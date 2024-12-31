Устройство оснащено встроенным USB-C кабелем, который обеспечивает двустороннюю быструю зарядку

Компания Xiaomi представила в Китае свой новый внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч и мощностью 22,5 Вт, оснащенный встроенным кабелем.

Аккумулятор Xiaomi содержит две литий-ионные ячейки по 10 000 мАч, обеспечивая эффективную номинальную емкость 12 000 мАч (5 В/3 А) и мощность 74 Втч. Эти параметры соответствуют международным авиационным стандартам, что гарантирует безопасность при перевозке на самолетах.

Устройство имеет встроенный USB-C кабель, предлагая возможность двусторонней быстрой зарядки, тем самым исключая необходимость в дополнительных проводах. Оно совместимо с рядом устройств, включая Android-устройства с USB-C и все модели iPhone, начиная с серии iPhone 15.

Максимальная мощность для быстрой зарядки составляет 22,5 Вт, что обеспечивает оперативное пополнение энергии устройств. Например, Xiaomi 15 Pro заряжается до 31% за полчаса, а iPhone 16 Pro достигает 56% за то же время. Это возможно благодаря интеллектуальной технологии зарядки Xiaomi, поддерживающей ускоренную зарядку.

Аккумулятор оснащен тремя выходными интерфейсами: встроенным кабелем USB-C, портом USB-C и портом USB-A, что позволяет подзаряжать до трех устройств одновременно. Он автоматически определяет и регулирует ток в зависимости от подключенного устройства, что делает его совместимым с широким спектром девайсов, таких как смартфоны, планшеты, Bluetooth-наушники и фитнес-трекеры.

Устройство имеет несколько защитных функций, таких как контроль температуры, защита от короткого замыкания, предотвращение чрезмерной зарядки, а также защита от перегрузки по току.

Дизайн аккумулятора отличается простотой и элегантностью и представлен в светло-сером и темно-сером цветах. Компактные габариты (128 мм x 73 мм x 32 мм) и легкий вес способствуют удобству транспортировки и хранения.