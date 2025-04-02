Генеральный директор Vivo представил три фотографии, сделанные в непростых условиях освещения.

Хан Боксяо, глава Vivo, продолжает активно рекламировать возможности предстоящего флагманского устройства, особенно его съемку в условиях недостаточной освещенности. Он поделился фотографиями, демонстрирующими превосходство нового устройства. Недавно он опубликовал снимки, на которых Vivo X200 Ultra сравнивается с iPhone 16 Pro Max и Canon 5D Mk IV.

В новой публикации Хан фокусируется исключительно на Vivo X200 Ultra, представив три фотографии, сделанные в непростых условиях освещения. Использовалась сверхширокоугольная камера, оснащенная тем же 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT-818 1/1.28", что и основная камера. Объектив Zeiss имеет фокусное расстояние 14 мм и систему оптической стабилизации изображения.

Отвечая на вопрос об отсутствии сравнения с другими устройствами, Хан отметил: "Я тоже сделал сверхширокоугольные снимки той же сцены другими телефонами, но решил их не публиковать, увидев результат. Разница была бы слишком очевидной".

Стоит учитывать, что генеральный директор компании может быть пристрастен к Vivo X200 Ultra. Сверхширокоугольная камера Vivo X200 Pro не произвела сильного впечатления, так как в ней используется небольшой сенсор ISOCELL JN1 1/2.76". Ожидается, что Ultra продемонстрирует совершенно иной уровень производительности.

Для тех, кто не в курсе: Vivo X200 Ultra получит два отдельных чипа для обработки изображений. Хорошо известный Vivo V3+ будет выполнять роль классического ISP для постобработки, а новый Vivo VS1 займется предварительной обработкой. Кроме того, все три камеры (основная, сверхширокоугольная и перископ) будут оснащены оптической стабилизацией.