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Жидкий металл 5 лет спустя - замена термоинтерфейса на процессоре Intel Core i7 8700K

Насмотревшись разных картинок как жидкий металл якобы въедается в медь и другие материалы, А также из соображений "не пора ли посмотреть и/или как либо улучшить температурный режим процессора". Я решил раскрутить и посмотреть что там внутри произошло за 5 лет. А также намазать новый слой жидкого металла.
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Всем добрый вечер. Статья будет неполной. Измерений никаких в ней не будет. Ни до ни после. До я делал измерения какие-то. Померял зачем-то одну игру в двух разрешениях (думал сравнить биос без ReBAR с бета-биосом с ReBAR'ом, но, конечно, не успел), а также запустил prime95 с отключенным AVX. Он у меня не взял рабочую частоту, с которой я сижу повседневно 5200 МГц - троттлинг и BSOD. Ну, то есть пора произвести обслуживание и замену термоинтерфейса. Пять лет прошло, с тех пор как я разгонял и тестировал процессор и память. Тогда prime95 брал эту частоту. а LinX брал 5000. и соответственно AVX offset - 2. Но это была другая Windows 10. 1607 или даже более ранняя, не суть. В играх я никаких проблем не испытывал, меня ничего не волновало, но тем не менее настала пора разобрать и посмотреть что там???

А после я просто не успел ничего померять. Как-то вдруг внезапно закончились выходные. Ну и как бы в планах было перешить биос на бета-биос поддержкой ReBAR (есть такой для моей матери). В рамках подготовки системы к апгрейду видеокарты. Ну и соответвенно на новом биосе по новому разогнать подсистему процессор-память. Удалось только запустить HwInfo64 фоном, поиграть полчаса в старую игру 2014 года Borderlands The Pre Sequel. От такой лайтовой нагрузки процессор находился в средней температуре около 60 градусов, а самый пик температуры на одном ядре был 74 градуса. Я не думаю что это о чём-то говорит и на этот результат надо как-то ориентироваться. при этой температуре у меня даже вентиляторы на кулере процессора не крутятся на 100%. Температура троттлинга ровно 100 градусов на Intel Core i7 i8700K. 

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Процессор естественно ещё 5 лет назад был скальпирован, и "сопли" под крышкой были заменены тем же самым термоинтерфейсом, что и нанесено сверху на крышку и на кулер - Thermal Grizzly Conductonaut.




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Технические характеристики

Корпус -  Thermaltake Core V71
Блок питания - 750W FSP Hydro G 80Plus Gold
Материнская плата - Asrock Z370 Taichi BIOS P1.80 (вот его и надо будет заменить на бета-биос с поддержкой ReBAR)
Процессор - Intel Core i7 8700K @ 5200 MHz (AVX-2, 1.425v) - скальп, thermal grizzly conductonaut
Система охлаждения процессора - воздушный кулер типа башня Noctua NH-D15 с двумя штатными вентиляторами
Оперативная память - 32G G-Skill Trident-Z DDR4 32GTZR Kit (2x16G) F4-3000C14D-32GTZR @ 3600CL17 1.375v
Видеокарта - XFX VEGA 64 LIQIUDCOOLED REFERENCE @ 1725MHz/1125MHz
Накопитель типа SSD - 512G Samsung 960 Pro
Накопитель типа RAID-массив из HDD - HDD RAID-0 2x6TB SATA HGST ULTRASTAR 7200 7K6000
Монитор - 27" Asus MG279Q IPS 4ms WQHD (2560x1440) 144Hz
Клавиатура - Cherry MX Board 3.0 Red Switch
Мышь - Steelseries Rival 300

Windows 10 LTSC 21H2 19044.1415

Нас здесь интересует больше всего процессор и кулер. Как известно, поверхности как крышки процессора Intel Core i7 i8700K так и основания кулера Noctua NH-D15 материал - никель. Самый подходящий металл для контакта со сплавами типа "жидкий металл", которые в своём составе как известно имеют ряд металлов переходного типа близких к неметаллам - индий, галлий и олово.

Вот и посмотрим, насколько легко удастся удалить жидкометаллический термоинтерфейс с поверхности никеля спустя 5 лет!!!

Корпус Thermaltake Core V71 это огромный корпус типа Big Tower, тяжеленный кусок железа где-то 20 килограмм весом примерно в сборе с комплектующими внутри. Он имеет пылевые фильтры. Которые с одной стороны мне очень надоедает что надо часто пылесосить что они забиваются пылью. Ну минимум где-то раза два в неделю если много использую активный режим корпусных вентиляторов. А я их включаю на полную в играх. Там есть переключатель - активный/тихий режим корпуса. А с другой стороны да, внутри корпуса пыли очень мало - решеточки очень плотные на фильтрах, с мелким зерном. Но та пыль которая проникает внутрь корпуса хоть её и мало, но она мелкодисперсная, и я немного опасаюсь её "трогать" каким-либо образом, потому что мелкодисперсная пыль очень хорошо накапливает статическое электричество. И соответственно высокий риск сжечь микросхемы например на материнской плате этим самым электричеством.

Но иногда всё равно я как-то стараюсь аккуратно где протереть, где вытряхнуть. А потом сбрасываю статику с многократным нажатием кнопки "Пуск" на верхней крышке корпуса при отключенном блоке питания. Так что там не "пятилетняя пыль". Но чаще, конечно, лень. Я думаю, вы не удивлены. Не представляете, как достаёт порой пылесосить эти пылевые фильтры!!!


Ну что, снимаем!!

Кстати, на удивление, никаких прилипаний, никаких отдираний, спокойно открутил кулер и поднял как будто там была простая термопаста, а не великий и ужасный жидкий металл.

Поверхность кулера

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Поверхность процессора


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Вот эти металлические горы ближайшие несколько часов будут выматывать все мои нервы. Особенно на процессоре. Знаете ли, в выходные хочется играть в игры на компьютере, а не заниматься выравниванием и полированием поверхностей при печально выключенном и разобранном компе.

Также на процессоре видно, какой я рукожоп был пять лет назад (ничего не изменилось), жидкий металл на текстолите (легко стирается бензином) а также следы высокотемпературного герметика, на который я клеил крышку после скальпирования. Может стоило и посмотреть что там под крышкой произошло за пять лет? Но это уже, честно сказать, было выше любых моих сил и не входило даже в самые смелые варианты моего плана мероприятий по обслуживанию/замене термоинтерфейса.

Ну что, принимаемся за дело.

Вот бензин. 





Вот паста ГОИ.


Спустя часа три монотонного занятия. Намазывания пасты ГОИ на металлические выпуклости на процессере или поверхности кулера, протирки тряпочкой, очистой бензином поверхности и т. д. и т. д.

Я понял что так я могу провозиться всю ночь с субботы на воскресенье. Какую всю ночь? Все двое суток можно полировать и не выполировать...

Состояние процессора через 3 часа:



Извиняюсь за нечёткую фотку. Что-то плохо сфоткал почему-то. Но горы видны. Хрен счищаются сволочи!!! Да и вообще в целом проц "грязный". Видно. Я и не думал что это такая проблема будет удалить жидкий металл.

Аналогичное состояние и на поверхности кулера:


Всё очень печально и пахнет тем, что я могу не успеть за выходные даже выполнить программу минимум "разобрать-зачистить-перемазать-собрать".


Поэтому в ход идёт тяжёлая артиллерия - наждачная бумага "нулёвка". На фото она уже вся в жидком металле. Пришлось ей как следует поработать.


Наконец-то!! Дело пошло!!! Но тут уже я начал опасаться что счищу лишнего, да это финишная такая, полировочная, но всё-таки наждачная бумага. Поэтому буквально немного поработав нулёвкой, потом ГОИ, потом бенз очистить, потом ещё раз, потом ещё раз. В общем, где-то ещё пару часов я развлекался.

Вот состояние поверхности кулера близкое к финальному (никакого идеала я конечно я и не ставил целью добиться, просто ровную поверхность)



Процессор тоже ровненький но не "идеально чистый"



"Монеткин тест"



Процессор:


Ну всё, пора обратно наносить жидкий металл, уже глубокая ночь, хочется спать. Надеюсь, вообще комп запустится хоть после этого (запустился, и не только).

Изопропиловая салфетка шла в комплекте к жидкому металлу Thermal Grizzly Conductonaut. Я протёр поверхности и кулера и процессора и вот я капнул ЖМ на поверхность радиатора кулера.



Тоже самое и на процессор:



Равномерно распределяем, есть специальная палочка в комплекте.





В общем, как-то так, собрал, чуть почистил внутри корпуса, Запустил всё нормально, операционная система загрузилась.

Я что хочу сказать. Конечно это не мышьяк не ртуть, это не яд. Но, я думаю что жидкому металлу внутри организма внутри пищеварительного тракта делать нечего, хорошего точно ничего не будет. Не жрите жидкий металл, это неполезно!! Поэтому тщательно помыл руки, коврик почистил с Vanish'ем как следует, все поверхности всё помыл всё оттёр.

Сел, поиграл в Borderlands The Pre Sequel, пофармил Iwajira на Moonstone'ы. Где-то даже минут 35-37 поиграл. Пиковая 73 на самом горячем ядре это конечно смешно. 27 градусов до температуры троттлинга. В общем, понятно что это не тест, это несерьёзно, ну а на большее меня уже не хватило. Я проснулся где-то в обед в воскресенье. Я понимал что уже шить биос я уже не буду, надо сделать все дела которые накопились на выходные вот у меня полдня осталось. Как-то странно так завершать статью без тестов. Может быть, у этой статьи будет продолжение, посмотрим. Может на этих выходных разгоню нормально с этим бета-биосом. С шагом 100 МГц, с подбором напряжений, с табличкой измерений, всё как полагается... Ну, после покупки видеокарты я точно напишу статью. Присматриваюсь пока к ASRock Radeon 7900XTX Phantom Gaming.

Пишите свои комментарии, что вы думаете на этот счёт. С удовольствием отвечу.

Ну а жидкий металл, как видите, нормально с никелем взаимодействует (всмысле, никак не взаимодействует и это хорошо). В кристаллическую решётку не проникает. Но, прилип за 5 лет основательно и счищать его был тот ещё геморрой.

Металл напоследок:



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Теги

intel разгон noctua overclocking скальпирование 8700k скальп conductonaut thermalgrizzly жидкийметалл
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