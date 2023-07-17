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Мой личный опыт использования Nintendo Wii U в 2023 году

Плюсы и минусы nintendo wii u приставки. Расскажу про свой опыт использования: что понравилось, а что не очень
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Покупал я данную консоль около года назад, приставка маленькая и занимает не так много места, вот так выглядит nintendo wii u.

Геймпад

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Почти идеальный геймпад, кнопки нажимаются хорошо, стики в отличие от switch намного плавнее и лучше, есть экран и он сенсорный, также имеется камера, стерео динамики для лучшего погружения, различные датчики движения и даже есть поддержка фигурок Amiibo, а самое главное с помощью функции Off-TV Play на контроллере можно играть в игры без использования телевизора.

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Преимущества

На данную платформу выходило довольно много хороших игр, особенно эксклюзивных, таких как The legend of zelda, вышло более двух игр wind waker HD, botw и tp HD, из них игры которые с пометкой HD идут в реальном Full HD, более того большинство игры наподобие mario kart 8, super smash bros переехали на switch, поэтому с играми у вас проблем не должно, так же тут есть эксклюзивная игра Xenoblade X, которая осталась только для Wii u, естественно что в большинстве игр не будет русского языка, но некоторые люди уже сумели перевести небольшое количество игр, также самым главным плюсом wii u является — прошивка, вполне реально прошить дома и все игры можно будет скачивать с простора интернета. 

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Обратная совместимость с Wii играми, а также поддерживает все контроллеры от Nintendo Wii: Wii Remote или Wii Remote Plus (до четырёх одновременно), совместимый с ними Nunchuk, геймпады Classic Controller и Classic Controller Pro, а также Wii Balance Board, в добавок вы можете прошить vWii и скачивать игры бесплатно, устанавливать игры от n64 и ставить эмуляторы и у вас получается комбайн в маленьком корпусе который может запускать игры от: wiiu/wii/n64/nes/snes и так далее. 

Меню wii u довольно интересное, на нем происходит много чего, во-первых, там бегают человечки и они говорят нам разную информацию, например, если вы много играли в определенную игру, то ваш mii будет говорить, что он играл, также на экране планшета вы можете выбирать какую игру запустить.

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А вот в homebrew Launcher вы можете устанавливать игры через WUP Installer GX2, также здесь будут все ваши Homebrew приложения которые вы скачали на SD карту, меню простое нечего сложного нет.

Игры

Когда вы запускаете игру вы, будите видеть красивый экран и иногда даже с музыкой.

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На экране The Legend of Zelda BOTW, естественно что она работает в 720p и при 30 ФПС с просадками.

Также вы можете играть на wii u геймпаде без телевизора, картинка конечно не прям четкая именно в Зельде, но играть можно.

Вот так выглядит меню когда вы нажали на кнопку HOME, здесь вы можете настроить яркость экрана планшета или выйти из игры.

The Legend of Zelda wind waker HD (1080p 60FPS) на русском языке

Xenoblade x (720p 30FPS) Английский язык

Важно знать

У nintendo wii u есть региональные ограничения, это значит что если вы купите приставку японского региона то соответственно все меню будет на японском языке и читать диски она будет только японские, вообще всего три региона (корею не считаем) 

  1. Японский регион — японский язык и японские диски (JP NTSC-J)
  2. Американский регион — английский язык и американские диски (U NTSC-U)
  3. Европейский регион — есть русский язык и читает игры которые продавались в россии, вся приставка полностью на русском языке (EU PAL)

Рекомендую покупать только EU PAL, так как приставка уже на русском языке и вам не придется мучиться, конечно сейчас у нас продают много японских приставок и даже новые с коробками и в идеальном состояний но все же лучше брать европейскую. 

Если вы прошьете приставку японского или американского региона, то вы сможете через Spiik выставить нужный язык, т.е выбрать русский если он есть или английский, но к сожалению не со всеми играми работает, и даже когда вы прошьете русского языка в меню самой приставке не будет.

Также когда вы прошьете приставку вы можете скачивать игры любого региона, например у вас есть европейская приставка и вы сможете скачать игру Якудза 1 и 2 для японского региона и поставить себе при этом нечего делать кроме установки, не нужно игра запуститься, но язык соответственно будет японский, так как игра не переведена на другие языке.

Карты памяти и USB, у меня есть флешка на 128гб (USB 3.0) работает прекрасно, также стоит micro sd карта на 32гб с адаптером на SD, эта карта памяти служит для того чтобы мы копировали игры на SD а потом через homebrew устанавливали на USB или во внутреннею память, также на ней хранится прошивка.

Некоторые из вас, наверное, заметили по фото, что у меня планшет японский, но он прекрасно работает с европейской приставкой, если у вас прошита приставка и есть диски и когда вы запускаете игру с диска и приставка зависает то нужно выключить приставку и вытащить карту памяти SD (где хранится прошивка) потом включить и игра с диска запуститься, игры вы можете скачивать через торренты или приложения Wii U USB Helper а потом копировать на карту SD в папку install. 

Недостатки

Цена на данную консоль сильно лавирует от 10 тысяч и выше, в основном это японские приставки, есть европейские, но у них цена уже выше 14 тысяч рублей, также состояние приставок бывает не прям хорошее, сильно поцарапанные и часто с плохой батарей на геймпаде, есть много приставок которые в очень хорошем состояний но они, во-первых, чаще всего японские и цена начинается от 22 тысяч рублей.

Игр новых нет, имейте это ввиду, на wii u не выходят новинки

Для меня самым большим недостатком является то что не продают корпуса для этой приставки, т.е вы не сможете купить в китае новый корпус и поменять и тем самым сделал приставку новой, придется брать или винил или реставрировать вручную, так как глянцевая поверхность будет со 95 процентной вероятностью поцарапана, но это не касается wii u геймпада на него есть корпус.

Итог

Приставка мне безумно нравится, на нее лично для меня есть много игр которые я еще не все прошел, и конечно же игры можно скачивать бесплатно, и наверняка вы спросите зачем я ее покупал? Ответ прост, я хотел брать игры для nintendo switch а в частности zelda botw, smash bros и mario kart 8, но когда я посчитал во сколько мне обойдутся эти три игры, я пошел смотреть объявление и тогда я увидел что я могу купить wii u вместе с доставкой и при этом еще сэкономлю немного денег, принял решение купить приставку, вот так у меня и появилась nintendo wii u, а вы бы что выбрали? Три картриджа или игровую приставку?

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