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Аудиоплеер PD5 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5. 3, а также обширный набор кодеков.

Компания Astell & Kern представила новую модель цифрового аудиоплеера SR35 с названием PD5. Новый A&K PD5 позиционируется производителем как усовершенствованный медиаплеер, который вполне может пополнить список лучших устройств для прослушивания аудио высокого разрешения. Точная дата выхода и стоимость пока неизвестны, но ожидается, что плеер будет представлен как модель начального уровня, и цена не будет чрезмерно высокой.

PD5. Источник изображения: Astell & Kern

Ключевой особенностью устройства является наличие восьми ЦАП, что позволяет пользователю выбирать между режимом с 4 или 8 ЦАП. Использование 4 ЦАП продлевает время автономной работы до 28 часов, в то время как режим с 8 ЦАП обеспечивает более высокое качество звучания.

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Еще одной инновацией медиаплеера является опция EnviroTune, которая является прототипом системы активного шумоподавления. Она определяет окружающий шум и адаптирует воспроизводимый звук, чтобы обеспечить наилучшее звучание в текущих условиях.

PD5. Источник изображения: Astell & Kern

Технические характеристики PD5 включают поддержку PCM 32 бит/384 кГц и DSD256, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и широкий набор поддерживаемых кодеков. Плеер работает под управлением Android, хотя конкретная версия операционной системы не была указана компанией. Корпус устройства выполнен из алюминия, но без указания габаритов сложно сравнить его размеры с SR35.