Двойное нажатие, несомненно, является выдающейся функцией в недавно выпущенных Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Этот жест представляет собой решение Apple проблемы управления умными часами, когда одна рука занята такими задачами, как переноска продуктов, удержание собачьего поводка, использование фонарика или обращение с другими предметами. Кроме того, он служит отличным средством обеспечения доступности для людей с ограниченными возможностями, которые могут повлиять на подвижность рук. Хотя первоначальное предложение Apple предусматривает ограниченную настройку этой функции, есть пара параметров, которые можно настроить для точной настройки двойного нажатия в соответствии с вашими предпочтениями.



Чтобы использовать функцию двойного нажатия, важно убедиться, что на ваших Apple Watch установлено новейшее программное обеспечение. Для этой функции требуется как минимум watchOS 10.1, обновление программного обеспечения, которое Apple выпустила 25 октября. Чтобы начать, вы должны обновить свой сопряженный iPhone как минимум до iOS 17.1, которая была доступна в тот же день. Это можно сделать на вашем телефоне, перейдя в Настройки > Общие > Обновление программного обеспечения.

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После успешного обновления, встроенного ПО вашего телефона, запустите приложение Apple Watch на сопряженном устройстве и перейдите в раздел Общие > Обновление программного обеспечения. Просто нажмите "Установить" и дайте обновлению завершиться. Для начала установки крайне важно, чтобы ваши часы были заряжены минимум на 50%, пока они находятся на зарядном устройстве.



На данный момент возможности настройки двойного нажатия несколько ограничены. Вы можете настроить, как он управляет воспроизведением аудио и взаимодействует со Smart Stack. Smart Stack, представленный в watchOS 10, состоит из набора виджетов, доступных с циферблата ваших часов, проводя пальцем вверх от нижней части экрана или используя цифровую заводную головку для прокрутки вверх. Хотя Apple может ввести дополнительные настройки в будущих обновлениях программного обеспечения, в настоящее время для Double Tap доступны следующие опции.