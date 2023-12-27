конфигурация, вин 10 (скачана в 12 июня21, без обновлений)

сборка i5 мне вышла,все по отдельности покупалось,проц 1.5 года на полке пролежал

конфиг тестировал,открытый тестовый стенд

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будет похолодней на улице,переверну 1660 ,такая схема

оперативка,вобщем все в биосе на авто,проц в играх 4ггц все

будет в некоторых играх сравнение с фх процем,так как рядом на столе конфиг,я быстро переключаю

хорошее мое изобретение для обдува врм питания проца

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интересно кулер на фх айс -хаммер- 44,на хлоде даже минус 15 свойств не теряет,кулер купил в 09 году

вот эти крепления делал,думал пригодяться,думаю нет,ломать ничего не буду

1. кит alan wake 2

1920x1080 ultra, лучи выключены

19-20фпс,играть можно,плавно идет,хотя бы так

через 1 год я подумаю,приобрести ртх видеокарту до 30 тыщ,уже сейчас 1660 сдает позиции

2.робокоп





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возле стенда плюс 17,потому и гп 60-65 градусов,игра до 30 фпс нормально тянет 1660

3 кит -резидент евил 4 ремарк

настройки все макс,кроме рейтресинг

под 40 фпс,не фризит

4 сердце атома

вообщем сначала по улицам иду,много фпс показывеет,потом 38 фпс,тяжелая сцена

идет игра нормально,в вин 10 ничего не удалял,антивирусник,еще кортану,вин 10 как есть

5 амнезия бункер,ну тут 60 фпс залочен

6 ватч догс легион,бенчмарк





вот настройки игры вот тестировка,график загрузки видеокарты,загрузка процессора,непосредственно во время теста бенчмарка

7 кингдом ком деливеранси,вообще нормально фпс

а сейчас фх протестировал кингдом,тотже участок,самое начало игры пробежка в деревне

проц тормозит фх

фх проц тест ассасин оригин бенч

игра,прогулка по местности ,фх проц вообще на полную загружен

вот щас коре 5 тестировка

бенч

игра

конечно у видеокарты шум от макс оборотов вентиляторов

тестировка конечно нужно проверять игры,

аттила бенч

8

8хмсаа ультра1920

настройки по овер ру

78 фпс

фх проц тест 8 хмсаа бенч

атилла

фх проц настройки атилы как у овер ру,есть сравнение и сходиться результаты





коре 7

10 игра на сегодня,я уже запутался,надо будет мне,атилла,вархаммер1.2 3 бенчмарка,3 процессора протестировать

mount blade 2 -bannerlord

бенчмарк,давно охотился на эту игру





на этом пока все,тотал вар я еще протестирую,там чисто процессорозависимость

протестировал в синебенч 23

мощность проца

температура процессора,синебенч не сильно нагружает процессор

коре 5 тотал вар ром 2,1920 предельно,бенчмарк

теперь фх проц,теже настройки









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всем спасибо за внимание,продолжу тестировку,поработал над ошибками с прописью