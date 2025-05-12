Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
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Вот так они выглядят рядом.
Внешний SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB и флэшка Kodak K273 Dual 256GB.
Фото
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Как видите, и флэшку и внешний SSD можно подключать USB Type-C и USB Type-A.
Для обоих заявлены соответствие стандарту USB 3.2
Я их буду подключать в разъём USB 4 сзади корпуса на бэкплэйте материнской платы.
Конфигурация и набор тестов
Ничего не поменялось с последней статьи в конфигурации компьютера -
Кратко:
БП 1000W FSP Hydro G Pro 80Plus Gold
Материнская плата Asrock X670E Taichi Carrara BIOS 3.20
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D @ 5642 MHz (HYPERBLCK 104 * PBO2 +200 CURVE SHAPER)
Кулер Noctua NH-D15 + оффсет
Память 64 GB 2x32 G-Skill DDR5 F5-6400J3239G32GX2-TZ5RK Hynix A-Die 6400 CL32 XMP @ 6200 CL28 28-36-36-48
Видеокарта Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 3150/2800/1110/PL15, драйвер 25.3.1
Носители
SSD 2TB Samsung 990 Pro
SSD 512G Samsung 960 Pro
HDD 6TB SATA HGST ULTRASTAR 7200 7K6000
Вот этот SSD Samsung 990 Pro 2TB и будет использоваться в качестве теста чтения и записи флэшки и внешнего SSD.
Копироваться будет на него.
Файл достаточно объёмный - 92 гигабайта, должно хватить, чтобы точно замерить скорость и время копирования.
Вот - Samsung 990 Pro который будет использоваться в тестировании.
Он не новый, уже больше года в использовании в режиме "диск под игры", Windows на другом SSD, отдельном.
Но скоростей будет хватать.
Список тестов:
1) CrystalDiskMark
2) ATTO Benchmark
3) копирование файла - запись и чтение
Перед тестированием флэш-драйв и внешний SSD были отформатированы в NTFS.
Тестирование флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
Характеристики Kodak K273 Dual 256GB с сайта производителя.
Они даже поленились конкретную модель выложить, выложили характеристики младших флэшек Dual на 32-64GB.
Вот результаты CrystalDiskMark.
Случайное чтение ужасное, просто провал - типичная ситуация для флэш-драйва.
Но, обычно с флэшек периодически всё удаляют/форматируют, поэтому можно не сильно не беспокоиться о фрагментации файлов и связанных с этим просадок, которые и измеряет случайное чтение и запись.
А сами скорости, в принципе, относительно неплохие.
С другой стороны, хватило бы и USB 3.0, незачем было заявлять USB 3.2.
ATTO Benchmark - интересный тест, который меряет чтение и запись блоками разного размера и показывает наглядную картинку.
Запись файла 92 гигабайт на Kodak K273 Dual 256GB
Скорость и время
В начале копирования я запустил таймер на телефоне, и, по окончанию, остановил и сделал скриншот.
Полное записи 92 гигабайт - 24 минуты 30 секунд.
Вроде много на первый взгляд, с другой стороны можно пойти поужинать, за это время как раз запишется.
Чтение файла 92 гигабайт на Kodak K273 Dual 256GB
Скорость и время
Чтение файла происходит заметно быстрее.
В целом - хорошая, объёмная флэшка.
Покупалась на роль чего-то промежуточного между обычной флэшкой "для установки Windows" и большим внешним HDD/SSD, с чем и справляется.
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB
Ну вот и главный герой статьи - внешний SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB
Характеристики с сайта производителя.
CrystalDiskInfo. Видно, что диск - новый.
Вполне приличные скорости для внешнего SSD.
Другое дело.
ATTO Benchmark - характерная лесенка для записи/чтения. Начиная с 512 килобайт - полная скорость.
Запись файла 92 гигабайт на Sandisk Extreme Portable V2 2TB
Скорость и время
Да, по сравнению с флэшкой небо и земля, но почему-то пишет с половинной скоростью от заявленной.
Никаких "буферов" не было, всё время было около 450-500 Мб/c.
Всё равно, это очень быстро.
Можно легко подсчитать, что забить полностью его 2 терабайта большими архивами или фильмами можно примерно за час.
Чтение файла 92 гигабайт на Sandisk Extreme Portable V2 2TB
Скорость и время
Читает с полной скоростью, также никаких буферов, всё время ровно гигабайт в секунду.
Sandisk Extreme Portable V2 - это просто обалденный внешний SSD!
Я очень доволен покупкой.
Всё.
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