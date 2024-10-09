Модификация экрана Nintendo Switch SUPER7 затмит стандартный OLED-дисплей игрового устройства
Скоро оригинальная Nintendo Switch получит новый экран, который превзойдет стандартный OLED-дисплей второй версии консоли.
Известный моддер Таки Удон, недавно создавший впечатляющий OLED-мод для Nintendo Switch Lite, сообщил о разработке мода SUPER7 для версий V1 и V2 Switch. Новый экран будет больше: его диагональ составляет 7 дюймов против 6,2 дюйма у оригинала, а его качество превзойдет стандартный OLED-экран.
Технология заключается в простой замене печатной платы, что означает, что даже новички в модификациях не столкнутся с трудностями при установке этого мода.
Кроме того, несколько дней назад Таки Удон представил новое видео о Ultimate Nintendo Switch Lite OLED. Эта система была модернизирована при помощи комплекта SUPER5 OLED, аккумулятора на 5000 мАч и джойстиков с эффектом Холла, что делает ее похожей на официальное премиум-обновление для портативной версии игры.
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