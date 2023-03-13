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Мне нужен был компьютер для работы в программах и немного позабавиться в играх, хотел именно новый ПК, поэтому решил самостоятельно собрать из комплектующих, сначала думал взять за основу AMD A8 9600, но на то время он стоил около 5 тысяч в магазине, что есть дорого, потом начал смотреть, что предлагает Intel, по своему опыту помню что в нетбуках были Intel Atom и встроенная видеокарта GMA 3150, и они были откровенно слабые по производительности, и Celeron далеко не ушёл от них, эх 2010 год. Нашёл я в DNS интересный вариант Intel Celeron G5905, стал читать отзывы, там писали, что для сёрфинга и для работы с документами самое то, и даже готика 1 идёт, посмотрев характеристики мой выбор пал на него, и цена была хорошая всего 2799р.

Комплектующие

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В основу ПК легла материнская плата от компаний GIGABYTE H410M H V3 (rev 1.3) по поводу её скажу что она красивая, есть поддержка процессоров INTEL 10 поколения LGA 1200, из недостатков только то что не очень удобный БИОС по сравнению с ASUS, блок питания я взял самый проверенный и не дорогой вариант AEROCOOL VX PLUS SERIES 400W по своему опыту скажу что он работал на другом моём старом пк который мне пришлось продать давно, в связке с Ryzen 5 3500x и GTX 1650 MSI правда потом я его заменил на более мощный, но два месяца работал без проблем поэтому я его и решил купить для нашего Celeron G5905, оперативная память DDR4 Radeon две плашки по 4Гб с частотой 2666 работает отлично, вместо жесткого диска взял SSD Radeon (чтения до 520мб а запись до 290мб) он всего на 120гб, лично для меня этого достаточно, а кулер взял DEEPCOOL Gamma Archer простой и недорогой вариант, в отзывах писали что его трудно поставить, но проблем я не увидел, а теперь мой самый трудный выбор - это корпус, на то время когда я выбирал, корпуса стоили довольно по разному, я хотел взять офисный вариант до 2 тыс, но таких не было и офисные корпуса стоили на ровне, как и мой игровой вариант Aerocool Cylon Mini, но только здесь у нас есть, подсветка спереди, маленький кулер в самом корпусе, правильно расположения блока питания снизу, а не сверху как на офисных, а также самое главное дешевле на 400 рублей. Также купил клавиатуру и мышь.

Система

Первым делом когда я установил Windows 10 pro 64 bit, твикерами уничтожил все ненужные программы и процессы, а также антивирус, потому что они нагружают систему и я ими не пользуюсь и в итоге я ускорил пк.

Браузер

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В браузере дела обстоят хорошо, мы можем открывать много вкладок и читать, по сравнению с ноутбуками которые работают на Celeron N4020 это сказка так как там всё тормозит, а тут такого я не видел. В YouTube также можно смотреть видео в 4K и 60FPS и при этом видео не дёргается и работает стабильно, кстати с этого я был в шоке.

При этом на ОЗУ уходит до 4ГБ памяти, процессор не сильно нагружен. А давайте теперь откроем несколько вкладок в Chrome и включим видео в 1080p.

Как мы видим что видео в 1080p (30FPS) мало нагружает Процессор и стала есть чуть меньше ОЗУ работать в браузере удобно, можно слушать музыку и читать новости.

Программы

В программах я тоже тестировал пк, начну я с Vegas Pro 13 как мы видим он сжирает весь процессор, в таких условиях можно монтировать видео но вы должны понимать что если видео которые вы будите делать снято в 4К то можно про это забыть а вот про видео в 1080 30FPS можно монтировать, правда Рендер видео будет идти долго, например 10 минутное видео которое мы сделали будет делаться около 30 минут, короткие видео делаются довольно быстро, так что учтите что даже на таком процессоре можно монтировать видео.

Adobe Photoshop 7.0 это моя любимая версия, работает естественно хорошо так как она очень старенькая, в более молодых версиях может очень тормозить пк, поэтому я не стал оставлять 2018 года, а поставил 2002 года, проблем я не обнаружил.

Также тестировал unreal engine 4, да вам не показалось, он работает и очень долго включается, но если есть много времени то можно запустить пару встроенных проектов и позабавиться, но имейте в виду что асеты грузятся долго и не всегда запуститься проект, а про компиляцию проекта можно вообще забыть, он не сможет этого сделать, скачивал ещё Unity, но в нём настолько невозможно работать что я его удалил. Другие программы наподобие торрента, плеера 4K видео, Aida64 всё работает без проблем.

Игры

Начну я со своей любимой TES 3 Morrowind, работает она хорошо, эта ванильная версия я не стал её патчить на английском языке мне нормально, fps до 80 кадров.

































В играх Готика 1/2 проблем нет, я даже смог запустит Готику 3 причём Steam версия (без нечего) работает лучше чем пиратка, настройки средние 1080p и около 30-40 фпс.

А теперь сумасшедший тест игр

Metal Gear Solid V phantom pain в 1280х720 от 30 кадров в секунду до 40 Yakuza Kiwami 1280х720, низкие настройки стабильные 30 кадров Сталкер тень Чернобыля 1920х1080 средние по дефолту настройки не меньше 50 кадров World of Warcraft: Wrath of the Lich King пиратские серверы 1920х1080 высокие настройки кроме теней 60 стабильных кадров CS 1.6 1920х1080 высокие, до 60 ФПС Skyrim 1280х720, низкие, до 20 ФПС





Конец

Ну вот такой мой компьютер, да можно было собрать в разы лучше и производительнее, не спорю но я хотел именно новый и чтобы не ждать месяцы с доставками, в то время Celeron был самый доступный мне вариант, но на будущее я планирую купить Intel Core i5-10400F возможно ещё и видеокарту но пока что я смотрю сериалы и играю на Celeron G5905 в старенькие игры времён 2000-х. А вы что думаете по этому поводу?