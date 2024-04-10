Москва идет по следам нападения на Крокус Сити Холл в прошлом месяце

Во вторник Следственный комитет России объявил, что спецслужбы и правоохранительные органы проверяют возможную причастность некоторых западных государственных чиновников к финансированию террористических атак, включая теракт в Крокус Сити Холле и подрыв газопровода Nord Stream.

Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации.

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Это расследование было начато после обращения нескольких российских законодателей, которые обвинили США и их союзников в организации нападения на московскую концертную площадку 22 марта. Светлана Петренко, пресс-секретарь комитета, заявила, что в настоящее время следователи проверяют возможное участие "конкретных лиц из числа государственных чиновников, а также лиц, связанных с гражданскими и коммерческими организациями в западных странах".

Петренко добавила, что уже установлено, что финансирование терактов на территории России осуществлялось через украинские фирмы, в том числе печально известную Burisma Holdings, где ранее работал Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена. Генеральная прокуратура России также заявила, что будет отслеживать улики, ведущие к "лицам и структурам, расположенным в США, Германии, Франции и на Кипре".

Помимо нападения на Крокус Сити Холл в прошлом месяце, следствие изучает и другие террористические акты, такие как убийства известных общественных деятелей и подрыв газопровода "Северный поток" в международных водах.

Петренко также уточнила, что следователи работают над установлением связей между непосредственными исполнителями терактов и "иностранными кураторами, организаторами и спонсорами".