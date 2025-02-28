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10test
Аналитики комментируют потенциальные обновления оперативной памяти iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max
Модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут комплектоваться 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Инсайдер, специализирующийся на продукции Apple, раскрыл информацию об одном из ключевых нововведений, которые ожидаются в премиальных моделях iPhone, намеченных к выпуску в этом году. Предположительно, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат на 50% больше оперативной памяти, чем их предшественники, что необходимо для оптимизации работы Apple Intelligence и повышения эффективности многозадачности.

Недавно Apple выпустила iPhone 16E. Теперь, когда все детали о новой модели среднего класса от Apple стали общедоступными, различные источники переключили свое внимание на обсуждение серии iPhone 17 и возможных отличий от актуальных флагманских устройств Apple.

Ожидается, что этой осенью Apple обновит линейку iPhone, представив iPhone 17 Air, который также упоминается как iPhone 17 Slim. Предполагается, что iPhone 17 Air заменит iPhone 16 Plus в модельном ряду Apple, наряду с прямыми наследниками iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

По словам аналитика Джеффа Пу, Apple планирует во второй раз за короткий период увеличить объем оперативной памяти, предоставив обычным моделям iPhone до 8 ГБ оперативной памяти, начиная с iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Теперь Пу заявляет, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут оснащены 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, ранее предполагалось, что это улучшение может быть доступно только для старшей модели.

По мнению Пу, увеличение объема оперативной памяти на 50% необходимо для улучшения Apple Intelligence и многозадачности. Если другие слухи подтвердятся, то 12 ГБ оперативной памяти станут одним из множества улучшений, которые Apple планирует внедрить в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Вероятно, в этом году модели iPhone Pro также получат обновленный дизайн камеры, более легкую алюминиевую рамку и встроенный чип Wi-Fi 7, среди прочих изменений.

#apple #iphone 16 #wi-fi 7 #iphone 17 pro #iphone 17 air #iphone 17 pro max #lpddr5
Источник: notebookcheck.net
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