Продолжение тестирования процессора Core i5-12400 в играх
реклама
конфигурация, вин 10 (скачана в 12 июня21, без обновлений)
сборка i5 мне вышла,все по отдельности покупалось,проц 1.5 года на полке пролежал
конфиг тестировал,открытый тестовый стенд
реклама
будет похолодней на улице,переверну 1660 ,такая схема
оперативка,вобщем все в биосе на авто,проц в играх 4ггц все
будет в некоторых играх сравнение с фх процем,так как рядом на столе конфиг,я быстро переключаю
хорошее мое изобретение для обдува врм питания проца
реклама
интересно кулер на фх айс -хаммер- 44,на хлоде даже минус 15 свойств не теряет,кулер купил в 09 году
вот эти крепления делал,думал пригодяться,думаю нет,ломать ничего не буду
1. кит alan wake 2
1920x1080 ultra, лучи выключены
19-20фпс,играть можно,плавно идет,хотя бы так
через 1 год я подумаю,приобрести ртх видеокарту до 30 тыщ,уже сейчас 1660 сдает позиции
2.робокоп
реклама
возле стенда плюс 17,потому и гп 60-65 градусов,игра до 30 фпс нормально тянет 1660
3 кит -резидент евил 4 ремарк
настройки все макс,кроме рейтресинг
под 40 фпс,не фризит
4 сердце атома
вообщем сначала по улицам иду,много фпс показывеет,потом 38 фпс,тяжелая сцена
идет игра нормально,в вин 10 ничего не удалял,антивирусник,еще кортану,вин 10 как есть
5 амнезия бункер,ну тут 60 фпс залочен
6 ватч догс легион,бенчмарк
вот настройки игры вот тестировка,график загрузки видеокарты,загрузка процессора,непосредственно во время теста бенчмарка
7 кингдом ком деливеранси,вообще нормально фпс
а сейчас фх протестировал кингдом,тотже участок,самое начало игры пробежка в деревне
проц тормозит фх
фх проц тест ассасин оригин бенч
игра,прогулка по местности ,фх проц вообще на полную загружен
вот щас коре 5 тестировка
бенч
игра
конечно у видеокарты шум от макс оборотов вентиляторов
тестировка конечно нужно проверять игры,
аттила бенч
8
8хмсаа ультра1920
настройки по овер ру
78 фпс
фх проц тест 8 хмсаа бенч
атилла
фх проц настройки атилы как у овер ру,есть сравнение и сходиться результаты
коре 7
10 игра на сегодня,я уже запутался,надо будет мне,атилла,вархаммер1.2 3 бенчмарка,3 процессора протестировать
mount blade 2 -bannerlord
бенчмарк,давно охотился на эту игру
на этом пока все,тотал вар я еще протестирую,там чисто процессорозависимость
протестировал в синебенч 23
мощность проца
температура процессора,синебенч не сильно нагружает процессор
коре 5 тотал вар ром 2,1920 предельно,бенчмарк
теперь фх проц,теже настройки
всем спасибо за внимание,продолжу тестировку,поработал над ошибками с прописью
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила