Новейшие чипы от Qualcomm и MediaTek значительно улучшат производительность смартфонов

Компания Qualcomm недавно представила Snapdragon 8 Elite, который станет основным процессором для флагманских смартфонов будущего. Это представление было сделано вскоре после появления Dimensity 9400 от MediaTek, их последнего топового SoC.

Чип Dimensity 9400 от MediaTek выделяется имеет архитектуру MediaTek 2-го поколения All Big Core, в которой интегрировано производительное ядро ARM Cortex-X925. Оно достигает скорости свыше 3,62 ГГц. Чип еще имеет три ядра Cortex X4 и четыре — Cortex A720. Это усиливает одноядерную производительность на 35% и многоядерную — на 28% в сравнении с моделью Dimensity 9300.

Производственный процесс 3-нм от TSMC 2-го поколения обеспечивает на 40% лучшую энергоэффективность. Новый чип поддерживает новые AI функции, а 12-ядерный графический процессор ARM Immortalis-G925 ускоряет трассировку лучей на 40%.

Snapdragon 8 Elite аналогично поддерживает архитектуру All Big Core. Он оснащен восемью ядрами, из которых два работают с частотой 4,32 ГГц, а шесть на 3,53 ГГц. Построенный на 3-нм технологии TSMC, процессор обещает улучшение производительности на 45% и энергоэффективности на 44%.

Графический процессор Adreno 830 демонстрирует прирост производительности и энергоэффективности на 40% и ускоряет трассировку лучей на 35%. Процессор поддерживает Unreal Engine 5.3.

Известно, что производительность Snapdragon 8 Elite приблизилась к Apple A18 Pro, достигнув схожих показателей в одноядерном тестировании GeekBench и набрав более 10 000 баллов в многоядерном. В AnTuTu результат превысил 3 миллиона баллов. Это делает его одним из самых быстродействующих чипов для Android.

В то время Dimensity 9400 в первых тестах GeekBench показал 2818 в одноядерном и 8847 баллов в многоядерном тесте. Он также преодолел отметку в 3 миллиона на AnTuTu.

С новейшими чипами от Qualcomm и MediaTek производительность смартфонов значительно повысится. Оба процессора впечатляют в работе функций AI и графике.