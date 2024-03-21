Тестирование в дх 10 бенчмарках и играх видеокарты 1660 в вин7
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тестирование фх 8320 4 ггц х8 +1660 вин 7
бенчмарк devil may cry 4 1920x1080 8x макс
3 сцена из бенчмарка
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лост планет 2 бенчмарк дх 9
тест а
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тест б
резидент евил 5 бенчмарк дх10
переменный тест
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фиксированный тест
бенчмарк зов хуареа дх10 режим
сса4(bm only)
msaa-4x,меняеться только мсаа
бенчмарк в игре лост планет колония 1,-дх10 все режим, тестировка только 1я сцена
прохождение самой 1й сцены,процессора нехватает,гп недогруз
видео бенчмарка снял на с8,тестирование фх и 1660 вин7
бенчмарк жуст каус 2,в самой игре находиться,сцена бетонные джунгли,1920х1080 все максимум,всё вкл,
видео бенчмарка
бенчмарк Крузис 1,1920 макс,без сглаживания
бенчмарк кпу
бенчмарк кпу
бенчмарк гпу.версия крузис 1 - 1.1.1.6156
бенчмарк метро лл (13 год,оригинал)
гта 5 игра,дх10 ,1920,нормал
поездка на машине по городу
анабиоз-сон разума,игра с оригинального диска,дх10,1920 ультра все
игра red faction- guerilla ,1920 разрешение 4х,сглаживание,очень высоко,уровень-крушил все что можно
дх10 задействует только 2 ядра,однопоток
запускаю бенчмарк в игре warhammer 40.000 dawn of war,1920 макс
бенчмарк world in conflict, дх10 1920,ультра
мси показывает как загружен процессор во время прохождение бенчмарка,сколько требуеться гп видеопамяти
спасибо за внимание,продолжу тестировку процессора
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