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тестирование видеокарты 1660 в бенчмарке Chernobylite

2 процесора amd fx 8320 и core i5-12400 ,частоты зафиксированы 4 ггц, как покажут себя процессоры в бенчмарке
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2 тестовых конфигурации и 1 видеокарта

1 система на амд 8320 4ггц 8 ядер

2 система на core i5-12400 box,кулер боксовый максимальный обороты,уже в комнате жара плюс 26 гр

видеокарта asus tuf 1660 6 ggb

мониторинг мси афтербурнер 4.6.5

вин 10,вин7, проверочная сцена бенчмарка лес,где максимум нагружает видеокарту

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движок игры Движок: Unreal Engine 4

видео на вин 7

скриншот системы


жесткий дик на вин7 с 10 года работает

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тестовая сцена для всех- лес,для начала я провел в вин7


настройки в бенчмарке максимум,ультра 1920х1080


результат


теперь в вин10 амд фх 8320

загрузка проца и видеокарты

теперь на core5-12400 тестировка

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фото конфига

скриншот

после теста максимальная температура гпу

коре 5 вообще ненагружаеться

даже проц небыл нагружен температура 50

выводя сделал после тестирования,нужна только видеокарта

начинаеться жара,видеокарта грееться,буду тестировать менее мощные игры

спасибо всем за внимание продолжу тестирование

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1660 gtx core i5-12400 box
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