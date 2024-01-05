Поскольку TSMC занята поставками CoWoS для NVIDIA, AMD сосредоточена на поиске альтернативы

Сообщается, что компания AMD ищет альтернативных поставщиков деталей сделанных по технологии CoWoS (технология объединения нескольких кристаллов в одну структуру с целью улучшения производительности). Так как их постоянный партнер TSMC достиг полной производственной мощности, а спрос на рынке остается высоким.

реклама

По информации тайваньского издания CTEE, AMD приняла решение разыскать другие источники поставки деталей CoWoS, так как TSMC занят выполнением заказов для компании Nvidia. В настоящее время тайваньский гигант не в состоянии удовлетворить спрос на изделия CoWoS, так как его производственные мощности еще не достаточны.

Сообщается, что фирмы, такие как ASE Investment Holdings, Power Technologies, KYEC Electronics и Winbond Electronics, могут стать следующими поставщиками изделий по технологии CoWoS для AMD, так как они уже открыли производственные мощности и начали работу.

Этот шаг компании AMD может оказаться выгодным для клиентов, поскольку он позволит сделать их устройства на рынке более конкурентоспособными благодаря обеспечению непрерывных поставок.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока AMD не добилась такого успеха на рынке искусственного интеллекта, как их конкурент Nvidia, но кажется, что компания готова предпринять агрессивные действия. Недавно AMD продемонстрировала, как их графические процессоры Instinct начали догонять продукты Nvidia в производительности и наличии оптимизированного программного обеспечения для ИИ. Компании предоставляется отличная возможность привлечь интерес клиентов, так как она позиционирует свои продукты искусственного интеллекта на одном уровне с продуктами Nvidia и обеспечивает непрерывные поставки.