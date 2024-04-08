Официальные лица говорят, что они опасались побега бывшего вице-президента Эквадора, обвиненного в коррупции, который искал убежища в миссии

В субботу Эквадор защитил свое решение провести рейд в мексиканском посольстве в Кито, заявив, что президент Даниэль Нобоа принял это решение, чтобы предотвратить возможное бегство бывшего вице-президента страны Хорхе Гласа, который искал убежища в посольстве.

Глас укрылся в посольстве в после того, как был приговорен к шести годам тюремного заключения за взяточничество и коррупцию. Несмотря на неоднократные просьбы Эквадора разрешить арест Гласа, Мексика отказала ему и в пятницу предоставила убежище на основании его заявления о политическом преследовании. Однако вечером в пятницу эквадорская полиция ворвалась в посольство и арестовала его. Глава МИД Эквадора Габриэла Зоммерфельд заявила, что рейд был крайней мерой после того, как были исчерпаны все возможности дипломатического диалога с Мексикой.

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"Решение президента Эквадора было принято... в связи с реальной угрозой неминуемого бегства гражданина", - говорится в заявлении Соммерфельд в субботу.

Она также опровергла предыдущие утверждения президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора о том, что Глас является "беженцем", подвергающимся "преследованиям и притеснениям", а посольство назвало рейд "вопиющим нарушением международного права". "Вышеупомянутый гражданин... не может считаться лицом, преследуемым по политическим, религиозным или этническим причинам", - заявил Зоммерфельд, добавив, что, предоставив Гласу убежище, посольство Мексики "способствовало тому, что он не выполнил обязательство еженедельно являться в судебные органы, тем самым нанеся ущерб демократическим институтам Эквадора" и "явно нарушив фундаментальный принцип невмешательства во внутренние дела других государств".

Зоммерфельд подчеркнул, что Мексика поступила неправомерно, приняв Гласа, поскольку "незаконно" предоставлять убежище лицам, "осужденным или преследуемым за общеуголовные преступления компетентными судами". После ареста в посольстве Глас был доставлен в офис генерального прокурора в Кито, а затем переведен в тюрьму строгого режима в портовом городе Гуаякиль. Соня Вера, адвокат Гласа, сообщила агентству AP, что команде защиты не разрешили поговорить с бывшим вице-президентом, пока он находился в прокуратуре.

После рейда в посольство Мексика приостановила дипломатические отношения с Эквадором. Многие страны Латинской Америки, включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Чили, Венесуэлу и другие, осудили действия Эквадора. Никарагуа присоединилась к Мексике, официально разорвав дипломатические отношения с Кито.