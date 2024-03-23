тестирование видеокарты 1660 в бенчмарке Chernobylite
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2 тестовых конфигурации и 1 видеокарта
1 система на амд 8320 4ггц 8 ядер
2 система на core i5-12400 box,кулер боксовый максимальный обороты,уже в комнате жара плюс 26 гр
видеокарта asus tuf 1660 6 ggb
мониторинг мси афтербурнер 4.6.5
вин 10,вин7, проверочная сцена бенчмарка лес,где максимум нагружает видеокарту
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движок игры Движок: Unreal Engine 4
видео на вин 7
скриншот системы
жесткий дик на вин7 с 10 года работает
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тестовая сцена для всех- лес,для начала я провел в вин7
настройки в бенчмарке максимум,ультра 1920х1080
результат
теперь в вин10 амд фх 8320
загрузка проца и видеокарты
теперь на core5-12400 тестировка
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фото конфига
скриншот
после теста максимальная температура гпу
коре 5 вообще ненагружаеться
даже проц небыл нагружен температура 50
выводя сделал после тестирования,нужна только видеокарта
начинаеться жара,видеокарта грееться,буду тестировать менее мощные игры
спасибо всем за внимание продолжу тестирование
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