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Экономные E-Cores против производительных P-Cores: игровое тестирование 12900K

Сравнение экономных и производительных ядер Intel Core i9-12900k в игровых сценариях. Отключение и поочередное тестирование E-Cores vs P-Cores.
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Intel Core i9-12900K — обзор и тест / ProCompSoft

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Intel представила линейку процессоров нового поколения под кодовым названием Alder Lake. Сокет LGA1700 впервые использует комбинацию экономичных и производительных ядер. В случае с Intel Core i9 12900k мы имеем 16 ядер (8+8). Многие фанаты компании скептически отнеслись к такому нововведению. Некоторые знатоки предполагали, что слабые ядра будут ухудшать игровую производительность и ни на что не способны отдельно.

Методика тестирования

Было выбрано несколько современных и классических игр. Этот не полностью симулирует ситуацию, так как отключить все мощные ядра невозможно. Для минимизации влияния пришлось отключить 7 P-Cores и снизить частоту последнего до уровня E-Cores. После этого с помощью диспетчера задач выключалось производительное ядро для каждой игры. 

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Intel Core i9-12900K E-Cores Only Performance Review | TechPowerUp

Для тестирования 8 мощных ядер просто отключались энергоэффективные. Гипертрединг выключаем. Видеокарта RTX3080 исключает упор в графический адаптер в большинстве игр с разрешением 1080р.

Игровые результаты

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Очень старая и частотозависимая игра CS:GO показывает значительный разрыв. Процессор Intel Core i9-12900k с производительными ядрами показывает до двух раз больше на счетчике FPS. Среднее значение 366 и 693 fps. Даже слабых ядер достаточно для комфортной игры за монитором 240 или 360Гц.

По-настоящему невероятно требовательная игра, едва ли не единственный представитель NextGen симуляторов. В Microsoft Flight Simulator 2020 разница не столь существенна. Флагман Alder Lake показал в среднем 69 fps с «ядрами-огрызками». Все еще больше некоторых Intel Core/AMD Ryzen прошлых лет. Показатели 1%/0.1% low крайне стабильные в обоих случаях. P-Cores позволяют приблизить средний счетчик к отметке 95 fps. 

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PUBG – игра сильно зависит от частоты ядер. Разница составляет до 80%, но показатели среднего фпс, редких и очень редких событий все еще позволяют играть с комфортом на мониторах 144Гц даже на эффективных ядрах. 

Обратите внимание на потребление энергии. E-Cores «кушают» в пределах 25-35Вт, в зависимости от игровой ситуации. Forza Horizon 5 идет прекрасно на обеих конфигурациях. Разница предсказуема – около 80 fps. 

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RDR2 более чувствительный к частоте ядер. Intel i9-12900k без гипертрединга показал 136 FPS с мощными ядрами и 65 FPS с энергоэффективными.

Двукратный прирост в CyberPunk2077 не оказывается сюрпризом. Возможно, с включенным HT разница была бы более заметной.

 

Hitman 3 – 118 FPS против 192 FPS, потребление энергии на 55Вт выше.

Немного устаревшая, но все еще актуальная игра Witcher 3. Типичный разрыв до 80%. Все равно геймеры могут насладиться плавным геймплеем в 130+ фпс при потреблении энергии, сравнимой с мобильными чипами Apple M1 –20-30W.

Вывод

Когда выйдет новый процессор Intel Alder Lake и цена - CYBER STATE

У Intel получился неплохой продукт, который пока еще нужно научить правильно работать с программным обеспечением. Такой подход давно используют в мобильных телефонах, что крайне важно для автономности. При наличии видеокарты с потреблением 300Вт разница в 50Вт CPU Power не кажется чем-то значимым. Вполне вероятно, что в ближайшее время разработчики игр и программ заставят экономные и мощные ядра работать в тандеме для обеспечения лучшего быстродействия. 

 

 

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intel alder lake lga1700 12900k p-cores
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