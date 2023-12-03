Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
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конфигурация системник
открытый тестовый стенд на столе,фото с самсунг с8
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ryzen 5 3600 box
id-cooling se-224-xt
материнская плата dexp b450m-hdv/dx
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оперативка амд 3.2ггц 16-18-18-39 1.35в
ссд а-дата су-650
бп 600вт фсп-80гл
видеокарта 1660 асус тюф ддр5
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включаю мси для мониторинг загрузки цп и температуры
мне пришлось добавить ещо один стол
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начну с биоса,биос простой и понятен
системка ось
бенчмарк 3дмарк14
time spy
fire strike
cloud gate
3dmark06
1m
r6e bench
renderbench
кулер охлаждает нормально,температура 20 градус возле стенда
лин
всем спасибо за внимание,подберу игры,протестирую в играх
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