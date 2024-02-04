За видеокартой я поехал на так называемый "совок", Савёловский Рынок на М. Савёловская, г. Москва. Москвичи знают, но кто не знает, это культовое место в Москве, где более 30 лет огромный на несколько зданий и рядов вокруг компьютерный рынок. Здесь закупались не одно десятилетие не одно поколение оверклокеров. Но, последние 5-10 лет с ростом онлайн-торговли рынок немного утратил свой статус. И я также просто приезжал забрать видеокарту из пункта самовывоза, просто распложенного в одном из зданий. Времена походов "за болванками" остались позади... ))





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Нахлынули воспоминания, к примеру, 20 лет назад также покупал видеокарту на "совке", также Sapphire, но Radeon X800 GTO, в SunRise, был такой классный магазин, сейчас давно уже его нет. Очень много приятных моментов было с этой видеокартой. Также, у меня была видеокарта Sapphire Radeon HD3850 512M, тоже самые лучшие впечатления.





Ожидания от Sapphire Nitro Radeon 7900 XTX Vapor-X были самыми высокими. Они полностью оправдались. Видеокарта оказалась конфеткой.

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1. Фото видеокарты









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Поближе вид с двух сторон, а совсем подробных фото во всех деталях наверно не будет. Их и так полно в интернете, видеокарта вышла давно, и все их уже видели. Кроме того, я плохо фотографирую.

















Вот, в сравнении с моей предыдущей видеокартой XFX Radeon Vega 64 Liquid Cooled. Sapphire Nitro 7900 XTX не сколько больше и длиннее, сколько толще. Раза в два толще и тяжелее. Очень массивная система охлаждения.





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Таким образом, я перехожу полностью на воздушное охлаждение в своей системе. Со всеми плюсами/минусами.









2. Тестовая конфигурация







Я просто скопировал из своего профиля на конференции https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=291998 на текущий момент, потому что это так и есть.



КОРПУС Thermaltake Core V71

1) заменены корпусные 200мм на 3xPhanteks F200SP 200мм два на вдув спереди 1 на выдув над процессором

2) также заменены/добавлены 2xThermalright Thermalright TL-C14C 140мм один на вдув снизу на видюху, один на выдув за процессором

БЛОК ПИТАНИЯ 1000W FSP Hydro G Pro 80Plus Gold

МАТЕРИНСКАЯ ПЛАТА Asrock Z370 Taichi BIOS 4.20E [Beta]

ПРОЦЕССОР Intel Core i7 8700K@4900 1.275V

КУЛЕР Noctua NH-D15 2 штатных вентилятора 150мм

ПАМЯТЬ 32G G-Skill Trident-Z DDR4 32GTZR Kit (2x16G) F4-3000C14D-32GTZR @ 3600CL17 1.375v

ВИДЕОКАРТА: Sapphire Nitro+ AMD Radeon RX 7900 XTX Vapor-X 3150/2800/1070-1110/PL15

SSD 512G Samsung 960 Pro

HDD 6TB SATA HGST ULTRASTAR 7200 7K6000

МОНИТОР 27" Asus MG279Q IPS 4ms WQHD (2560x1440) 144Hz

КЛАВИАТУРА Cherry MX Board 3.0 Red Switch

МЫШЬ Steelseries Rival 300

КОЛОНКИ: Aurasonics KN-4 2x30Вт



ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА W10x64 Enterprise LTSC 21H2 19044.1415

ДРАЙВЕР Radeon Software 24.1.1



C момента предыдущей статьи про обслуживание процессора и замену жидкометаллического термоинтефейса https://overclockers.ru/blog/A224/show/126256/zhidkij-metall-5-let-spustya-zamena-termointerfejsa-na-processore-intel-core-i7-8700k прошло не так много времени, но многое изменилось, эти все изменения делались под видеокарту, как и само "перемазывание" термоинтерфейса на процессоре. Сейчас я всё перечислю.

Сам процессор после замены термоинтерфейса работает на частоте 4900 МГц 1275mV. К сожалению, прежних 5200 МГц уже не держит. Были опасения, что его не хватит, что он не раскроет видеокарту. Но пока, судя по тестам, особенно по видео с мониторингом в конце статьи, его хватает.

1) Блок питания 1000W FSP Hydro G Pro 80Plus Gold взамен аналогичного 750-ваттного.

Требования видеокарты - минимальная мощность блока питания 800 Ватт. Во-первых, с запасом, во-вторых, я точно ещё не знал какое именно исполнение Radeon RX 7900 XTX от какого производителя приобрету. У некоторых из них требования были - киловаттный БП.

2) 3 200-мм вентилятора Phanteks F200SP

3) 3 140-мм вентилятора Thermalright TL-C14С

Новые вентиляторы улучшили температурный режим внутри корпуса и снизили температуры видеокарты. Но я их уже вставлял уже после видеокарты.

Всё. По крайней мере, это всё что к делу имеет отношение. Про кресло, колонки и прочее - это не входит в рамки этой статьи. )))







3. Первые тесты "из коробки"





GPU-Z. Память Samsung. Частоты GPU Clock, Memory, Boost соответстуют описанию на сайте Sapphire.











Видеокарта на сайте производителя https://www.sapphiretech.com/en/consumer/nitro-radeon-rx-7900-xtx-vaporx-24g-gddr6









Недолго думая, я сравнил производительность в той игре, в которую играю сейчас больше всего - Borderlands 3. Тем более, что в ней есть встроенный бенчмарк, очень удобно. Сравнил со своей предыдущей видеокартой, XFX Radeon Vega 64 Liquid Cooled.





Сказать, что я был впечатлён - ничего не сказать. Я ждал прироста в 2-2.5 раза. Может быть и будет в каких-то играх именно такой прирост. Почему-то с Вегой очень плохо дружила эта игра. При этом "AMD Radeon/Ryzen" загорается на заставке при запуске игры, толку-то от сотрудничества с AMD. Image Sharpening в игру внедрили, который и так работает во всех играх. Для этого не нужно на заставках писать "AMD" )))) ТРИ С ЛИШНИМ РАЗА!

Теперь самое время проверить температурный режим карты. Для этого я использую 3DMark Time Spy Extreme Stress Test 3 круга. Не надо путать это с тестом на стабильность, это не оно. Просто, 4-5 минут, дал нагрузку, получил температуры, вот и всё.









Я решил сделать такие таблички чтоб было удобно сразу посмотреть сводку по температурам, ну а кто хочет подробнее - есть HWInfo справа, можете рассмотреть больше.



ЧАСТОТА, ПАМЯТЬ, POWERLIMIT и НАПРЯЖЕНИЕ берётся из профиля драйвера - это положения ползунков, а не фактические значения!!!



СPU - температура самого горячего ядра (обычно Core 5)

ЧИПСЕТ - ASRock Z370 Taichi - PCH Temperature - это южный мост на материнской плате. (Именно на него горячий воздух дует видеокарта Sapphire Nitro 7900 XTX)



GPU - GPU Temperature - обычно очень холодная

VRM - GPU VR VDDC Temperature - подсистема питания, её температурой можно пренебречь, греется меньше памяти и хотспота + дополнительно нижний 140-мм вентилятор Thermalright дует прямо на VRM (и на чипсет)

ПАМЯТЬ - GPU Memory Junction Temperature - на неё и на хотспот особое внимание

HOTSPOT - GPU Hot Spot Temperature - официальная информация что это самое горячее место на чипе



Что я могу сказать про 84 градуса на памяти и 86 на хотспоте? До предела ещё далеко. У хотспота это 110, у памяти - 115. В принципе, можно не заморачиваться и сидеть на таких температурах и ни о чём не беспокоится. Я всё же решил приложить максимум усилий чтобы снизить температуры. Я буду разгонять видеокарту, при этом у меня не всегда будут условия для измерения температуры, в процессе температура может увеличиться. Должен быть максимальный запас.







Дефолтный профиль разгона в драйвере









Я просто включил Custom, включил все дополнительные параметры, но не двигал никакие частоты-напряжение и прочее ничего не менял. Обратите внимание на частоту (Max. Frequency). 2990!! Вот такой дефолт у Sapphire Nitro 7900 XTX. То-то я смотрел мониторинг из коробки, порой частота прыгала аж на 3150 МГц. При официальном бусте до 2680 МГц :)) Видеокарта зверски разогнана с завода.

Соответственно, как мы до этого дойдём менять мы будем Power limit, Max. Frequency, Memory Max Frequency и Voltage. Ну и график оборотов вентиляторов. ReBar включён.









4. Корпусные вентиляторы, система охлаждения и воздушные потоки





Cистема охлаждения видеокарты работает так:







Небольшое количество горячего воздуха выходит наружу, основной поток дует вперёд (в лицо, когда открываешь корпус и смотришь внутрь), а так он бьётся в закрытую прозрачную стенку и потом поднимается наверх по восходящему потоку воздуха. Также, на чипсет, чипсет прогрелся, в играх в дефолте температура поднималась аж до 71 градуса, 3дмарк тайм спай за 5 минут, конечно, не успевал его прогревать. Проблему нагрева чипсета нижний 140-мм вентилятор решил.



Также нам будет полезна информация - я видеокарту пока не разбирал, но это уже делали другие много раз и полно фоток голой платы, нам важно знать, что примерно:



1) под центральным вентилятором расположены чип и память (и хотспот соответственно, согласно заявлениям AMD)

2) подсистема питания видеокарты (VRM) под правым вентилятором.



С обратной стороны карты, где правый вентилятор, перфорация и горячий воздух слабым потоком поднимается перед процессором.



Были вставлены вентиляторы:









Воздушные потоки в корпусе выглядят так:









Как вы видите, системный блок поднят от пола и распложен на подставке, что значительно уменьшило количество собираемой пыли. 2 200-мм Phanteks F200SP на вдув спереди корпуса - это основной вход холодного воздуха для всех комплектующих. (Верхний я, к сожалению, сломал и поставил временно старый Thermaltake, который шёл в комплекте с корпусом, он и светится синим цветом :)) но скоро приедет замена). 140мм Thermalright TL-C14C снизу на вдув, обдувает видеокарту, главным образом VRM, а также чипсет (а ещё там SSD он тоже хорошо охлаждается этим вентилятором).

Блок питания 1000W FSP Hydro G Pro не участвует в воздушных потоках в корпусе. он вбирает себя снизу и выдувает сзади корпуса налево на этой картинке. Но! Он, конечно, мешает установить вдоль видеокарты ещё вентиляторов.

Вместо него влез бы ещё один 140мм спокойно. (200мм, к сожалению, вниз не помещаются). Следующая моя система будет в новом корпусе (и, надеюсь, полностью на воде).

И, соотвественно, на выдув прямо за процессором такой же Thermalright 140мм, а сверху над процессором (его не видно, но он там есть, туда идут две красные стрелочки вверх) такой же 200-мм Phanteks на выдув.

Графики вентиляторов (слева оба 140-мм Thermalright один на вдув, один на выдув - более агрессивный график, справа - "верхний" 200-мм Phanteks на выдув график совпадает с процессорными)











Понятно, что настраивал я не в A-Tuning, а в биосе, а A-Tuning просто считывает эти значения.



А передние 200-мм вентиляторы подключены к корпусу через его хитрую схему. Там на корпусе есть кнопка "TURBO". Нажимаешь, и он подаёт им 9.6V (я замерил вольтметром), а так 5V (тихий режим). В режиме TURBO они дуют так, что листочек, которым я проверял все эти потоки куда всё дует внутри корпуса, в этом месте аж чуть из рук не вырывается.









5. График вентиляторов на видеокарте и дефолтные замеры



Я решил настроить агрессивный график набора оборотов на видеокарте. Примерно такой же у меня стоял на XFX Vega 64 LC и был очень эффективен!





Ну и надо сделать контрольные замеры. Прежде всё снять температуры тем же самым способом - HWinfo и 3DMark Time Spy Extreme Stress Test 3 круга











Ну вот и сравним!



CPU минус 4 градуса

ЧИПСЕТ минус 15 градусов



GPU минус 15 градусов

VRM минус 19 градусов

ПАМЯТЬ минус 14 градусов

НОTSPOT минус 16 градусов



Если сравнивать по хотспоту то

1) передние 200-мм дали минус 2 градуса

2) нижний 140-мм дал ещё минус 2 градуса

3) и агрессивный график оборотов на видеокарте дал ещё аж минус 12 градусов



Память-хоспот 70 это уже считается холодные температуры. Обычно такие температуры достигаются только системах водяного охлаждения видеокарт. Ну чтож, нужно похвалить инженеров Sapphire technologies. Видно, что видеокарта сделана очень качественно и система охлаждения мощная и может охлаждать карту до очень низких температур.



Ну и надо сделать замеры в играх. К Borderlands 3 я решил добавить ещё Cyberpunk в качестве контрольной игры. Чтоб разгон был более универсальный, не только под одну игру. Чтоб если что-то с игрой пошло не так, то на второй игре можно проверить. У Cyberpunk тоже есть бенчмарк в игре, очень удобно.













2560x1440

Всё настройки на максимум, но подробности ниже будут указаны по каждой игре



Borderlands 3 - 206,20 avg FPS

Cyberpunk - 104,08 avg FPS





Запомним эти значения как дефолтные и вернёмся к ним в конце после разгона.







6. Настройки Radeon Software







Не будем лазить по всем вкладкам настроек драйвера. Там полноценный комбайн. Хочешь стримь, хочешь видео записывай, настройки мониторинга, настройки видео, нестандартные разрешения и режимы и так далее и так далее. Профиль разгона мы уже рассмотрели. Теперь главные настройки графики Gaming - Graphics:











Image Sharpening - становится немного почётче, но влияние очень незначительно. Но и перешарпа тоже нет при 80%.

Enhanced Sync - волшебная технология - VSync без инпут-лага - плавно, быстрый отклик, 144 Hz (подставьте герцы вашего монитора) что тут ещё сказать. Однозначно включать в любых конфигурациях.

Ну и дальше уже Antialiasing и технологии больше из времён DirectX 9/OpenGL. С тех времён примерно и не менялись эти настройки.



Апскейлинг FSR (Super Resolution), фрэймгенератор (AMD Fluid Motion Frames) отключены.









7. Borderlands 3 и настройки.







В целом про игру можно сказать, что это Borderlands и там фантастическая реиграбельность. 4 персонажа, у каждого по четыре деревья развития ты можешь делать сотни различных билдов которые будут по-разному работать. В игре тонны контента. Только больших DLC аж целых 6. Тысячи разных типов врагов, с разным AI, сотни боссов, десятки мощных рэйд-боссов, невообразимое количество оружия, одних уникальных наверно тысячи, а легендарок сотни. Различные гранаты, классмоды, короче играть не переиграть. Гэймплэй при этом достойный, стрельба и так далее всё на уровне. Это First-person shooter. Понятно, что не на 5+ это не Doom Eternal не Far Cry. Но на твёрдую 4++.

Есть недостатки, и серьёзные. Плохая оптимизация. Это худшая реализация Unreal Engine 4 которую я когда-либо видел. С моей предыдущей видеокартой Vega 64 она вообще не дружила. В DirectX 12 постоянные вылеты. Можешь часа два играть не вылететь, а можешь через 15 минут вылететь. Да, ты ничего не теряешь. Всё сэйвится при этом, но всё равно это не дело. Благо есть DirectX 11. С ним нормально, но с ним ещё медленнее.

Производительность. На старте 3-я Borderlands была такая медленная, что с Киберпанком на Веге был у меня одинаковый фпс - около 50 (2560x1440). При этом Киберпанк даже плавнее шёл. А графика ну как бы так сказать, отстаёт даже не то, что от Киберпанка или Фар Края 5/6, но и от аналогов. Например, в то время примерно вышла игра Days Gone на том же движке Unreal Engine 4. Выглядела намного лучше и 80 fps в своём родном 2560x1440 я на ней имел. А это уже совсем другое дело.

Надо похвалить Gearbox что они всё-таки работали эти годы и подтянули FPS до 63 на Веге. Но это всё равно мало. Всё равно типичные проблемы с кэшированием. То есть бегаешь порой в DirectX 11 чтоб набить Shader Cache для DirectX 12, иначе в DirectX 12 статтеры. Часов 20 побегаешь, кэш наберёшь.

Но, всё-таки выглядит игра достаточно прилично, ярко и привлекательно. Будет видео с тестовым отрезком и мониторингом в конце, увидите сами.

Тут ещё AMD подкинула "радости" своими новыми драйверами 24.1.1 - зачем-то очищают кэш. Ещё и Chill сломали. В общем тестирование и разгон были с приключениями с набором этого кэша. Иногда один результат приходилось перемеривать 5-6 раз до повторяемости (но, в основном 2-3).

В общем такая двойственная игра. Одновременно очень крутая и одновременно с кучей недостатков. Это целевая игра, в которую я сейчас играю и под которую будет делаться разгон.









Настройки Borderlands 3







Единственное, что я выключил - это Motion Blur в двух местах, потому что Motion Blur мне не нравится, остальное всё на макс. FidelityFX Sharpening - игра поддерживает сама эту технологию AMD. Хотя Image Sharpening работает и без поддержки в играх этой технологии поддержка не нужна. Ну не знаю, может там какой-то расширеный dithering в Borderlands 3 :)))

Версия игры Borderlands 3: August 31, 2023 + 24 DLC. Игра уже закончила свой жизненный цикл и не получает обновления.









8. Cyberpunk и настройки.







Киберпанк я наиграл часов 260 (тоже на Веге), 3 прохождения, я как раз проходил на версиях 1.43-1.61. Игра с хорошей графикой (не с отличной и тем более не с выдающейся, всего лишь с хорошей). Достаточно качественные и детальные текстуры для 2020-го года, когда вышла игра, хорошее освещение, даже без технологий NVidia Raytracing. Есть по графике и список серьёзных замечаний таких, как отображения элементов природы, отвратительная пустыня, ужасные машины и так далее. Но это уже сейчас выходит за рамки этой статьи - их можно долго перечислять. Достаточно удачный гэймплэй, приятная стрельба, отличные снайперки и винтовки, вообще в целом мне нравится оружие в игре. Что касательно реиграбельности, конечно, и близко не Borderlands. Все мои три прохождения были прям копией одно другого. Ну, концовки разные, ну и что. От того, за кого играешь там ничего не зависит. Есть проблемы с балансом (были на тот момент, сейчас не знаю). Были какие-то баги нерешённые. Но то, что Киберпанк это прям глюкодром, как многие пишут, я не согласен. У меня игра шла всегда стабильно. Производительность - с ней были проблемы. Это, кстати, единственная игра, которая со временем, с новыми патчами не растёт производительность, а наоборот падает.

Ни для кого не секрет, что в эту игру активно вкладывалась кампания NVidia. Все её технологии трассировки лучей максимально представлены в Киберпанке. Не исключено, что серьёзно замедлены видеокарты конкурентов. А как иначе? Что же касается самого Raytracing в рамках этой статьи я не тестировал эту технологию. Здесь Cyberpunk использовался исключительно как контрольный бенчмарк. И кроме бенчмарка я ничего не запускал.

В дальнейшем, конечно, я вернусь в Cyberpunk. Нужно пройти это новое DLC, я его ещё не видел. Говорят, что там очень многое переделали с версии 1.61 в которую я играл. Просто я переиграл в своё время, и мне нужно от Киберпанка отдохнуть, но я вернусь и Смэшеру хэдшотов настреляю ещё!!









Настройки Cyberpunk







Честно говоря, начинает раздражать почему никто не может вместить эти несчастные настройки графики на один экран!!! Какое вам нужно разрешение, чтоб у вас всё влезло?? 2560x1440 мало??





В общем, всё на макс. Отключен Motion Blur, отключен FSR/DLSS, отключен Raytracing.



Кстати, получается идеальный дополнительный бенчмарк. Игра ведёт себя совершенно по-другому, работает другом движке, и в итоге будет более полноценный разгон, более целостная картина.



Версия игры Cyberpunk 2.10, свежая версия, я в неё ещё не играл. Пока набирал этот текст и готовил материал, вышла 2.11 :)))



Выбор Cyberpunk был ещё в том, что игра хотя бы какие имела претензии на "next-gen" на графику нового поколения хотя бы в тот момент, когда она вышла. А так бы взял бы тот же Far Cry 6 наверно лучше, я его намного больше люблю.











9. Remnant II и настройки







Мало что могу сказать про эту игру. Вообще рядом с этими двумя мастодонтами смотрится несерьёзно. Я её взял исключительно из-за заявок на next-gen. Unreal Engine 5, это шутер, там можно стрелять. Ну и что, почему нет? Первые впечатления пока не очень. Кроме качественных красивых текстур не видно никаких признаков суперграфики. Мир выглядит пусто. Боёвка убогая, на троечку в лучшем случае. Ну и вид из третьего лица. Я ещё немножко побегаю в этой игре. Там тоже можно качаться, много разного лута, всяких предметов, ресурсов, оружие есть разное. Собаку даже дают. Короче, я попробую, но пока не впечатлило и некст-геном не пахнет. И производительность низкая для такой графики, около 100 FPS в 2560x1440, могло бы быть больше на мой взгляд.





Настройки Remnant II











Всё на макс, FSR/DLSS выключен, Motion Blur выключен.



Версия игры Remnant II: 402.015 + 5 DLC 10.01.2024



В игре нет бенчмарка, поэтому тестирование в ней проводиться не будет, разгон будет основан только на Borderlands 3 и Cyberpunk. В конце статьи будет видео с мониторингом производительности по Remnant II.Профиль разгона уже будет применён.



10. Разгон Powerlimit





Начнём с поверлимита. Прежде всего, карте необходимо питание, нужно максимально освободить лимиты и протестировать.









Получается скромненько так. На первый взгляд график почти линейный, но, с другой стороны, +15% (+60 Ватт между и +8 градусов на хотспоте) и всего лишь +1% FPS. Это мало или во что-то упираемся. Может быть разгон других параметров даст больший прирост, посмотрим.



Вот мониторинг температуры на +15%. Зdmark Time Spy Extreme Stress Test три круга.











По сравнению с PL0:



CPU и ЧИПСЕТ остались те же температуры



GPU плюс 4 градуса

VRM плюс 8 градусов

ПАМЯТЬ плюс 4 градуса

HOTSPOT плюс 8 градусов

Вот так вот. 60 Ватт добавили температур.

78 - всё равно приемлемая, даже относительно холодная температура хотспота. Применяем +15% Powerlimit для дальнейшего разгона. По питанию мы карту в рамках родного биоса максимально освободили - 466 Ватт, больше нельзя, только прошивать чужой биос. Что мы делать не будем в рамках этой статьи. Следующие 60 Ватт там будет экспоненциальный рост температур. Думаю, что эта система не очень подходит для перепрошивки либо температуры будут очень горячие на максимальном поверлимите. Например, биос ASRock 7900 XTX Aqua 480*1.15 = 552 Ватта это ещё 90 Ватт к этим 466 Ваттам. А по температурам это не "ещё 1.5 раза по 8" (то есть 90 что и так многовато для хотспота, но ещё в пределах), а будет ГОРАЗДО больше. Ну если только менять систему охлаждения. Это уже серьёзные действия, за которые хотелось бы получить столь же серьёзный прирост FPS в играх, но пока это никто не продемонстрировал. Если экстраполировать этот график до 550 Ватт (что может быть неверно) то получится ещё +1.5% FPS :))) Ради чего?



Оставляем PL+15%, крутим частоту.





11. Pазгон частоты

В этой части профиля разгона в драйвере Radeon Software:

1) Min Frequency оставляем 500 (оно так и было, мы его не трогали и не будем - не нужно)

2) крутим Max Frequency

3) Voltage 1150 mV как и был, не трогаем пока что (потом будем)



Мах Frequency - это всего лишь ориентир для драйвера. Он легко может, как и превышать её (аж на 150 МГц, например), так и работать на "сниженных" частотах в своих нужд - загрузки видеокарты, вписанности в теплопакет и так далее. Реальная частота в играх "плавающая".





Мы видим пик какой-то около 3000 МГц на Borderlands 3, а в Киберпанке видим, что прямая становится почти горизонтальной после 3000. Но, честно говоря, трудно делать какие-то основательные выводы кроме того, что в зоне 3000-3200 где наблюдаются максимальные фпсы видеокарта во что-то упирается. Это может всё что угодно, и Powerlimit, и завышенное напряжение с завода, и частота памяти, и даже мой не самый новый и не самый быстрый процессор. А может и всё сразу, несколько факторов одновременно могут быть.



Дополнительное тестирование частоты в этой зоне:









"Дело ясное, что дело тёмное". Упор в самом ярком виде. Мне чисто субъективно понравилось, как проходились бенчмарки на частоте 3150 МГц, и я решил оставить её. Никаких основательных доводов почему именно 3150 МГц. Чисто визуально субъективно показалось, что чуть получше. Не по одному разу проходил, и не по два...

Надо сказать, что на этом этапе я ещё сталкивался с большими трудностями из-за недостатка кэша и в Borderlands 3 это сказывалось. Порой одну частоту перемеривал по три, по четыре раза, а то и больше, пока не “прочищалось” и не шли повторяющиеся результаты.

В целом, когда такое происходит и разгон не даёт никаких плодов, есть некоторое расстройство и снижение ожиданий. Было понятно, что видеокарта разогнана с завода. Было ясно, что чип 7900 XTX один из самых слаборазгоняющихся. Не в абсолютных значениях, а именно в плане прироста FPS в играх. Ну посмотрим, что будет дальше. У нас впереди ещё половина разгона как минимум - память и андервольт.

Берём частоту 3150 МГц, PL+15% и приступаем к разгону памяти.





12. Разгон памяти



Ставим Max Frequency в разделе VRAM Tuning профиля разгона в драйвере. Есть нюанс. Реальная частота примерно минус 15 МГц от задаваемой в Max Frequency. Частота ставится жёстко. Напряжение памяти поменять нельзя, но оно также стоит жёстко в 1.35V. В общем, всё как на Веге с памятью (только Vega ставит ровно частоту памяти сколько задаёшь, без вычета 15 МГц).

Default timings.





Вот, это другое дело!! Вот как завелась! Когда я увидел, что спокойно проходит Cyberpunk на 2900 МГц, я очень обрадовался. Я не видел нигде до этого таких частот. (Потом мне в теме про видеокарты 7000-й серии на конференции показали 2950, но это уже было после того, как я поделился). К сожалению, на 2950 в киберпанке пошли зелёные квадратики, и он вылетел. Borderlands 3 вылетел уже на 2900.

Прирост на частотах памяти 2800-2850 +2,5%+3% FPS. Хорошие цифры.

Fast timings.









Мне не понравились эти фаст тайминги. Нет какого-то преимущества над обычными таймингами которое должно быть по идее. Не погналось как на обычных, начало вылетать раньше, Cyberpunk на 2750, а Borderlands 3 на 2800 МГц...



В общем, дело шло к ночи, я хотелось всё успеть сделать за сутки, и недолго думая, поставил частоты 3150/2850, a также PL+15% и пошёл в андервольт. Вот таблица:











Я чувствую, что что-то не то, что "не докладывают FPS". Какое-то упирательство опять во что-то или какое-то ощущение сниженной стабильности. Я уже сделал сотни тестов в этот день, я понимаю, что что-то идёт не так...

Но, с другой стороны, я уже устал, я не стал делать каких-то скоропалительных выводов на основании смутных ощущений, решил отложить дело, может что в голову придёт.

И я ночью пока отдыхал-спал вспомнил! Оказывает GDDR6 хитрая память с системой коррекции ошибок и что есть утилита memtest-vulkan, которой неоднократно на форуме тестировали память видеокарт на стабильность. Раньше ничего подобного не было, просто гнали память до артефактов до тех самых квадратиков и всё. Но тут имеет смысл проверять производительность. Память может работать на высокой частоте, но производительность снижаться из-за коррекции ошибок. У нас на конференции в теме про эти видеокарты некоторые даже используют майнерские алгоритмы для теста памяти на 7900 XTX.

Нам же хватит этого memtest-vulkan.

memtest-vulkan на 2850 МГц дефолт тайминги (нашёл две ошибки и остановился)









Ну и откатился на 2800 МГц:

memtest-vulkan на 2800 МГц дефолт тайминги (первичный тест пройден, дополнительно грел 20 минут)







20 минут я её жарил, память прогрелась аж до 84 градусов. Ошибок нет, все тесты прошли, будем считать, что всё нормально и 2800 - стабильная частота памяти.

Наш профиль разгона на текущий момент выглядит так - 3150/2800/1150mV/PL+15

Сделаем контрольный замер температуры 3DMark Time Spy Extreme Stress Test 3 круга:









CPU и ЧИПСЕТ не изменились

GPU минус 1 градус

VRM минус 2 градуса

ПАМЯТЬ не изменилась

HOTSPOT минус 4 градуса



Измерения происходили уже на следующий день после предыдущих замеров температуры, но, погода на улице, роза ветров и температура в комнате была той же самой.

Это прирост по отношению просто к PL+15%. То ест наш разгон частоты и памяти СНИЗИЛ температуры. Удивительно.



Приступаем к андервольту с этим профилем.



13. Разгон андервольт





Принцип разгона через андервольт контринтуитивен для оверклокера. Мы привыкли, что нужно повышать напряжение. Тогда чип возьмёт большую частоту. Да, соответственно, повысится тепловыделение, потребуется усиленная работа системы охлаждения, и так далее. Здесь же немного иной принцип. Есть теплопакет (в нашем случае 466 Ватт). Напряжение завышено с завода. Кстати, его повысить нельзя, только понизить можно в драйвере. И, по идее, по мере снижения напряжения, чип может пойти на более высокую частоту в рамках этого же теплопакета. Понятно, что тут вопросы стабильности, вопросы производительности. Надо тестировать. Поехали.

Voltage.









Borderlands 3 вылетела на напряжении 1030 mV. Cyberpunk в этот раз вылетел аж на 1090 mV. Хуже андервольтнулся чем на 2850 МГц частоте памяти.

Очень сильная взаимозависимость даже между такими не связанными, казалось бы, параметрами, как напряжение чипа и частота памяти. По сути, мы продолжаем наблюдать это упирание в ряд неизвестных для нас ограничений, и карта действительно разогнана с завода практически "до конца", мы выжимаем последнее, в рамках дополнительных 60 Ватт...



Borderlands 3 на напряжении 1070 mV показала прирост 2% FPS

Cyberpunk на напряжении 1110 mV показал прирост 2% FPS, Borderlands 3 - прирост 1% FPS





В общем, разгон закончен и у нас есть два профиля разгона - 3150/2800/1110mV/PL+15% - более лёгкий андервольт и 3150/2800/1070mV/PL+15% - более экстремальный андервольт.



Тестирование температур при андервольте. 1110mV (3DMark Time Spy Extreme Stress Test 3 круга)









CPU +2 градуса

ЧИПСЕТ не изменился



GPU +1 градус

VRM +1 градус

ПАМЯТЬ +2 градуса

HOTSPOT не изменился



Чуть повысились температуры по сравнению с 1150 mV.



1070 mV.









Аналогично на столько же чуть повысились температуры (+ ещё чипсет на 1 градус) у 1070 mV по сравнению с 1150 mV.

По сравнению же с исходным тестом "из коробки" мы имеем



CPU минус 3 градуса

ЧИПСЕТ минус 14 градусов



GPU минус 11 градусов

VRM минус 12 градусов

ПАМЯТЬ минус 8 градусов

HOTSPOT минус 12 градусов



При этом видеокарта разогнана, потребляет на 60 Ватт больше и даёт прирост +5% FPS (точнее подсчитаем чуть позже)





14. Дополнительное тестирование частоты на разных напряжениях.





Изначальный выбор частоты (3150 МГц) хоть и не был ошибочным, но был основан отчасти на несколько субъективном восприятии этих бенчмарков. А также, просто интересно понаблюдать, как себя будет вести разные частоты в зависимости от напряжения. Я выбрал два напряжения из готовых профилей - 1110 mV и 1070 mV.









Мы наблюдаем такой же упор, как и на 1150 mV, когда изначально гнал по частоте. Пик на 3150 МГц более ярко выражен, чем на 1150 mV. Там можно было подумать вообще, что погрешность измерений. А в Киберпанке прям параллельно полу.



А вот на 1070 mV картина немного другая. Пик сдвинулся на 3200 МГц. В принципе, прирост полфпс-почти целый фпс. Можно было оставить 3200. Может быть я потом с шагом 10 прогоню, найду лучше частоту в этой зоне :)) Киберпанк не работает на 1070 mV. Видно, что на этом напряжении видюха чуть вздохнула. Но это очень низкое напряжение, не каждая игра на нём будет стабильна.





15. Результаты разгона и выводы.





Финальный профиль разгона выглядит так: (также, есть такой же на 1110 mV, и ещё один на "нормальном" 1150 mV их три, я сделал на все случаи)









Замеры в играх на финальных профилях (Cyberpunk соответственно на 1110 mV)































Прирост в играх от разгона видеокарты



Borderlands 3: 216,89/206,2*100-100 = 5,18428709990300678952



Cyberpunk: 109,60/104,08*100-100 = 5,30361260568793235972









Выводы.





Неплохо, я считаю, учитывая то, что видеокарта сильно разогнана с завода, и чип 7900 XTX не особо гонящийся. Это вам не Vega с её 20%+ приростами фпс от разгона в играх.

Вы мне можете сказать, что смысл такого разгона очень небольшой, можно пренебречь этим маленьким приростом и сидеть в дефолте, сэкономив время и почти ничего не потеряв в плане производительности. Я, наверно, даже в чём-то соглашусь. Современный разгон больше превращается в какой-то спорт, чем реально практичный способ серьёзно повысить производительность, как это было ранее.

Вместе с тем, судя по тестам на сторонних ресурсах Sapphire Nitro 7900 XTX опережает AMD Reference 7900 XTX на те же 5%. Также пять процентов мы можем иметь от включения ReBar. 3 раза по 5 это уже 15%, это уже солидно. Поэтому 5% отдельно это, конечно, мало, но, в совокупности, может добавить и внести свой вклад.









Тест Borderlands 3 с отключенным ReBar

















Прирост от включения ReBar в Borderlands 3: 216,89/207,02*100-100 = 4,76765529900492706019









Теперь мини-тест на стабильность и заодно замеры температуры в целевой игре. 2 часа игры в Borderlands 3.









По сравнению с 5-минутным тройным прогоном 3DMark Time Spy Extreme Stress Test

CPU прибавил 6 градусов

ЧИПСЕТ добавил 1 градус



GPU прибавил 4 градуса

VRM прибавил 2 градуса

ПАМЯТЬ без изменений

HOTSPOT плюс один градус



Нагрелся немного процессор горячим воздухом, поднимающимся от видеокарты, впрочем, там далеко до каких-то даже просто высоких значений. Немного добавила в температуре и видеокарта, более холодные части больше прибавили в температуре, в целом видеокарта холодная. После 2 часов тяжёлой игры при среднем потреблении 393 Ватта согласно мониторингу HWInfo. Это достойно. Ещё раз похвалю инженеров Sapphire. Видеокарта явно сделана с любовью!







16. Видео, анализ видео и выводы





Минутный отрезок средней интесивности в Borderlands 3 c мониторингом Radeon Software









Анализ видео



1) Первый раз такое вижу, чтобы шэйдер кэш набрался бенчмарками. Их реально сотни было. Даже может 500. Но как видите, ни одного статтера, это DirectX 12!!

2) CPU UTIL в среднем около 55%. То есть процессора хватает чтобы крутить тяжёлую игру с 200 FPS

3) Хотел отметить, что упирается в 466W и соответственно GPU UTIL к 100%, а также что частота около 3000 ходит, но мало данных. Вообще в этой игре, уже после разгона видел и другие ситуации с этими параметрами. Мало данных, трудно делать выводы.

4) Игра идёт плавно (ну ещё бы на 200 фпс и не плавно) и играется легко.



Вы можете сами написать внизу в комментариях какие выводы можно сделать по этому видео, может я что не вижу.













Минутный отрезок слабой интенсивности (в городе) Remnant II с мониторингом Radeon Software

(Я внаглую применил профиль с 1070 mV и игра спокойно запустилась и виду не показала, как будто так и надо)





Анализ видео



Похоже я сделал ошибку. Надо было выбрать другое место, слишком низкая загрузка в городе только ближе ко второй половине карта начинает работать на полную. При этом в этом же месте в дефолте карта прям жёстко упиралась в ватты с отметки 405 Ватт не слезала. И я подумал, ну ок. А в разгоне да видимо ещё с андервольтом как-то иначе игра себя ведёт. Но я ещё плохо знаю эту игру, только разбираюсь с ней.



Вот реально, ничего тут такого нет, чтоб быть в два раза медленнее BL3. Ну в полтора раза ОК, было бы нормально, но в два - нет. Это учитывая, что Borderlands 3 сама по себе кривовата и имеет проблемы с производительностью.



В общем, извиняюсь, по этому видео действительно мало что можно понять...





По Киберпанку видео не будет я думаю вы это уже поняли. Я в него не играл, только как бенчмарк использовал чтобы более полноценный разгон получился. Кроме бенчмарка я ничего не делал в игре. И сейчас Cyberpunk уже перемещён с SSD на HDD. Вернусь к нему потом.





Что можно ещё сделать с разгоном, где выжать ещё из этой карты?





1) Думаю сделать тесты памяти с шагом 10 частоты 2800-2850. Где стабильно, где макс. производительность.

2) Частоты можно погонять в диапазоне 3150-3250 с шагом 10 в андервольте на напряжении 1070 mV

Это уже такие "тонкие настройки" боюсь, что они будут слишком игрозависимы, и не переносутся на другие игры. Подумать надо, как лучше.





Как бы я разгонял сейчас уже "с нуля" эту видеокарту с учётом этого опыта?





1) Также PL тесты и PL+15%

2) Память

3) Я бы делал таблицу как на процессорах - частота/напряжение.



Вот по примеру как я делал на этом i8700K после замены термоинтерфейса









Это долго. 3-4 дня где-то я это всё мерял. С видеокартой не быстрее. Но, по-хорошему надо делать так. Напряжение-частота. Будет полная картина.





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