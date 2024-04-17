Самая густонаселенная страна в мире стремится развивать собственные высокоскоростные поезда, чтобы снизить зависимость от иностранных технологий

Индия приступает к строительству первых поездов-пулек, скорость которых, по прогнозам, превысит 250 километров в час (км/ч), сообщил в среду правительственный чиновник.

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Эти новые поезда будут построены на той же платформе, что и полускоростные поезда "Ванде Бхарат" - отечественная разработка Индии, способная развивать скорость до 180 км/ч. Проект по созданию поездов-пулей разрабатывается на заводе интегральных вагонов (ICF) Индийских железных дорог в Ченнае, штат Тамилнад, сообщает источник ET.

Этот шаг соответствует активизации усилий Нью-Дели по внедрению высокоскоростных поездов. Железные дороги служат важнейшей транспортной системой Индии: ежедневно в стране курсирует более 12 000 поездов, перевозящих около 24 миллионов пассажиров.

Как сообщала в прошлом месяце газета Times of India, Индия находится на грани завершения сделки с Японией по поставке 24 высокоскоростных поездов серии E5 Shinkansen, произведенных компаниями Hitachi Rail и Kawasaki Heavy Industries. Ожидается, что эти поезда будут курсировать по первой в Индии высокоскоростной железнодорожной линии - 508-километровому пути, соединяющему Ахмадабад в Гуджарате с финансовой столицей страны Мумбаи в Махараштре. Поезд-пуля должен сократить время в пути между этими двумя крупными экономическими центрами всего до двух часов, что значительно меньше нынешней продолжительности в более чем восемь часов.

Как заявил министр железных дорог Ашвини Вайшнав, проект планируется завершить в ближайшие два года, причем значительная его часть уже закончена. Партия Бхаратия Джаната (BJP) премьер-министра Нарендры Моди в своем манифесте к предстоящим всеобщим выборам пообещала создать больше коридоров для поездов-пулек, если получит третий срок. Используя опыт, полученный при строительстве первого коридора, партия планирует провести "технико-экономическое обоснование" дополнительных коридоров в Северной, Южной и Восточной Индии.