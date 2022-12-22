Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
Введение.
реклама
В середине 2019 года в интернете было опубликовано огромное количество однотипного материала с инструкциями как играть в игры на картах для майнинга от Nvidia. К счастью, или к сожалению, для русскоговорящего пользователя на текущий момент в 99% случаев инструкцией будет являться ряд видеороликов на площадке YouTube от Maddy MURK, созданных еще в 2019 году.
Качество и информативность этих видеороликов значительно хромает, а актуальность сильно устарела, появились более доступные способы, которыми я хочу с ваши поделиться.
Так что, если вы заинтересованы в том, что бы в конце 2022 года купить видеокарту для игр совсем уж за дешево, то данная статья для вас.
Данная статья является инструкцией к действию только под Windows.
реклама
Среди разновидностей карт, выпущенных для майнинга, приведу несколько:
P106-090 — аналог GTX 1050 Ti
P106-100— аналог GTX 1060 6GB
P104-100 —аналог GTX 1070 (4,8 гб.)
P104-101 — аналог GTX 1080 (с меньшим объемом памяти)
P102-100 — GTX 1080 Ti (с меньшим объемом памяти)
P102-101
В том числе, возможно использовать такие карты как NVIDIA CMP и так далее.
реклама
На торговой площадке цены на P106-100 в среднем составляют 2500р, можно найти как за 1500р., так и за 4000р.+ А ведь это аналог GTX 1060 6GB , цены на которые значительно выше.
Понятное дело, что угадать на сколько карта будет жива и как ее обслуживали не возможно, тем не менее, решает цена.
реклама
Лично мой путь начался с покупки P106-100 за 2000р. с корпусными вентиляторами.
За картой не следили, система питания была вся в пыли, чипы памяти немного поджарены, оставалась надежда, что родные вентиляторы умерли быстрее, чем карта была умайнена в хлам и корпусные вентиляторы, работающие на максимальной скорости вращения, хоть как - то ее спасли.
В любом случае, она работает стабильно и исправно.
Теперь к сути, что и как:
Вам необходимо наличие iGPU , либо второй видеокарты. Windows 10 1803 или новее.
1. Драйвера 417.35 и выше
Начиная с драйвера 417.35 и выше были внедрены изменения, не позволяющие ранее доступными способами вносить изменения и заставлять карты для майнинга поддерживать DirectCompute и соответственно играть в игры.
На текущий момент энтузиастами выпущена программа, позволяющая в автоматическом режиме вносить необходимые изменения в драйвер и, что не мало важно, подписывать его.
https://github.com/dartraiden/NVIDIA-patcher
Инструкция довольно проста:
- Распаковываем скаченный драйвер..
- Перемещаем файлы из скаченного архива в папку с драйвером.
- Запускаем Patch.bat с правами администратора.
- Проверяем, чтобы /Display.Driver/nv_disp.cat был подписан сторонним сертификатом.
- Устанавливаем драйвер в ручном режиме, выбрав модель 3D видеокарты, а не карты для майнинга.
В результате драйвер будет установлен и появится поддержка DirectCompute.
Поделюсь ссылками на уже измененные драйверы.
526.98
https://www.mediafire.com/file/pu68rh23ckoouky/526.98-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.zip/file
527.37
https://www.mediafire.com/file/kjmcc5gi97dankv/527.37-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.rar/file
2. Драйвера 417.23 и ниже
1. Устанавливаем драйвер вручную, выбрав аналог вашей видеокарты.(см. перечень выше)
2. Переходим в редактор реестра по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 (последняя папка может меняться в зависимости от многих факторов)
3. Вносим изменения в ключи
AdapterType - 0, либо 4 в случае, если у вас не будет результата.
EnableMsHybrid -1 (Intel) , либо 2 (AMD). Хотя, на самом деле, не советую привязываться к конфигурации и попробовать оба значения, если у вас не будет результата.
4. Сохранить изменения и выполнить перезагрузку.
5. В результате появится поддержка DirectCompute.
3. Как играть?
При наличии iGPU
1. Необходимо войти в настройки Панели управления Nvidia
2. В разделе Manage 3D Setting необходимо выбрать вашу карту как "Высокопроизводительный процессор Nvidia"
3. Зайти в настройки Windows- Система - Дисплей - Настройки графики - выбрать интересующее приложение и в свойствах для него указать высокая производительность, где будет указана Ваша видеокарта
Без iGPU, использую вторую видеокарту для вывода картинки на монитор - просто зайти в "Управление компьютером" и отключить видеокарту, используемую для вывода изображения. В данном случае потеря производительности будет несколько выше.
Вы прекрасны!
За символические деньги, тем более намного дешевле RX470-580 вы можете получить в свое распоряжение игровую видеокарту, которая не предназначена для этого.
Падение производительности есть, но оно в пределах 5-15% от аналога.
За видео сравнениями, производительностью вам на YouTube.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила