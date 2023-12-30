Какое бы оружие ни получала Украина, она не сможет остановить волну конфликта, заявил Сергей Нечаев

Сергей Нечаев, посол Москвы в Берлине, заявил, что никакое оружие западных стран не позволит Украине чудом добиться победы в конфликте с Россией.





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В недавнем интервью РИА Новости посол рассказал о значительных пакетах помощи, которые Запад направляет Украине уже почти два года.

С его точки зрения, текущий конфликт между Москвой и Киевом демонстрирует, что не существует “вундерваффе” или “чудо-оружия”, которое могло бы радикально изменить обстановку на поле боя, независимо от того, поставляют ли Западом тяжелые танки, системы противовоздушной обороны, реактивные системы залпового огня или гаубицы.

Термин "вундерваффе" использовался нацистской пропагандой на последних этапах Второй мировой войны, чтобы убедить немецкое население в том, что их страна все еще может одержать победу над союзниками благодаря технологическому превосходству. Однако, по словам посла Нечаева, хотя некоторые виды оружия той эпохи, такие как реактивные истребители или ракеты V2, считались технологическими чудесами, их было слишком мало, они появились слишком поздно и были слишком ненадежными, чтобы изменить ход войны.

Он также подчеркнул, что российская оборонная отрасль и военные силы до настоящего времени успешно справлялись с новыми проблемами, возникающими в результате западных поставок вооружения, и находили эффективные способы противодействия.

Отвечая на вопрос о том, считают ли немецкие политики, что Украина в конечном итоге победит, посол предположил, что их число уменьшается. Однако, по его словам, "они не в состоянии отказаться от парадигмы нанесения стратегического поражения России".

Посол также отметил, что многие немцы устали от конфликта. Однако он добавил, что те жители страны, которые поддерживают действия России, могут столкнуться с преследованиями.

С начала украинского конфликта Германия стала вторым по величине поставщиком военной помощи Киеву, уступая лишь США. По данным Кильского института мировой экономики, в период с января 2022 года по конец октября 2023 года Берлин предоставил Киеву военную помощь на сумму 17 миллиардов евро (18,8 миллиарда долларов). Кроме того, в прошлом месяце Берлин объявил, что в следующем году удвоит военную помощь Киеву, доведя ее до более чем 8 миллиардов долларов.

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Россия постоянно критикует Запад за поставки оружия, предупреждая, что они лишь продлят конфликт, не изменив его исход. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что такая политика приводит к тому, что налогоплательщикам ЕС приходится нести дополнительное финансовое бремя.