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Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году

В данной статье я расскажу вам о способах, которые позволяют играть в игры и использовать карту для майнинга от Nvidia как обычный графический ускоритель.
[ ] для раздела Блоги
3
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
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Введение.

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В середине 2019 года в интернете было опубликовано огромное количество однотипного материала с инструкциями как играть в игры на картах для майнинга от Nvidia. К счастью, или к сожалению, для русскоговорящего пользователя на текущий момент в 99% случаев инструкцией будет являться ряд видеороликов на площадке YouTube от Maddy MURK, созданных еще в 2019 году.

Качество и информативность этих видеороликов  значительно хромает, а актуальность сильно устарела, появились более доступные способы, которыми я хочу с ваши поделиться.

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Так что, если вы заинтересованы в том, что бы в конце 2022 года купить видеокарту для игр совсем уж за дешево, то данная статья для вас.

Данная статья является инструкцией к действию только под Windows.

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Среди разновидностей карт, выпущенных для майнинга, приведу несколько:

P106-090 — аналог GTX 1050 Ti
P106-100— аналог GTX 1060 6GB
P104-100 —аналог GTX 1070 (4,8 гб.)
P104-101 — аналог   GTX 1080 (с меньшим объемом памяти)
P102-100 —  GTX 1080 Ti (с меньшим объемом памяти)
P102-101

В том числе, возможно использовать такие карты как NVIDIA CMP и так далее.


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На торговой площадке цены на P106-100 в среднем составляют 2500р, можно найти как за 1500р., так и за 4000р.+ А ведь это аналог GTX 1060 6GB , цены на которые значительно выше.

 

Понятное дело, что угадать на сколько карта будет жива и как ее обслуживали не возможно, тем не менее, решает цена.

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Лично мой путь начался с покупки P106-100 за 2000р. с корпусными вентиляторами. 

За картой не следили, система питания была вся в пыли, чипы памяти немного поджарены, оставалась надежда, что родные вентиляторы умерли быстрее, чем карта была умайнена в хлам и корпусные вентиляторы, работающие на максимальной скорости вращения, хоть как - то ее спасли. 

В любом случае, она работает стабильно и исправно.


Теперь к сути, что и как:

Вам необходимо наличие iGPU , либо второй видеокарты. Windows 10 1803 или новее.

1. Драйвера 417.35 и выше

Начиная с драйвера 417.35 и выше были внедрены изменения, не позволяющие ранее доступными способами вносить изменения и заставлять карты для майнинга поддерживать DirectCompute и соответственно играть в игры.

На текущий момент энтузиастами выпущена программа, позволяющая в автоматическом режиме вносить необходимые изменения в драйвер и, что не мало важно, подписывать его.

https://github.com/dartraiden/NVIDIA-patcher

Инструкция довольно проста:

  1. Распаковываем скаченный драйвер..
  2. Перемещаем файлы из скаченного архива в папку с драйвером.
  3. Запускаем Patch.bat с правами администратора.
  4. Проверяем, чтобы /Display.Driver/nv_disp.cat  был подписан сторонним сертификатом.
  6. Устанавливаем драйвер в ручном режиме, выбрав модель 3D видеокарты, а не карты для майнинга.

В результате драйвер будет установлен и появится поддержка DirectCompute. 

Поделюсь ссылками на уже измененные драйверы.

526.98
https://www.mediafire.com/file/pu68rh23ckoouky/526.98-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.zip/file

527.37
https://www.mediafire.com/file/kjmcc5gi97dankv/527.37-desktop-win10-win11-64bit-international-dch-whql.rar/file

2. Драйвера 417.23 и ниже

1. Устанавливаем драйвер вручную, выбрав аналог вашей видеокарты.(см. перечень выше)

2. Переходим в редактор реестра по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001 (последняя папка может меняться в зависимости от многих факторов)

3. Вносим изменения в ключи 

AdapterType - 0, либо 4 в случае, если у вас не будет результата.

EnableMsHybrid -1 (Intel) , либо 2 (AMD). Хотя, на самом деле, не советую привязываться к конфигурации и попробовать оба значения, если у вас не будет результата.

4. Сохранить изменения и выполнить перезагрузку.

5. В результате появится поддержка DirectCompute.


3. Как играть?

При наличии iGPU

1. Необходимо войти в настройки Панели управления Nvidia

2. В разделе Manage 3D Setting необходимо выбрать вашу карту как "Высокопроизводительный процессор Nvidia"

3. Зайти в настройки Windows- Система - Дисплей - Настройки графики - выбрать интересующее приложение и в свойствах для него указать высокая производительность, где будет указана Ваша видеокарта


Без iGPU, использую вторую видеокарту для вывода картинки на монитор - просто зайти в "Управление компьютером" и отключить видеокарту, используемую для вывода изображения. В данном случае потеря производительности будет несколько выше.


Вы прекрасны! 
За символические деньги, тем более намного дешевле RX470-580 вы можете получить в свое распоряжение игровую видеокарту, которая не предназначена для этого.

Падение производительности есть, но оно в пределах 5-15% от аналога.

За видео сравнениями, производительностью вам на YouTube.

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Теги

nvidia игры майнинг i-gpu p104-100 p106-090 p106-100 инструкция
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