Тестирование amd fx-8320e,core i5-12400 box частота 4 ггц в 3х играх
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Здравствуйте! я протестировал в 3х играх в виндовс 10,сравнение amd fx-8320e 4ghzx8,core i5-12400 4 ghz(12потоков) частоту в биос зафиксировал постоянно,видеокарта 1660 gtx asus tuf
игры
1. The inquisitor
2. Control
3. Marvel's Spider-Man-Miles Morales
2 конфигурация системников
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процессор Amd fx-8320e 4ггц х 8
кулер ice-hammer 4401
материнская плата asus m5a78l-m plus/usb3
ssd a-data su650
блок питание fsp 700 pnr pro
оперативная память ddr3 amd R538G1601U2S-U 1.5V 1600 Mhz 11-11-11-28-2t
телевизор(hdmi) samsung 40" UE40C6510UW -60Ghz
конфигурация на core 5
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core i5-12400 box частота фиксирована 4 ггц -12 потоков
кулер бох
ssd a-data su635
материнская плата msi pro h610m-g ddr4 3200mhz
оперативная память ddr4 3200ghz amd 16-18-18-39-57-1t 1.35v xmp профиль в биосе
игры на hdd 4 Tb wester digital wd40ezaz новый
игровая мышь Microsoft IntelliMouse explorer 3.0 пользуюсь с 0'9 года
видео и фото снято на samsung s8
ось win 10 , msi afterburner v 4.6.5 для мониторинга загрузки процессора и видеокарты
фото испытуемых
коре 5
тестирование amd fx-8320
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The inquisitor, игра вышла 8 февраля 2024г ,движок unity
пробежка по рынку,всего 18 фпс
а теперь core 5 -12400, та же локация,рынок,самое начало игры
на коре 5- 26фпс,получше,игра 2024 года 1660 видеокарта самый минимум для этой игры,настройки 1920 х1080 ультра
игра Control,выход 27 августа 2019 года,движок игры Northligh
игра фпс мало зависит от процессора,
тестирование amd fx-8320
50 фпс
коре 5 тест
видео теста коре 5
тоже 50 фпс
игра Marvel's Spider-Man-Miles Morales,выход на пк 18ноября 2022г ультра,без лучей
фх тестировка,ураганный геймплей
гп не наполную загружено,фх мало процессора
сейчас тестировка core 5 -12400
62 avg гп 1660 наполную загружено
если смотреть тестирование на гамегпу,то видеокарта 1660 вообще нормально 60 фпс
видео коре 5 тестировки
спасибо всем за внимание,продолжу тестирование и сравнение процессоров в играх
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