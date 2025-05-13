Теперь эмулятор PlayStation 3 можно использовать на устройствах с Android 10 и более новыми версиями

Недавно представленный эмулятор PS3 для Android, RPCSX-UI-Android, получил обновление. Новая версия v20250425 привносит ряд улучшений. Среди наиболее заметных – корректировки интерфейса, включая добавление возможности выбора пользователя и перемещение настроек управления пользователями в основное меню настроек, вероятно, для повышения удобства использования.

Ключевым аспектом последнего релиза является расширенная совместимость. Теперь эмулятор PlayStation 3 совместим с устройствами под управлением Android 10 и выше. Ранее минимальным требованием была версия Android 12 и выше. Вместе с обновлением эмулятор PS3 для Android получил и ряд новых возможностей.

Например, появилась опция пользовательской настройки загрузки библиотеки RPCSX, которая должна предоставить пользователям больше контроля над управлением библиотеками. В версии v20250425 также реализована возможность игнорировать ошибки проверки обновлений, что обеспечивает большую гибкость при работе с пользовательскими библиотеками. Предусмотрены механизмы восстановления в случае неудачной установки пользовательской библиотеки.

В новой версии RPCSX-UI-Android интегрирована система проверки драйверов GPU. Также заявлена поддержка пользовательских конфигураций оборудования.

Помимо всего прочего, в версии v20250425 внесены и другие изменения, включая поддержку параллельной загрузки и визуальное обновление ControlPanel. Все эти улучшения, по всей видимости, направлены на укрепление основных функций эмулятора PS3 и расширение поддержки платформы, что может указывать на подготовку к более масштабному обновлению в будущем.