Компания Vivo официально представила на китайском рынке свой первый телефон серии G. Несколько дней назад Vivo G2 был обнаружен в базе данных Google Play Console, а теперь он доступен на официальном сайте Vivo China.

Vivo G2 оснащен 6,56-дюймовым дисплеем и небольшим каплевидным вырезом. Разрешение экрана составляет HD+ 1612 x 720 пикселей, а частота обновления равна 90 Гц. Устройство работает на операционной системе Android 13 с пользовательским интерфейсом Origin OS 3. На лицевой части телефона находится 5-мегапиксельная камера для селфи, а на задней панели имеется 13-мегапиксельная основная камера с LED-вспышкой.

За работоспособность в Vivo G2 отвечает чипсет Dimensity 6020, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Пользователям доступно до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, а также есть слот для карты памяти microSD для дополнительного хранения.

Vivo G2 оснащен 5000 мАч аккумулятором с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт через порт USB-C. Этот смартфон предлагает и другие функции, такие как функциональность двух SIM-карт, поддержка 5G, аудиоразъем 3,5 мм и сканер отпечатков пальцев.

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Технические характеристики и дизайн Vivo G2 показывают, что это ребрендинговая версия модели Vivo Y36I, которая была представлена на китайском рынке в декабре 2023 года. По всей видимости, G2 ориентирована на внутренний рынок Китая. Vivo G2 выпускается в четырех вариантах: 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.