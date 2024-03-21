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Тестирование в дх 10 бенчмарках и играх видеокарты 1660 в вин7

Результаты в бенчмарках дх 10 с процессором амд фх-8320 4ггцх8 ,протестирую игры вышли с 07 года
[ ] для раздела Блоги
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тестирование фх 8320 4 ггц х8  +1660 вин 7

бенчмарк devil may cry 4   1920x1080 8x макс

3 сцена из бенчмарка


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лост планет 2 бенчмарк дх 9

тест а

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тест б

резидент евил 5 бенчмарк дх10

переменный тест



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фиксированный тест

бенчмарк зов хуареа дх10 режим

сса4(bm only)

msaa-4x,меняеться только мсаа


бенчмарк в игре лост планет колония 1,-дх10 все режим, тестировка только 1я сцена

прохождение самой 1й сцены,процессора нехватает,гп недогруз


видео бенчмарка снял на с8,тестирование фх и 1660 вин7

бенчмарк жуст каус 2,в самой игре находиться,сцена бетонные джунгли,1920х1080 все максимум,всё вкл,

видео бенчмарка

бенчмарк Крузис 1,1920 макс,без сглаживания

бенчмарк кпу

бенчмарк кпу

бенчмарк гпу.версия крузис 1 -  1.1.1.6156

бенчмарк метро лл (13 год,оригинал)

гта 5 игра,дх10 ,1920,нормал

поездка на машине по городу

анабиоз-сон разума,игра с оригинального диска,дх10,1920 ультра все

игра red faction- guerilla  ,1920 разрешение 4х,сглаживание,очень высоко,уровень-крушил все что можно

дх10 задействует только 2 ядра,однопоток

запускаю бенчмарк в игре warhammer 40.000 dawn of war,1920 макс


бенчмарк world in conflict, дх10 1920,ультра

мси показывает как загружен процессор во время прохождение бенчмарка,сколько требуеться гп видеопамяти

спасибо за внимание,продолжу тестировку процессора









































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