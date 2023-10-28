Только в прошлом месяце значительное число пользователей Apple с готовностью обновили свои устройства до iOS 17, и теперь Apple выпустила первоначальное обновление операционной системы iPhone.

В связи с выпуском iOS 17.1 Apple также выпустила обновления для watchOS 10.1, macOS 14.1 и tvOS 17.1. Эти обновления содержат ряд исправлений ошибок и улучшений, включая введение функции двойного нажатия для Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2. Чтобы инициировать обновление до последней версии операционной системы вашего совместимого устройства, пользователи могут перейти на вкладку Общие в своих системных настройках и выбрать опцию Обновления программного обеспечения. Здесь будут отображаться все доступные обновления.

iOS 17.1 представляет ряд улучшений, включая новые функции в музыкальном приложении. Эти дополнения включают функцию "Избранное", которая позволяет пользователям просматривать песни, альбомы и плейлисты внутри нее. Эти избранные будут доступны в библиотеке пользователя и будут способствовать более персонализированным музыкальным рекомендациям. Приложение также предложит песни, которые соответствуют содержанию плейлистов, и предложит пользователям возможность включить их. Кроме того, плейлисты будут предлагать множество новых вариантов оформления обложек.

Кроме того, iOS 17.1 расширяет возможности настройки функции ожидания - популярной функции, которая превращает iPhone в интеллектуальный дисплей во время зарядки. Это обновление позволяет пользователям устанавливать определенные таймеры отключения отображения. Что касается обоев для iPhone, пользователи теперь могут назначать определенные альбомы для функции Photo Shuffle, которая перетасовывает коллекцию фотографий, чтобы они служили обоями для iPhone.Наиболее существенные обновления в iOS 17.1 относятся к iPhone. Примечательно, что он вводит использование сотовых данных для обмена воздушными десантами. Это означает, что пользователи iPhone теперь могут завершать передачу файлов с использованием сотовых данных в случае потери соединения Wi-Fi или Bluetooth, устраняя необходимость в подключении Wi-Fi. Эта возможность зависит от того, что оба пользователя iPhone, участвующие в передаче данных, имеют учетные записи iCloud.