На общую оценку этого флагманского устройства Android по-прежнему оказали влияние некоторые решения, принятые производителем

Группа по ремонту устройств iFixit признала Galaxy S25 Ultra самым ремонтопригодным смартфоном Samsung, с которым они когда-либо работали за последние десять лет. Это достижение связано с его простым дизайном и более легкосъемной батареей. Тем не менее на общую оценку этого флагманского устройства Android все еще повлияли некоторые решения самого производителя.

Хотя Galaxy S25 Ultra можно было бы считать очень схожим с iPhone по своему внешнему виду, видеоблогеры, такие как Шахрам Мохтари из iFixit, отмечают, что его дизайнерские улучшения выходят далеко за эти рамки.

Группа также согласна с мнением других, таких как PhoneRepairGuru, о значительно обновленном «механизме извлечения батареи». Однако они разделяют мнение JerryRigEverything о том, что S Pen стал менее функциональным, поскольку утратил Bluetooth-подключение, которое поддерживалось в S24 Ultra.

С другой стороны, 6,9-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц S25 Ultra, защищенный стеклом Corning Gorilla Armor 2, стал настоящим «кошмаром» для демонтажа, и теперь iFixit не рекомендует проводить этот процесс, если экран не поврежден. Тем не менее это представляется единственным способом доступа к увеличенной испарительной камере устройства.

Таким образом, iFixit называет новый флагман One UI 7 «самым легким в ремонте устройством Samsung за последние десять лет».

Однако предварительная оценка составила лишь 5 из 10 баллов благодаря «жесткой противодействующей политике ремонта» со стороны OEM-производителя, включая нежелание предоставлять полный набор запасных частей.