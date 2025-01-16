Наушники совместимы с устройствами на платформах Android, iOS и Windows

Компания Lenovo в Китае представила новые наушники с зажимами в форме буквы G, получившие название EA400.

Эта модель примечательна своим G-образным креплением, которое подходит для любого уха, обеспечивая удобство при ношении. Материалом для изготовления выбран мягкий и безопасный для кожи жидкий силикон, позволяющий изделию гнуться на 180° без деформации. Их открытая конструкция с эргономичным дизайном делает возможным комфортное использование на протяжении всего дня, даже при активных движениях.

EA400 обеспечивает звук с высоким уровнем детализации благодаря 13-миллиметровому динамическому драйверу, работающему в диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. В наушниках применяются современные алгоритмы и биодиафрагма, создающие богатую звуковую картину с насыщенными басами, а специфическая фокусировка звука минимизирует его утечку, улучшая качество звучания.

Благодаря поддержке Bluetooth 5.4, данные наушники удваивают скорость передачи данных и на 40% улучшают задержку. Это обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 10 метров. Два микрофона с функцией шумоподавления гарантируют чистоту звука.

Наушники оборудованы портом Type-C для зарядки и энергоэффективным чипом, позволяя им работать автономно до 6 часов на одном заряде. В сочетании с зарядным кейсом общее время работы достигает 24 часов.

Модель EA400 имеет сенсорные элементы управления для управления музыкой, звонками и голосовыми ассистентами, а также совместима с устройствами на Android, iOS и Windows.