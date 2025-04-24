Восьмиядерный флагманский процессор может похвастаться предельной тактовой частотой ЦП в 3,25 ГГц.

Анонсированный в ноябре 2023 года MediaTek Dimensity 9300 стал первым в своем роде флагманским чипом для смартфонов, использующим архитектуру центрального процессора с одним крупным ядром. По заявлениям производителя, новинка должна демонстрировать значительное улучшение как производительности, так и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями.

Восьмиядерный флагманский чип может похвастаться максимальной тактовой частотой ЦП в 3,25 ГГц, а также мощным 12-ядерным графическим ускорителем Immortalis-G720, предназначенным для требовательных игр и других задач, связанных с обработкой графики. Для объективной оценки возможностей Dimensity 9300 в сравнении с конкурентами были проведены несколько тестов в популярных бенчмарках.

AnTuTu, являясь популярным инструментом оценки производительности, комплексно оценивает устройство, подвергая его серию испытаний в различных категориях, включая центральный процессор, графический процессор, оперативную память и пользовательский интерфейс (UX). Итоговый балл является суммарным результатом этих отдельных тестов.

В AnTuTu (версии 10) Vivo X100 Pro с Dimensity 9300 продемонстрировал результат, превышающий 2 миллиона баллов. Наибольший вклад в эту оценку вносит графический процессор, на долю которого приходится 41%, далее следуют центральный процессор (24%), оперативная память (19%) и пользовательский интерфейс (16%).

Geekbench, широко применяемый инструмент для оценки вычислительной мощности устройств, измеряет возможности центрального процессора. Он использует реальные и синтетические тесты, такие как обработка изображений, машинное обучение и сжатие файлов, чтобы оценить эффективность процессора при различных типах нагрузки.

В Geekbench (версии 6.4) смартфон Vivo X100 Pro, оснащенный Dimensity 9300, продемонстрировал 2197 баллов в одноядерном тесте и 7389 баллов в многоядерном тесте.