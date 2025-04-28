Телефон обладает 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200 на 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Новый защищенный смартфон, помимо проектора, может похвастаться AMOLED-экраном. Также Tank 4 Pro оснащен камерой ночного видения и работает под управлением ОС Android.

Название Tank может быть знакомо некоторым пользователям, так как компания Unihertz уже выпускала смартфоны этой серии. Теперь линейка пополнится еще одним устройством под названием Tank 4 Pro.

Tank 4 Pro будет оснащен встроенным проектором, способным транслировать видео на проекционный экран, хотя и с невысокой яркостью. Официально заявленная яркость встроенного проектора составляет 100 люмен при разрешении 1280 x 720 пикселей.

Телефон также оснащен 6,73-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3200 x 1440 точек и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, Tank 4 Pro функционирует на базе процессора MediaTek Dimensity 8300-Ultra с поддержкой 5G. В наличии также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища. Память хранилища можно расширить с помощью карты microSD, а благодаря наличию трех слотов для карт пользователям не придется делать выбор между двумя SIM-картами и увеличением памяти.

Аккумулятор обладает внушительной емкостью 11 600 мАч, но из-за габаритов около 86 x 147 x 23 мм и веса примерно 530 грамм, телефон получился довольно массивным. На борту также имеется камера ночного видения и специальный светодиодный фонарь. Производителем пока не объявлена точная дата выпуска и стоимость смартфона, но ожидается, что Tank 4 Pro поступит в продажу этим летом.