Компания Oppo сообщила, что планирует выпустить свой «самый тонкий складной смартфон» на сегодняшний день

Oppo планирует представить Find N5 в качестве своего нового складного Android-смартфона 20 февраля 2025 года. Последние утечки предоставляют более детальную информацию о его характеристиках, указывая на то, что он может стать самым легким устройством в своей линейке, обладая одновременно большим экраном и наименее заметными обновлениями камеры.

Актуальная модель Find N3 от Oppo, оснащена пятью камерами: одна на внешнем экране, одна на основном складном, и три сзади. По информации известного инсайдера Digital Chat Station, ожидается, что будущий преемник сохранит то же количество и расположение камер, хотя разрешение первых двух будет уменьшено до 8 МП.

Задняя сверхширокоугольная камера, как утверждается, останется с теми же характеристиками, однако в Find N3 она составляет 48 МП. У N5, по данным утечек, будет макро-камера с перископическим зумом 70 мм и апертурой 2.6; эти параметры остались неизменными по сравнению с N3, хотя сенсор, предположительно, будет на 50 МП вместо 64 МП.

Согласно прогнозам, основная камера на задней стороне N5 получит разрешение 50 МП, вместо 48 МП, как в N3. Это даст возможность уменьшить общий вес нового складного смартфона до 229 граммов в версиях со стеклянной задней панелью, хотя модификация из фиолетовой веганской кожи может оказаться немного тяжелее.

В связи с этим Oppo намекает на то, что планирует представить «самый тонкий складной смартфон» на данный момент, возможно, даже более тонкий, чем Honor Magic V3, который имеет толщину около 9.3 мм. Это может оказаться реальностью, потому что N5 будет покрыт черным или белым стеклом, а его глубина в сложенном состоянии составит всего 8.93 мм. Однако, при использовании веганской кожи, ширина увеличится до 9.35 мм, что тем не менее остается довольно конкурентоспособным показателем по сравнению с Samsung Galaxy Z Fold6.

В целом, Oppo, как предполагается, представит свое самое премиальное устройство в категории складных устройств.