, скорее всего ошибка.

Камеры девайса удостоились в основном похвалы. Основная камера в ряде сценариев превосходила базовый iPhone 15. В свою очередь, сверхширокоугольный модуль также превосходит конкурентов и особенно хорош при съёмке с недостаточным освещением. Но увы, у Pixel 9 нет телефото камеры. Хотя у Samsung даже в базовой версии S24 она есть.

Базовая модель Pixel 9. Фото: GSMArena.



Видео гаджет также снимает достойно, особо здесь были отмечены алгоритмы стабилизации. Некоторые неподвижные кадры выглядят так, словно их сняли на штативе. Из недостатков авторы отмечают излишне резкие тени, слишком тёплые цвета на некоторых видео и другие проблемы.

По итогу ключевыми плюсами гаджета называются рекордно яркий дисплей, внушительный набор нейросетевых функций, неплохое время автономной работы, высококачественные камеры, включая селфи, и обещание производителя обновлять устройство не менее 7 лет. Главные минусы: гаджет стал чуть тяжелее, крупнее, нет некоторых профессиональных функций для камеры, а запись видео имеет ряд изъянов. Не стоит забывать и про спорную производительность.

Pixel 9 Pro XL. Как и в случае с базовым Pixel 9, самое яркое во всех смыслах новшество этой модели – дисплей. Он выдаёт 1333 нит в ручном режиме и 2365 нит в автоматическом. Это абсолютный рекорд среди всех смартфонов на рынке, лучше, чем у iPhone 15 Pro Max и Galaxy S24 Ultra. А также это слегка лучше, чем у названного выше стандартного Pixel 9.

Тесты яркости дисплея флагманских смартфонов в ручном и автоматическом режиме.



Глядя на такие цифры яркости, сразу же хочется перейти к батарее. Но, как и в случае с Pixel 9, регресса здесь нет. Напротив, новинка «держится» подольше предшественника. Если Pixel 8 Pro в тестах GSMArena работал от одного зарядка 11 часов и 14 минут, то Pixel 9 Pro XL выдаёт 12 часов и 32 минуты. Это хуже, чем у актуальной базовой модели, но все равно прогресс на фоне Pixel 8 Pro.

При этом полностью заряжается гаджет на 5 минут быстрее предшественника. Также у Pixel 9 Pro XL небольшое преимущество над прошлой моделью по громкости динамиков. Впрочем, по мнению GSMArena, iPhone все равно звучит лучше.

От тестов производительности авторы и здесь воздержались. По их словам, софт для тестирования не поддерживается Play Store, а при установке из других источников выдаёт слишком спорные (низкие) цифры.

iPhone 15 Pro Max рядом с Pixel 9 Pro XL. Фото: GSMArena.



Камеру вновь всячески хвалят. Впрочем, какого-то «вау-эффекта» от неё нет. Основной модуль часто сопоставим по качеству с флагманами Apple и Samsung. При этом сверхширокоугольная камера и селфи-модуль преподносят сюрпризы, часто выводя Pixel в лидеры.

В условиях плохого освещения Pixel начинает выходить в лидеры чаще, хотя разница порой не слишком заметна.

Телефотокамера авторов обзора не слишком порадовала. По их мнению, модуль для зума x5 в Galaxy S24 Ultra явно лучше.

В обзоре также уделено внимание ИИ-функциям гаджета, особенно связанным с редактированием фото. Переоценивать их возможности не стоит, но иногда результат редактирования получается на удивление качественным: он учитывает освещение, тени, мелкие детали, пропорции. В целом, весьма неплохо и лучше того, что Pixel’и предлагали ранее.

Замена объекта в Pixel 9: улитка – настоящая, а осьминог нарисован нейросетью. Фото: GSMArena.



Как и в случае с Pixel 9, к съёмке видео есть претензии. Гаджет великолепен в стабилизации, но остальное в нём не на самом высоком уровне. Картинка порой кажется слишком «мягкой», а при слабом освещении слегка не хватает резкости. Авторы обзора надеются, что Google исправит это программно.

Итог: Pixel продолжают ставку на камеру, но при этом с производительностью всё вновь противоречиво. Линейка Pixel 9 дарит аппаратам самый яркий на рынке дисплей, а также заметно сокращает отставание от конкурентов по времени автономной работы. Новые ИИ-функции, связанные с изображениями, также порой весьма хороши. На высоком уровне качество селфи и новый ультразвуковой сканер отпечатков.

Основная камера при этом большого шага вперёд, увы, не сделала. Из минусов, помимо производительности, стоит отметить несколько спорное качество записи видео, которое, возможно, «пофиксят» будущими обновлениями.